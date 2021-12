In Ederswiler - der einzigen deutschsprachigen Gemeinde im Jura

Ederswiler Im Wilden Westen der Region Basel – zu Besuch im speziellsten Dorf des Kantons Jura Ederswiler ist die einzige deutschsprachige Gemeinde im Kanton Jura. Hier, im abgeschiedenen Nirgendwo zwischen Laufen, Delémont und dem Elsass, vermischen sich die Identitäten. Das 118-Seelen-Dorf stimmt ab wie die konservative Innerschweiz – und doch fühlen sich hier viele den Welschen nah. Hans-Martin Jermann, Dimitri Hofer Jetzt kommentieren 27.12.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Wir ziehen hier unser eigenes Ding durch», sagt Hans Linder, Inhaber eines schweizweit bekannten Töffladens und lebende Legende. Roland Schmid (30. November 2021

Ederswiler wirkt leblos an diesem kalten, windigen Winternachmittag. Auf Fussgänger trifft man nur vereinzelt. Alle paar Minuten braust ein Traktor durchs Dorf, in regelmässigem Takt auch das Postauto. Die 118-Einwohner-Gemeinde liegt abseits der Durchfahrtsstrecken. Hier trifft es noch zu, das Städter-Klischee vom Bauerndorf: In der Gemeinde selber gibt es nur wenige Arbeitsplätze, mehr als die Hälfte zählen zur Land- und Forstwirtschaft.

Landmaschinen-Mechaniker, Kapelle, geschlossene Dorfbeiz

Optisch prägen den Dorfkern ein Landmaschinen-Mechaniker, vor dem ein hoher Weihnachtsbaum aufgestellt ist, und der «Rebstock», die seit Jahren geschlossene Dorfbeiz. Am Dorfausgang Richtung Movelier befindet sich eine grosse Sägerei. Mittendrin an der Kreuzung der Strassen steht die St. Annakapelle von 1857, das Herz des Dorfs. Wir bleiben stehen vor dem Töffladen; die Werbetafeln in bunten, leuchtenden Farben wirken anziehend. Da der Laden geschlossen ist, versuchen wir, Inhaber Hans Linder telefonisch zu erreichen.

Nach einer Nachricht auf der Combox und einem Rückruf sitzen wir eine Viertelstunde später an seinem Küchentisch bei Kaffee und Kirsch. «Wir Ederswiler ziehen unser eigenes Ding durch», sagt Linder, graue lange Haare, Schnauz, schelmisches Lächeln und neugierige Augen.

«Wir sind zwar ein wenig hinter dem Mond, dafür aber frei.»

Im Kanton Jura gebe es keine einzige Verkehrsampel, sagt er. Ob das 2021 noch stimmt, ist fraglich. Doch die Behauptung ist zu gut, um sie hier nicht zu erzählen.

«Wir fuhren Töff, weil wir nichts anderes hatten»

14 Kilometer sind es nach Delémont, 19 nach Laufen. Die Abgeschiedenheit ist Segen und Fluch zugleich. Die Geschichte des Dorfs ist auch die der Vernachlässigung. Bis in die 1960er-Jahre gab es keine geteerte Strasse. An der Dorfschule kamen und gingen die Lehrer, erinnert sich Linder. «Ich hatte in den neun Jahren zwei Dutzend Lehrer. Hier im hintersten Zipfel des Kantons Bern hielt es keiner lange aus.»

Die Abgeschiedenheit Ederswilers ist für die Einwohnenden Fluch und Segen zugleich. Roland Schmid

Abgeschiedenheit und Vernachlässigung bildeten zugleich den Nährboden für den Boom des Motocrosssports, für den Ederswiler und die zu Baselland gehörende Nachbargemeinde Roggenburg in der Szene in halb Europa ein Begriff sind. «Wir fuhren Töff, weil wir nichts anderes hatten», sagt Linder lapidar. Er gilt im Jura als lebende Legende, in seinem Laden und Werkstatt empfängt er Kunden aus der ganzen Schweiz. In der Blütezeit des Motorsports in den 70er- und 80er-Jahren stand hier vor jedem zweiten Haus ein Töff.

Die beiden rivalisierenden und doch so ähnlichen Schwestergemeinden haben noch heute je einen eigenen Motocrossclub und führen separate Rennen durch, wobei jene in Roggenburg die prestigeträchtigeren sind. In beiden Kleingemeinden bilden neben zwei Fasnachtscliquen die Motocrossvereine und ihre Rennen noch heute das Zentrum des gesellschaftlichen Lebens.

