Dürre Baselbieter Pilotprojekt soll uns vor dem Austrocknen bewahren – in einer Schlüsselrolle ist die Landwirtschaft Lange Trockenperioden wie in diesem Jahr könnten zur neuen Normalität werden. Deshalb sollte künftig jedes einzelne Gewitter bestmöglich genutzt werden, indem das Wasser zurückgehalten wird. Zwölf Baselbieter Gemeinden helfen mit, die Landschaft umzugestalten. Yann Schlegel Jetzt kommentieren 17.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Endlich Regen. Aber so schnell die Gewitter am Montag aufgezogen waren, so rasch war das Wasser schon wieder abgeflossen und verdunstet.

Lukas Kilcher am Rand eines trockenen Ackers in Wenslingen. Kenneth Nars

Lukas Kilcher kauert am Tag danach oberhalb von Wenslingen im Acker und lässt die frisch gepflügte Erde zwischen den Fingern zerrinnen. «Das ist ja schon wieder völlig trocken – da hat es kaum Regen gegeben», ruft er hinüber.

Der Leiter des Ebenrain-Zentrums für Landwirtschaft will auf den abfallenden Jurahügeln zeigen, warum die Landwirtschaft in diesem Sommer mit der unerbittlichen Trockenheit zu kämpfen hat. Und was die Bauern zu spüren bekommen, sehen die Menschen in den urbanen Gebieten wenig später an den Flüssen, die zusehends austrocknen. Das Wasser wird knapp. Überall.

Kilcher zeigt Richtung Jura-Kette, wo Oltingen in einer Mulde eingebettet liegt. «Dort haben sie dank einer Quelle noch genügend Wasser, sie wird vom Grundwasser der Aare gespeist», erklärt er. Sollten die Gletscher eines Tages abgeschmolzen sein, würde wohl auch dieses Wasser ausbleiben.

Kilcher ist überzeugt, dass wir das Regenwasser künftig wegen Trockenperioden so gut wie möglich zurückbehalten müssen. Dem Wasser keine Zeit geben, überhaupt im Boden zu versickern. Direkt neben dem frisch gepflügten Acker hat der Wenslinger Landwirt und Gemeindepräsident Andreas Gass eine Reihe Nuss-Hochstammbäume angepflanzt. «Sie spenden Schatten und dienen zugleich als Wasserspeicher, der das Wasser dann auch wieder dem Oberboden zuführt», sagt Kilcher.

Sünden von früher rückgängig machen

Es ist eine von vielen möglichen Massnahmen, die im Pilotprojekt «Slow Water» vorgesehen sind. Mit seinem Konzept gewann der Ebenrain einen nationalen Preis. Das Bundesamt für Landwirtschaft unterstützt nun das Vorprojekt – ab Herbst 2023 sollen erste Massnahmen auf Landwirtschaftsbetrieben resultieren. Als Pilotgebiete meldeten sich abgesehen vom Baselbiet fünf Luzerner Gemeinden. «Im Luzernischen fallen zwar deutlich mehr Niederschläge als bei uns, aber auch dort sind die Böden durchlässig. Gemeinden und Landwirte sind besorgt um die künftige Wasserversorgung», sagt Kilcher.

Er führt ein paar Schritte weiter zu einem kleinen Bach, der in einer dichten Hecke verschwindet. Schnurgerade verläuft er zwischen Acker und Wiesland. Im kanalisierten Bachbett fliesst das Wasser nach Niederschlägen direkt ab. «Bei der jetzigen Trockenheit wäre es wichtig, das Wasser möglichst langsam abfliessen zu lassen», sagt Kilcher. Nachdem in den vergangenen Jahrzehnten viele Gewässer begradigt und die Felder mit Drainageleitungen entwässert wurden, brauche es ein Umdenken.

«Slow Water» entwickelt Retentionsstrategien nicht nur für einzelne Bauernhöfe, sondern für die gesamte Landschaft «Der Wasserretention in der Landschaft müssen wir künftig mehr Platz einräumen», erklärt Kilcher, «auch wenn wir nicht zu breit mäandrierenden Bächen und Flüssen zurückkönnen.»

Am kleinen Bächlein wären kleine Dämme und ein leicht mäandrierender Lauf oder ein mit Holzschieber reguliertes Rückhaltebecken denkbar, erklärt Kilcher. Er sagt:

«Wir führen kein Ökoprojekt durch: Es geht darum, Erträge und Lebensmittelversorgung zu sichern.»

Jeden Sommer fehlen 100 Liter pro Quadratmeter

Der «Tages-Anzeiger» berichtete neulich über einen Forschungsbericht der «Environmental Research Communications», der die zunehmende Trockenheit im Schweizer Mittelland beziffert. Demnach war die Bilanz aus Niederschlag minus Verdunstung in den 1980er-Jahren noch positiv – rund plus 50 Liter Wasser pro Quadratmeter in einem durchschnittlichen Sommerhalbjahr. Im letzten Jahrzehnt kippte die Bilanz ins Negative: Pro Sommerhalbjahr verdunsten 100 Liter Wasser pro Quadratmeter mehr, als durch Niederschlag anfallen.

Das Projekt «Slow Water» will wissenschaftlich messen, wie sich die Wasserrückhaltungs-Massnahmen auf die Feuchtigkeit und den Wasserhaushalt im Boden auswirken. Würde die Landwirtschaft dazu beitragen, dass Bodenfeuchte während Trockenperioden weniger sinkt, sollten die Bauern für ihren Dienst an die Gemeinden entschädigt werden.

Landwirte wollen selbstbestimmt bleiben

Als Landwirt Andreas Gass am Nachmittag ans Telefon geht, sitzt er im Traktor und ist eben damit beschäftigt, das Feld für die Saat vorzubereiten. «Ich ebne gerade die Furchen im gepflügten Acker aus, damit der Boden nicht noch mehr austrocknet.»

Er erinnert sich an den letzten Sommer, als vor allem viele Starkniederschläge die Flüsse und Seen anschwellen liessen. «Sehr viel Wasser verschwand direkt in den Bächen.» Gass stützt deshalb das Ebenrain-Projekt und agiert als Vertreter der zwölf teilnehmenden Baselbieter Gemeinden. Der individuelle Ansatz gefällt ihm. «Ideen sind immer viele da, nur muss ein Landwirt davon überzeugt sein, was er auf seinem Feld macht.»

Auch Rückhaltebecken an Bächen würde er unterstützen. Mit einem Aber: «Wenn wir das Wasser auch wirklich nutzen können und danach nicht der Naturschutzgedanken vorgebracht wird», sagt er.

Die Nussbaumreihe auf seinem Feld setzte er ursprünglich nicht der Trockenheit wegen, erklärt er. Sondern um sein Nussbaumöl zu pressen, das er selbst vermarktet. «Im Nachhinein habe ich gemerkt, dass es keine schlechte Massnahme als Wasserspeicher ist, auch weil die Bäume der Höhenlinie entlang verlaufen», sagt der Wenslinger Gemeindepräsident. Er ist überzeugt: Baumreihen wie diese könnten kurzfristig den grössten Nutzen bringen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen