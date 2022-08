Prattler Schwingfest sucht Freiwillige für Nachteinsätze.

«Eidgenössisches» in Pratteln Der Lohn für die Freiwilligen: Ein kostenloser Blick auf die Schwinger Mit Inseraten sucht das Schwingfest in Pratteln noch Helferinnen und Helfer für Nachteinsätze. Sie erhalten dafür etwas Geld – aber nicht nur. Michel Ecklin Jetzt kommentieren 10.08.2022, 20.00 Uhr

Freiwillige Helferinnen und Helfer am Esaf in Pratteln werden Zugang zur Arena erhalten, die derzeit noch im Bau ist. Markus Portmann

«Nachteulen gesucht!» Mit dieser Headline sucht das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest (Esaf) derzeit in Inseraten freiwillige Helferinnen und Helfer. Diese sollen am Riesenevent am letzten Augustwochenende in Pratteln nicht dann zum Einsatz kommen, wenn die Massen an Leuten da sind. Anpacken werden sie nämlich in den Nächten jeweils von 23 bis 7 Uhr.

Eigentlich war der Bedarf von insgesamt 8000 Schichten am Esaf gedeckt, es gab sogar zu viele Anmeldungen von Vereinen und Einzelpersonen, wie Philipp Felber, im Organisationskomitee fürs Personal zuständig, erklärt.

«Aber inzwischen sind einige abgesprungen, unter anderem, weil sie unerwartet eines der begehrten Tickets für die Schwingarena erhalten haben.»

Insbesondere für die Nachteinsätze fehlen jetzt noch rund 50 von 500 Schichten, deshalb jetzt die gezielte Suche für Nachteinsätze.

«Instandstellung und Reinigung des Festgeländes (ohne WC)» ist laut Inserat eine der Aufgaben, die die Freiwilligen ausführen sollen; und weiter:

«Nachtwache und Rezeption in den Unterkünften im Camping.»

Der Grundlohn, «Entschädigung» genannt, ist bescheiden: Gerade mal sechs Franken pro Stunde erhalten die Helferinnen und Helfer. Dazu könnte aber, ähnlich wie bei Managern, eine Art Bonus kommen.

Denn falls das Esaf 2022 einen Gewinn erwirtschaftet, erhalten die Freiwilligen mehr. Das ist durchaus realistisch, wenn man auf das «Eidgenössische» vor drei Jahren in Zug schaut. Dort schrieb das OK tatsächlich schwarze Zahlen, und der Grundlohn für die Helferinnen und Helfer von acht Franken pro Stunde konnte verdoppelt werden.

Man kriegt nicht nur Feststimmung mit

Hinzu kommt auch in Pratteln freie Verpflegung und ein Helfer-Outfit, das auch als Souvenir an den Anlass dient, bestehend aus Dachmütze, T-Shirt und einer Tasche. Je nach Einsatzzeit und -ort – die Konzerte auf dem Festgelände dauern teilweise bis 2 Uhr in der Früh – kriegt man bei einem Einsatz nachts einiges von der Feststimmung mit.

Was potenzielle Helferinnen und Helfer aber fast mehr motivieren dürfte als der Lohn und Sachleistungen: Sie erhalten vor und nach ihrem Einsatz freien Zugang zur Helfertribüne. Es handelt sich dabei um Stehplätze in der Arena, dem Herzen des Schwingfests, für das die Tickets schon lange ausverkauft sind. Felber versichert: «Von dort aus kann man die Schwinger sehen.»