Abstimmungsunterlagen werden nur für Ederswiler ins Deutsche übersetzt

Ederswiler mag auf den ersten Blick ein Kaff am Ende der Nordwestschweiz sein. Doch für Sprachforscher und Politologen ist es ein äussert interessantes Betätigungsfeld: Für 85 Prozent der Bevölkerung, also für alle ausser ein paar Zugezogenen, ist die Muttersprache Deutsch. Die Strassen im Dorf sind konsequent zweisprachig angeschrieben. Gibt es den Ederswiler Dialekt? Zumindest wir sind nicht auf ihn gestossen. Hans Linder zum Beispiel ist hier aufgewachsen, spricht aber ein Berndeutsch, das jenem im Raum Biel nicht unähnlich ist. Dies habe sich in seiner Familie, die einst aus dem Bernischen eingewandert sei, so konserviert. Natürlich spricht er fliessend Französisch.

Fühlt er sich nun eher als Deutsch- oder als Westschweizer? Linder zögert – auch das ist hier keine einfache Frage. Er bezeichnet sich als eher staatskritisch. «Wir stimmen hier oft ab wie die Innerschweizer», hat er festgestellt. Konservativ, eher rechts. Am 28. November sagten 78 Prozent der Ederswilerinnen und Ederswiler Nein zum Covid-Gesetz. Zugleich schwärmt Linder vom savoir vivre, von der gewissen Leichtigkeit und dem alltäglichen Humor der Romands.

«Gefühlsmässig bin ich schon eher ein Welscher», sagt er augenzwinkernd. Und er fügt an: Den Ederswilern gehe es im Jura gut. Der Kanton tue viel dafür, dass sich die deutschsprachige Minderheit wohl fühle. So lässt der Kanton mit den 73'000 Einwohnern das Abstimmungsbüchlein und auch andere behördliche Unterlagen auf Deutsch übersetzen, dies einzig für die knapp über 100 Einwohnerinnen und Einwohner von Ederswiler.

Die meisten Einwohnenden von Ederswiler sind bilingue

Ist Motocross die liebste Freizeitbeschäftigung der Dorfbevölkerung, heulen auch beruflich oft die Motoren. Das Geschäft für Landmaschinen im Dorfkern gehört Gerald Willemin. «In Ederswiler gibt es noch vier Landwirtschaftsbetriebe. Wir haben aber Kundinnen und Kunden aus der ganzen Region», berichtet Tochter Christa Eggen­schwiler, die im Betrieb mitarbeitet. Viele Berufstätige pendeln heute in die grösseren Gemeinden in der Nähe – vor allem nach Laufen und nach Delémont.

Die Strassenschilder sind in Ederswiler konsequent zweisprachig beschriftet. Roland Schmid

Dass Einwohnende häufig den Weg in die jurassische Kantonshauptstadt finden, hängt auch mit der Zweisprachigkeit in Ederswiler zusammen. «Ich bin in Movelier zur Schule gegangen und habe dort Französisch gelernt. Zu Hause sprechen wir hingegen Deutsch», erzählt Eggenschwiler. Die Mundart der jungen Frau ist wiederum eine andere als jene des Töffladen-Besitzers: eher ein Laufentaler-Deutsch mit Jura-Einschlag. In den Ausgang sei sie damals vor allem in deutschsprachige Gemeinden in der Umgebung gegangen, berichtet Eggenschwiler. «Meine jüngeren Geschwister sind jedoch gerne in Delémont.» Personen, die nur einer der beiden Sprachen mächtig seien, gebe es im Dorf nicht viele.

Gerard Willemins Geschäft ist althergebrachte Werkstatt und Verkaufsladen für die neuesten Traktorteile zugleich. Es riecht nach Motorenöl. Nun hat auch der Betreiber ein wenig Zeit gefunden, um sich mit uns zu unterhalten. Im Gemeinderat, wo er für die ARA, Liegenschaften und Wasserversorgung verantwortlich ist, tragen neben ihm noch zwei weitere Mitglieder den gleichen Nachnamen. Dabei handle es sich bei Willemin gar nicht um ein Ederswiler Geschlecht. «Sütterlin und Spies sind beides eingeborene Familien.» Ein Vorfahr mit dem Nachnamen Willemin sei einst aus einem Dorf am Rand der Freiberge zugezogen. «Er hat für viel Nachwuchs gesorgt», sagt der Geschäftsinhaber verschmitzt.

