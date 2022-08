Auf Prattler Schwingfestareal ist ein FCB-Logo. Eine Provokation.

«Eidgenössisches» Eine Provokation für Fussballfans aus Bern und Zürich: Das FCB-Logo mitten auf dem Schwingfestgelände Der Schopf zwischen Pratteln und Frenkendorf gehört einem FCB-Fan. Er überlässt ihn der Mutterzerkurve, die darauf mit Farbe klarmacht, für wen die Fussballherzen der Region schlagen. Michel Ecklin Jetzt kommentieren 16.08.2022, 05.00 Uhr

Unübersehbar: Das FCB-Logo vor der Arena des Schwingfests. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Der FC Basel gehört nicht zu den Sponsoren des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfests (Esaf). Fussball und Schwingen sind auch nicht gerade verwandte Sportarten. Doch die drei Buchstaben des Stadtklubs werden der grösste Schriftzug sein, den die 400'000 Schwingfreundinnen und -freunde sehen werden, wenn sie am übernächsten Wochenende ans Esaf 2022 auf die Wiese zwischen Pratteln und Frenkendorf pilgern.

Vier mal zwölf Meter gross ist das FCB-Logo, das sie zwischen der Tribüne B und der Bahnlinie erwartet. Es ist vor wenigen Tagen frisch auf die Wand des Schopfes gemalt worden, der sich mitten auf dem Areal befindet. Der Bau, der seit 1979 steht, dient dem Prattler Bauer Stefan Bielser als Abstellschuppen.

Sohn mobilisierte Muttenzerkurve

Der FCB-Fan verwendet ihn aber auch gezielt, um den vorbeifahrenden SBB-Fahrgästen klarzumachen, für welchen Verein das Herz der Region schlägt. Bereits vor einigen Jahren liess er Anhänger der Muttenzerkurve den Schriftzug «FC BASEL» auf die Fassade malen – als gezielte Provokation: Mit einem neckischen Lachen sagt er:

«Die YB-Fanzüge fahren dort durch.»

Neulich hatte der Schopf einen Sturmschaden, die Eternitfassade und der Schriftzug «FC BASEL» waren versehrt. «Das störte mich», sagt Bielser. Kurzerhand organisierte er über seinen Sohn Mitglieder der Muttenzerkurve. In der Nacht projizierten sie mit einem Beamer das Logo an die Wand und malten es nach. «Die Polizei war informiert, dass ich einverstanden bin», sagt Bielser.

Es kommen Fussballfans, aber «keine Ultras»

Natürlich ist es kein Zufall, dass sich das Logo exakt fürs Esaf in bestem Zustand präsentiert. Es ist nämlich zu erwarten, dass unter den Besucherinnen und Besuchern zahlreiche Fans des FC Zürich und der Berner Young Boys sein werden. Einige davon dürften nicht belustigt sein. Dazu meint Bielser:

«Viele Schwinger haben mit Fussball zu tun. Aber das sind sicher keine Ultras.»

Deshalb macht er sich keine Sorgen, dass die bemalte Wand am Riesenanlass beschädigt werden könnte. Und erst recht will er sich nicht vorschreiben lassen, wie er die Wand seines Schopfs gestaltet. Wie das beim Esaf ankommt, ist ihm schlicht «egal».

Das Logo zu verstecken war kein Thema

Für den Riesenanlass ist der Schopf vor allem im Weg. Im Zuge der Gespräche sei ein Abriss eine mögliche Variante gewesen, heisst es auf Anfrage bei der Medienstelle des Esaf. «Wir haben letztlich aber die aktuelle Variante bevorzugt.» Wie mit dem Besitzer abgemacht, sei das Gebäude stehen geblieben.

«Dementsprechend liegt der Umgang mit der Fassade auch im Ermessen des Landbewirtschafters.»

Dabei hätte durchaus die Möglichkeit bestanden, dass der Schopf während des Esaf nicht mehr steht. Denn der Kanton ist bestrebt, solche Bauten aus der Mitte der Landwirtschaftszonen herauszunehmen und sie an deren Ränder zu verlagern. Bielser ist deswegen auch schon in Verhandlungen mit den Behörden. Doch es gibt Meinungsverschiedenheiten, der Kanton will nicht auf seine Bedürfnisse eingehen, wie er selber beklagt.

Deshalb verzögert sich das Vorhaben, und das Esaf muss jetzt damit umgehen, dass der Schopf noch steht – mitsamt FCB-Logo. Dieses abzudecken ist für das OK kein Thema.

Was aber auffällt: Auf allen Videos und Fotos, die das Esaf herausgibt, hat man es tunlichst vermieden, das FCB-Logo zu zeigen. Dazu das Esaf:

«Der FCB ist nicht Bestandteil unserer Organisation und deshalb auch nicht Inhalt unserer Videos.»

