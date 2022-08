Esaf 2022: Das Festgelände in Pratteln am Tag danach

Eidgenössisches in Pratteln Hunderte Helfer und Fahrzeuge – Reportage vom Esaf-Festgelände am Tag danach Rund 400'000 Personen besuchten am Wochenende das «Eidgenössische» in Pratteln. Am Tag danach gleicht das Festgelände einer Grossbaustelle. Wir haben sie besucht. Nicolas Blust Jetzt kommentieren 29.08.2022, 18.36 Uhr

Aufmarsch der Armee zum Abbau des Esaf-Festgelände. Juri Junkov Zahlreiche Soldaten und Zivilschützer stehen an für ein wohl verdientes Mittagessen. Juri Junkov Auf der Festmeile herrscht grosser Verkehr. Juri Junkov Die Standbetreiber müssen bis am Montagabend ihren Standort geräumt haben. Juri Junkov Zahlreiche gelbe Gabelstapler sind auf dem Festgelände unterwegs. Juri Junkov Juri Junkov Die Gaben aus dem Gabentempel werden in eine Lastwagen geladen. Juri Junkov Die Zivilschützer versorgen die unzähligen Festbänke. Juri Junkov Die Helfer genehmigen sich eine kurze Verschnaufpause. Juri Junkov Als erstes wurden die grossen Plakate an der Arena abgenommen. Juri Junkov Wie schon beim Aufbau der Tribünen hilft die Armee auch beim Abbau tatkräftig mit. Juri Junkov Höhenangst darf man bei dieser Aufgabe nicht haben. Juri Junkov Zuerst mussten die Schalensitze abmontiert werden. Diese werden bereits nächstes Wochenende beim Formel-1-Rennen in den Niederlanden gebraucht. Juri Junkov Mehrere Gabelstapler unterstützen die Soldaten bei der Arbeit. Juri Junkov Aufräumarbeiten in der Arena. Juri Junkov

Pratteln, 10 Uhr, Hülftenkreisel. Bis vor wenigen Stunden pilgerten hier noch Tausende Personen in Richtung Bahnhof Pratteln. Nun sind die Schwingfans den Sattelschleppern gewichen. Die riesigen Lastwagen bahnen sich ihren Weg durch die Festmeile in Richtung Festgelände.

Auf diesem herrscht ein emsiges Treiben. Zahlreiche Personen laufen wild durcheinander. Wer aber erwartet, es handelt sich dabei um letzte Partygäste, die bis jetzt durchfeierten, der irrt sich. Zwar ist das Gabenrestaurant noch bis um 12 Uhr geöffnet, ein Bier will hier aber niemand mehr bestellen.

Das Gabenrestaurant ist um 10 Uhr morgens menschenleer. Nicolas Blust

Riesiger Staubsauger für die Holzschnipsel

«Ich bin seit halb neun hier und es hat niemand mehr etwas bestellt», sagt eine Helferin, die mit einem Besen gerade den Boden des Gabenrestaurants wischt. Als sie am Morgen auf dem Festgelände angekommen ist, seien noch ein paar Gäste auf den Tischen draussen vor dem Zelt gelegen – schlafend. Mittlerweile sind aber auch sie verschwunden.

Kein Wunder. Bei diesem ohrenbetäubenden Lärm vor dem Gabenrestaurant kann man selbst nach einer durchzechten Partynacht nicht schlafen. Grund für die störende Geräuschkulisse ist ein riesiger «Staubsauger». Der grüne Lastwagen, der einem Fahrzeug der Kanalreinigung gleicht, saugt die unzähligen Holzschnipsel ein, die auf dem Gelände liegen.

Dieser grüne Lastwagen saugt die Holzschnipsel ein. Nicolas Blust

Anschliessend würden diese Holzschnipsel verbrennt und damit Strom erzeugt, sagt einer der beiden Arbeiter. Er schaufelt die Schnipsel vor den Saugschlauch, ehe diese im Bauch des Lastwagens verschwinden. Die Aufgabe scheint endlos zu sein. Tausende von Holzschnipsel wurden seit dem kurzen Regenschauer, der am Samstagnachmittag das Festgelände in eine Schlammwüste verwandelte, rund um das Stadion verteilt.

Schalensitze werden dieses Wochenende für die Formel 1 gebraucht

Das mobile Stadion soll in den kommenden drei Wochen abgebaut werden, sagt ein Rekrut der Armee. Er war bereits beim Aufbau der Arena dabei. «Als Erstes mussten wir die Sitze rausnehmen, da diese nächstes Wochenende in Holland gebraucht werden», sagt er. Dort findet in Zandvoort der Grosse Preis der Niederlande statt.

Für das Formel-1-Rennen baut die Firma Nüssli, die das mobile Stadion in Pratteln aufgestellt hat, eine Tribüne für 30'000 Zuschauende. Dafür braucht sie auch die Schalensitze aus Pratteln. Diese werden von Soldaten mit Hochdruck abgeschraubt, verpackt und mit Gabelstaplern in einen Anhänger geladen. Noch heute soll der Lastwagen losfahren, schliesslich muss die Tribüne in Zandvoort bereits am Donnerstag bestuhlt sein.

Die Gabelstapler fahren im Eiltempo zwischen Stadion und Anhänger hin und her. Wer hier nicht aufpasst, kann leicht überfahren werden. Zum Glück sind keine Personen mehr mit Restalkohol unterwegs. Trotzdem kommt es vor der Arena fast zu einem Unfall. Ein weiterer Gabelstapler wäre beinahe rückwärts in einen blauen Lastwagen einer lokalen Entsorgungsfirma gefahren.

Rund um die Arena sind zahlreiche gelbe Gabelstapler und weitere Fahrzeuge unterwegs. Nicolas Blust

Es kommt zu einem kurzen, aber emotionalen Wortgefecht der beiden Fahrer. Zeit für längere Diskussionen bleibt aber nicht. Denn es wartet bereits der nächste Stapler, der durchfahren will. Dieser ist beladen mit Festbänken, die vom Zivilschutz abgebaut wurden.

Krummeneichstrasse bleibt noch länger gesperrt

Der Zivilschutz ist auch für die Verkehrsleitung zuständig. Die Krummeneichstrasse, auf der zwischen dem Hotel Krummeneich und dem Hülftenkreisel eine Festmeile mit Verpflegungsständen eingerichtet worden war, ist nämlich noch immer gesperrt. «Grundsätzlich ist geplant, dass in den nächsten zwei bis drei Tagen alles weg ist», sagt Christian Schneider von der Gemeindepolizei Pratteln. Die Standbetreiber müssen auf jeden Fall bis am Montagabend ihren Platz geräumt haben.

Laut Gemeindepolizist Schneider dürfte die Krummeneichstrasse aber noch länger gesperrt sein: «Die Strasse ist bis zum 9. September einseitig gesperrt.» Vom Hülftenkreisel in Richtung Pratteln gibt es eine signalisierte Umfahrung im Einbahnbetrieb über den Wannenboden/Rütiweg. Diese bleibt so lange bestehen, bis alle Strassen wieder normal befahrbar sind.

Noch deutlich länger wird es dauern, bis das komplette Festgelände zwischen Pratteln und Frenkendorf wieder abgebaut ist. Denn laut Nachhaltigkeitskonzept soll das Land so zurückgegeben werden, wie es die Veranstaltenden angetroffen haben.