Das Interesse der Medien am bilingualen Dorf im Kanton Jura sei gross. «Das Radio und das Fernsehen waren schon oft hier», sagt Willemin. Kaum hat er den Satz beendet, erreicht ihn wieder ein Anruf eines Kunden. In solidem Französisch beantwortet er die Fragen seines Gegenübers am Telefon. Apropos Medien: Die Menschen im Dorf lesen hier in erster Linie den «Quotidien Jurassien», die Tageszeitung aus Delémont, daneben auch Zeitungen aus der Region Basel wie die bz oder die «Basler Zeitung».

Enge Zusammenarbeit mit der Baselbieter Schwestergemeinde

Wir lassen die grossen Traktoren hinter uns und nehmen einen Augenschein in der St. Annakapelle. Es ist das einzige öffentliche Gebäude im Dorf, das ständig offen steht. Auch die Prospekte, die am Eingang aufliegen, sind zweisprachig verfasst. In der Kapelle im Dorfzentrum werden Taufen und Hochzeiten durchgeführt. Eine eigene Kirche und einen eigenen Friedhof gibt es in Ederswiler nicht. Die Gottesdienste werden nicht hier, sondern in der wesentlich grösseren Kirche in Roggenburg gefeiert. Auch werden die Einwohnerinnen und Einwohner in der Nachbargemeinde beerdigt. Gemeinsam mit der Baselbieter Gemeinde bildet Ederswiler eine römisch-katholische Kirchgemeinde.

In der St. Annakapelle werden noch Trauungen und Hochzeiten abgehalten. Für Gottesdienste müssen die Ederswilerinnen und Ederswiler in die grössere Kirche im benachbarten Roggenburg. Roland Schmid

Mit Roggenburg arbeitet man auch in anderen Bereichen zusammen. So teilen sich die beiden Gemeinden, obwohl sie nicht zum selben Kanton gehören, eine Verwaltungsangestellte. An der Kapelle fährt gerade ein Postauto vorbei. Es wird zwanzig Minuten später am Delsberger Bahnhof eintreffen. Den Tag hindurch verkehren regelmässig Busse, vor allem nach Delsberg, aber auch nach Laufen. Die ÖV-Verbindungen sind angesichts der kleinen Einwohnerzahl und der Abgeschiedenheit recht gut.

Das Dorf verlässt Marie Spies seit dem Tod ihres Mannes nur noch selten. Die gebürtige Kleinlützlerin hat einst einen Ederswiler geheiratet und ist hierher gezogen. Dass es keinen Einkaufsladen im Dorf gibt, bedauert sie. Für einige Postgeschäfte steht ein Haus­service zur Verfügung. «Für kleinere Besorgungen gehe ich in den Laden nach Soyhières», sagt sie in breitem Schwarzbuben-Dialekt. Grössere Einkäufe erledige sie in Laufen oder in Delémont. Mit dem Hauptort des Laufentals ist die Pensionärin auch durch ihre frühere Erwerbstätigkeit verbunden: «Ich arbeitete in der Migros in Laufen.»

Marie Spies wohnt noch immer in einem Einfamilienhaus unweit der Kapelle. Die Pensionärin liebt die Abgeschiedenheit, so sehr diese ihren Alltag auch erschwert.

«Ich will frei bleiben. Das ist in unserem Dorf möglich.»

Aus der Gemeindepolitik halte sie sich hingegen heraus, was auch mit ihrem verstorbenen Ehemann zusammenhängt. Von 1974 bis 1992 amtete dieser als Gemeindepräsident und setzte sich mit Herzblut für einen Übertritt Ederswilers zum Laufental ein. Als Nachbargemeinde von Roggenburg wäre ein Anschluss an den damals noch bernischen Amtsbezirk nahe gelegen. Die Bestrebungen liefen indes ins Leere.

«Heute interessiert es mich nicht mehr, in welchem Kanton ich lebe»

Die beiden Söhne des Ehepaars Spies besuchten einst die Sekundarschule in Laufen. In ihren Schubladen sucht die Pensionärin nach Unterlagen, die ihr Ehemann in seiner Zeit als Gemeindepräsident gesammelt hatte: Aus einem Dokument geht hervor, dass die Laufentaler Gemeinde Röschenz in Aussicht gestellt hatte, einen Beitritt von Ederswiler zum Bezirk Laufen zu unterstützen. Viele Zeitungsartikel über das Engagement ihres Ehemannes, die Gemeinde aus dem Kanton Jura herauszuführen, sind ebenfalls zu finden. Mit grünem Pullover, einer grauen Hose und einem Foulard sitzt sie an ihrem Küchentisch und zieht Bilanz: «Heute interessiert es mich nicht mehr, in welchem Kanton ich lebe.» Die Streitigkeiten von damals scheinen vorbei zu sein.

