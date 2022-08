Pratteln: Warum die Schwinger-Arena eine Panzersperre verdrängte

«Eidgenössisches» Das Esaf steht in Schussweite der Bunker, oder: Warum die Schwinger-Arena eine Panzersperre verdrängte Dort, wo am Wochenende das «Eidgenössische» steigt, richtete die Armee vor dem Zweiten Weltkrieg eine Sperrstelle gegen mögliche Invasoren ein. Das stellte 80 Jahre später die Organisatoren des Schwingfests vor Probleme. Benjamin Wieland Jetzt kommentieren 25.08.2022, 05.00 Uhr

Der Panzersperre wurden Zähne gezogen: Beton-Elemente am Rand des Esaf-Areals. Nach dem Fest dürfen sie an ihren angestammten Platz zurück. Kenneth Nars

Etliche Besucherinnen und ­Besucher am Eidgenössischen werden sich am Kopf kratzen. Und sich fragen: Was sind denn das für Steine? Und warum hat die niemand weggebracht?

Am südöstlichen Rand des Schwingfest-Areals in Pratteln, in Sichtweite zur mobilen Arena, sind drei Dutzend Betonblöcke gelagert. Sie stammen von der Sperrstelle Hülftenschanze, einer der bedeutendsten militärhistorischen Befestigungsanlagen der Nordwestschweiz.

Doch die «Zähne» standen der Arena im Weg und mussten deshalb gezogen werden. Schon früh stand aber fest: Die Blöcke sollen nach dem Fest, das an diesem Wochen­ende über die Bühne geht, zurück an ihren angestammten Platz gelangen. Dahinter stehen denkmalschützerische und militärhistorische Überlegungen – aber nicht nur.

Schwingfest-OK verspricht Aufwertung nach dem Fest

Am 27. Januar kam der Bagger. Arbeiter trieben Haken in total 35 Blöcke, sodass sie der Bagger hochheben und zum Sammelplatz fahren konnte. Zuvor musste jedoch einiges an Gehölz entfernt werden; die Sperre war von Hecken überwuchert. Jeder Block wiegt zwischen 9 und 11 Tonnen. Die freigeräumte Fläche misst in der Länge rund 100 Meter. Erst nachdem die störenden Blöcke abgeräumt waren, wurde es möglich, das Fundament für eine der sechs Tribünen des temporären Stadions zu verlegen.

Nach dem Esaf soll die Sperre ökologisch wertvoller sein als zuvor, hiess es in einer Mitteilung des OK vom Juni, in welcher Philipp Schoch zitiert wird. Der Prattler Gemeinderat (Grüne) leitet im OK des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfests (Esaf) 2022 in Pratteln die Stabsstelle Nachhaltigkeit. In der Mitteilung lässt sich Schoch wie folgt verlauten:

«Bisher bot die Hecke nur eine geringe Vielfalt an Pflanzen. Nach dem Fest werden wir gezielt einheimische Pflanzen einbringen, das heisst, rund 680 neue Sträucher von 27 Arten pflanzen.»

Weiter werde es Steinhaufen, Altholzinseln und Ruderalflächen geben, also brachliegende Bodenflächen, in denen sich Pflanzen, Pilze und Kleintiere ansiedeln können.

Philipp Schoch fügte am vergangenen Montag an einem Anlass zum Thema Esaf und Nachhaltigkeit an, es sei auch rein energetisch sinnvoller, die Blöcke wieder einzusetzen. Andernfalls hätte man sie zerkleinern und abtransportieren müssen, was CO 2 -intensiv wäre.

Der Streifen Land, auf dem die Panzersperre steht, gehört der Bürgergemeinde Pratteln. Ihr hatte der Bund 2006 die Bunkeranlage Hülftenschanze samt Sperre übertragen. Die Anlage war zuvor ins Bundesinventar schützenswerter Bauten aufgenommen worden.

Die Blöcke hätten deutsche Panzer aufhalten sollen

Errichtet wurde die Sperrstelle Hülften zwischen 1937 und 1939. Die insgesamt rund 62 Bunker, Unterstände und Hindernisbauten hatten den Zweck, einfallende deutsche Truppen aufzuhalten.

Für den vollständigen Erhalt der Panzersperre eingesetzt hatte sich auch die Infanterievereinigung Baselland. Sie betreut die Bunkeranlagen und die Panzersperren im Auftrag der Baselbieter Regierung. In der «Volksstimme» liess die Infanterie­vereinigung verlauten, die Panzersperre habe schon bei­nahe die Hälfte ihrer ursprünglichen Länge von einem Kilo­meter einbüssen müssen. Man hätte sich deshalb gewehrt gegen «weitere Plünderungen».

In Sichtweite zum Esaf-Areal steht auch eine grosse Scheune. Kaum jemand wird ahnen, dass es sich nur um eine Holzverkleidung handelt. Der Schopf ist in Wirklichkeit der zweigeschossige Infanteriebunker Hülften, der 1960 ausgebaut und mit einer stärkeren Panzerabwehrkanone ausgestattet wurde.

