Baselbieter Adrian Odermatt ist fünftbester Schwinger am Esaf

«Eidgenössisches» Heimvorteil beflügelt Baselbieter: Adrian Odermatt ist der fünftbeste Schwinger Der Liesberger Schwinger Adrian Odermatt war nach dem ersten Tag am Führung und beendet das Eidgenössische auf dem dritten Rang. Und wie haben sich die anderen Baselbieter Schwinger am Esaf geschlagen? Tobias Gfeller

Adrian Odermatt (l.) jubelt nach seinem Sieg gegen Bernhard Kaempf im vierten Gang des Esaf in Pratteln. Keystone

Damit hatte jetzt wirklich niemand gerechnet: Am Samstagabend grüsste der Liesberger Adrian Odermatt nach vier glanzvollen Siegen und der Maximalpunktzahl von 40 Punkten von der Ranglistenspitze. Zwar galt der 21-Jährige als realistischer Kranzkandidat, aber dass er ganz vorne mitmischen würde, damit rechneten wohl nur wenige. Als Spitzenreiter nach dem ersten Tag war Odermatt plötzlich schweizweit in aller Munde.

Nach dem fantastischen ersten Tag, an dem Adrian Odermatt unter anderem drei Eidgenossen besiegt hatte, war klar, dass er am Sonntagmorgen einen grossen Namen vorgesetzt bekommen würde. So kam es dann auch: Gegen den späteren Schwingerkönig Joel Wicki lag der Baselbieter nach kurzer Kampfdauer auf dem Rücken. Nach einem attraktiven Gestellten gegen den Innerschweizer Mike Müllestein, der folgerichtig mit der Note 9,0 belohnt wurde, lag der gelernte Forstwart noch immer hoffnungsvoll auf dem dritten Rang. Vor dem siebten Gang lag sogar der ganz grosse Coup drin.

Seine besten Tage stehen wohl noch bevor

Ein Schlussgangteilnehmer aus dem Basellandschaftlichen Kantonal-Schwingerverband? Niemand hätte das für möglich gehalten. Nach der Niederlage im siebten Gang gegen den Berner Schlussgangteilnehmer Matthias Aeschbacher hatte Odermatt zwar den ganz grossen Coup verpasst, den Kranz aber auf sicher und damit sein grosses Ziel erreicht.

Matthias Aeschbacher gewinnt gegen Adrian Odermatt im 7. Gang. Keystone

Nach seinem spektakulären Sieg im achten und letzten Gang gegen den Berner Reto Thöni resultierten am Ende beim Laufentaler vom Schwingclub Binningen 76,25 Punkte und der alleinige dritte Schlussrang. Insgesamt war er gemäss Punkten der fünftbeste Schwinger an diesen zwei Tagen – ein Exploit des Baselbieters, für den die beste Zeit vermutlich erst noch kommen wird.

Nachdem Adrian Odermatts Kranzgewinn bereits nach dem siebten Ganz festgestanden hatte, krönte sich der Schönenbucher Lars Voggensperger nach seinem Sieg am Boden und der Note 9,75 gegen Philipp Gehrig erst im abschliessenden Duell zum Eidgenossen.

Mit insgesamt vier Siegen, drei Gestellten und nur einer Niederlage im siebten Gang gegen Sven Schurtenberger resultierten beim 21-jährigen Landschaftsgärtner 74,75 Punkte und der geteilte neunte Schlussrang.

Wie Adrian Odermatt schwingt auch Lars Voggensperger für den Schwingclub Binningen. Bruder Janic Voggensperger, der mittlerweile im Thurgau wohnt und für den Nordostschweizer Schwingerverband antritt, verpasste Eichenlaub um einen Punkt.

Mit den beiden Kranzgewinnen übertraf der Basellandschaftliche Kantonal-Schwingerverband sein Ziel, nach Damian Zurfluh endlich wieder einen Kranz zu gewinnen, gleich doppelt. Matthias Graber, Technischer Leiter der Baselbieter Schwinger, war am Sonntagabend euphorisch. «Das ist fantastisch. Das ist für das Baselbieter Schwingen wahrlich historisch.»

Trotz frühem Ausscheiden ein erfolgreiches Fest

Dieser Grosserfolg am Eidgenössischen zuhause zeige, dass im Verband und in den Clubs «einiges richtig» gemacht werde. Graber hofft, dass die Kranzgewinne dem Schwingen im Baselbiet Schub verleihen und ­dadurch die Infrastruktur verbessert wird und Junge wieder vermehrt den Weg in die Schwingkeller finden.

Hinter den beiden neuen Eidgenossen schloss der Ettinger Samuel Brun das Fest nach drei Siegen, einem Gestellten und vier Niederlagen und 72,25 Punkten auf dem geteilten 19. Rang ab. Der erst 18-jährige Jonas Odermatt aus Liesberg – seines Zeichens der jüngere Bruder von Adrian – schied nach sechs Gängen aus.

Für das Talent, in das die Baselbieter grosse Hoffnungen hegen, war das Esaf trotzdem ein Erfolg. Er wurde auch nominiert, um wertvolle Erfahrungen zu sammeln. Routinier Roger Erb, der für den Schwingclub Oberwil angetreten war, schied nach einem enttäuschenden ersten Tag bereits nach vier Gängen aus.

