Nachhaltigkeit am Schwingfest: eine Frage des Blickwinkels

«Eidgenössisches» Nachhaltigkeit am Schwingfest: Lieber ein grosser Anlass als viele kleine Nachhaltigkeit wird beim Schwingfest in Pratteln grossgeschrieben. Einem Test halten gewisse Vorkehrungen aber je nach Betrachtungswinkel nicht immer stand. Michel Ecklin Jetzt kommentieren 24.08.2022, 05.00 Uhr

An Schwingfesten – hier dasjenige vor drei Jahren in Zug – wird Bier aus Flaschen getrunken. Stefan Kaiser

«Ein solcher Riesenevent kann nicht nachhaltig sein», sagte am Montag an einer Podiumsdiskussion Philipp Schoch, der Nachhaltigkeitsbeauftragte des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfests (Esaf) in Pratteln. Er erwähnte eine Reihe von Massnahmen, die den ökologischen Fussabdruck des Riesenevents – erwartet werden in Pratteln am kommenden Wochenende bis zu 400'000 Besuchende – kleiner machen sollen.

So könne man das Depot für die Getränkeflaschen, einen Franken, dafür spenden, dass das Esaf in Maisprach einen Wald pflanzt. Im Gegensatz zum Esaf in Zug vor drei Jahren kompensiere man das CO 2 regional; den Boden werde man so zurückgeben, dass er ökologischer sei als vor dem Schwingfest. Fast schon entschuldigend, fügte Schoch hinzu:

«Wir haben versucht, das Esaf etwas nachhaltiger zu machen.»

Denn: Grossevents sind ökologisch schädlich, so lautet eine weit verbreitete Meinung. Doch das sei eine Frage des Betrachtungswinkels, meint Rolf Schwery, der in Biel eine Firma führt, die Grossanlässe in Sachen Nachhaltigkeit berät. «Natürlich hat, rein ökologisch gesehen, jeder Grossanlass einen negativen Fussabdruck», sagt er.

Lieber ein grosser als viele kleine Anlässe

Er macht aber eine andere Überlegung: Der ökologische Fussabdruck pro Gast wäre grösser, wenn diese nicht an einen grossen Anlass wie das Esaf gingen, sondern an verschiedene kleine. «Man braucht kaum weniger Energie, um eine Bühne zu beleuchten, nur weil weniger Leute zuschauen», nennt er ein Beispiel für diese Überlegung.

Das habe man während der Pandemie gemerkt, als Anlässe generell kleiner waren. Auch der Energieaufwand für den Auf- und Abbau sei kaum abhängig von der Festgrösse:

«Und wenn das Esaf auf 100'000 Zuschauer limitiert wäre, bräuchte es nicht weniger Sägemehl.»

Schwery hat bereits einige Grossanlässe begleitet. Seine Haltung punkto ökologischer Nachhaltigkeit deckt sich in manchen Punkten nicht ganz mit derjenigen des Esaf 2022. So bedauerte Schoch am Montag, dass man die provisorische Arena nicht mit Solaranlagen eingepackt habe. Und ein Sponsor kommuniziert offensiv, dass er den Event zu 100 Prozent mit Ökostrom beliefere.

Energie ist nicht entscheidend

Für Schwery ist das zwar «wertvoll, aber hat einen beschränkten Impact», vor allem nicht im Sommer, wenn das energieintensive Heizen wegfällt. «Aber das Thema ist jetzt natürlich sehr aktuell wegen des Kriegs in der Ukraine.»

Was den Abfall anbelangt, schreibt das Esaf als Ziel: «Es dürfen nach dem Fest keine Fremdstoffe auf dem Boden sein, damit das Land wieder uneingeschränkt als Landwirtschaftsfläche genutzt werden kann.» Nur gilt an Schwingfesten eine Tradition, wie Schoch erklärte:

«Schwinger trinken das Bier aus der Flasche.»

Bei so viel Zuschauern werden Glasscherben im Boden unvermeidlich sein, wie Schwery befürchtet – für Kühe ist das gefährlich. Der entscheidende Punkt in Sachen Klimaschädlichkeit bleibt aus seiner Sicht aber die Anfahrt der Massen.

Bahnfahrende müssen gehen, Autofahrende nicht

Hier setzt sich das Prattler Esaf hohe Ziele. Schoch hofft, dass 80 bis zu 90 Prozent der Anreisenden das Auto daheim stehen lassen. Die Anreise mit dem öffentlichen Verkehr ist im Ticketpreis inbegriffen. Besuchende ohne Ticket – also die Mehrheit – müssen ein gewöhnliches SBB-Ticket lösen. Immerhin gibt es günstige TNW-Billette.

Gleichzeitig stehen in Kaiseraugst 6500 Parkplätze zur Verfügung. Vor drei Jahren in Zug hatte es 5000 Parkplätze. Wer sie benutzte, musste 20 Minuten zu Fuss zum Platz gehen, der Bahnhof war hingegen nahe. In Pratteln ist es umgekehrt: Am Bahnhof angekommen, muss man mindestens 20 Minuten zu Fuss gehen, von Kaiseraugst gibt es Shuttlebusse zum Festplatz.

Schwingfreunde haben gerne Fleisch – und das ist schädlich

Das entspricht nur halb einem Anreizsystem, wie Schwery es empfiehlt. Demnach müsste das Benützen des öffentlichen Verkehrs gegenüber dem Auto deutlich attraktiver sein. Aber im Vorfeld hatte das Prattler OK die Idee verworfen, unmittelbar beim Festareal einen provisorischen Bahnhof einzurichten.

Kommen trotzdem so wenige, wie erhofft, mit dem Auto, könnte das zutreffen, was Schoch am Podium erklärte: dass die grösste CO 2 -Belastung am Esaf 2022 vom Fleisch kommen wird, das vor Ort konsumiert wird. Denn Schwingfans gelten als grosse Fleischfreunde. «Wichtig ist, dass es auch vegetarische Alternativen gibt», findet Schwery. Und lachend fügt er an:

«Je schlechter die Küche, umso kleiner der ökologische Fussabdruck.»