Darauf deuten auch die Worte von Pascal Willemin hin: «Um die Pro­berner ist es ruhig geworden», sagt der Ederswiler Gemeindepräsident, vor einer grossen Jura-Flagge sitzend. Im kleinen Gemeindehaus, das von aussen kaum als solches erkennbar ist, spricht er über sein Dorf. Willemin war bereits von 1993 bis 2008 Gemeindepräsident und ist es wieder seit 2016.

«Die Jurassier sind stolz auf uns», sagt Gemeindepräsident Pascal Willemin, vor einer Jura-Flagge sitzend. Roland Schmid

Willemin fuhr einst auch Töffrennen, und das auf hohem Niveau, ist aber ein anderer Typ als Töffmechaniker Linder. Er wirkt geschliffener, diplomatischer – und er redet einen anderen Dialekt: Bei ihm mischt sich das Laufentalerische mit dem Elsässischen. Zur Situation der Gemeinde im französischsprachigen Kanton sagt er: «Die Jurassier sind stolz auf uns und wollen beweisen, dass sie das kleine deutschsprachige Dorf halten können.» Dafür sei umgekehrt im Dorf ein Kantonswechsel kein Thema mehr.

Lob für den Kanton Jura: «Zweites Elsass will man verhindern»

Willemin begrüsst es, dass der Kanton Jura in der Wirtschaftsförderung, aber auch bei Schulen und in der Gesundheit die Zusammenarbeit zu den beiden Basel und Solothurn sucht. Seit 1992 werden die Kinder aus Ederswiler in der Kreisschule der französischsprachigen Nachbargemeinde Movelier unterrichtet. Sie erhalten dort aber sechs Wochenlektionen Deutsch. Zwar dürften die Kinder aus Ederswiler auch im Baselbiet, in Roggenburg oder Laufen, den Unterricht besuchen. «Doch davon machen nur noch wenige Gebrauch», betont Willemin. Der Umgang des Kantons Jura mit der kleinen deutschsprachigen Minderheit sei vorbildlich. «Ein zweites Elsass, wo das Deutsche verdrängt wurde, will man verhindern.»

Eine Sorge hat der Gemeindepräsident dann aber doch: Im Jura hat die Zahl der Gemeinden seit der Kantonsgründung 1979 von 83 auf aktuell 52 abgenommen. Der Druck, mit den französischsprachigen Nachbargemeinden zu fusionieren, nehme zu. Für Willemin ist klar: «Irgendwann in nicht allzu ferner Zukunft werden wir nicht mehr selbstständig bleiben können.» Was dies für den Sonderstatus Ederswilers als einzige deutschsprachige Gemeinde bedeuten würde, ist unklar.

Ederswiler: gegen seinen Willen im Jura gelandet Wie das Laufental gehörte Ederswiler während Jahrhunderten zum Bistum Basel und während napoleonischer Zeit zu Frankreich. Am Wiener Kongress 1815 wurde die Ortschaft der Eidgenossenschaft und darin dem Kanton Bern zugeschlagen. In den Juraplebisziten entschied sich die Gemeinde gegen die Gründung eines neuen Kantons und mit fast 90 Prozent für einen Verbleib beim Kanton Bern. Da das Dorf aber keine gemeinsamen Grenzen mit dem Amtsbezirk Laufen hatte – die Nachbargemeinde Roggenburg gehörte damals wie Ederswiler zum Bezirk Delsberg – konnte es nicht wie alle Grenzgemeinden selbst über die Kantonszugehörigkeit bestimmen. Am 1. Januar 1979 erfolgte deshalb der zwangsweise Übertritt vom Kanton Bern in den neu gegründeten Kanton Jura. Die Gemeinde mit Präsident Joseph Spies an der Spitze machte sich in den 1980er-Jahren mit Petitionen und Initiativen in den Kantonen Jura, Bern sowie auf Bundesebene für eine Angliederung ans damals noch bernische Laufental stark. Ohne Erfolg. Als dieses 1994 den Kantonswechsel zu Baselland vollzog, hatte die Gemeinde keine gemeinsamen Grenzen mit Berner Ortschaften mehr und verblieb im Kanton Jura. Das Schicksal Ederswilers war damit besiegelt. Trotz der bewegten Geschichte ist die Kantonszugehörigkeit heute kein grosses Thema mehr. Auch, weil der Kanton Jura zu seiner einzigen deutschsprachigen Gemeinde Sorge trägt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen