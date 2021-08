Esaf in Pratteln: Schwinger müssen mehr für den Eintritt bezahlen

«Eidgenössisches» Schwingfest-OK erklärt steigende Preise mit peripherer Lage von Pratteln Am «Eidgenössischen» in Pratteln kostet der Arena-Besuch mehr als 2019 in Zug – begründet wird der Aufschlag mit der Lage des Austragungsorts. Dabei steigen die Preise im langjährigen Trend schon länger.

Benjamin Wieland 27.08.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bis zum nächsten Mal in Pratteln! Die Baselbieter Delegation an der Abschlussfeier des «Eidgenössischen» in Zug (25. August 2019). Urs Flüeler/Keystone

Die Ticketpreise für das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest 2022 (Esaf) in Pratteln stehen fest. Der Eintritt in die mobile Arena kostet im Schnitt rund 10 Prozent mehr als bei der letzten Esaf-Ausgabe 2019 in Zug. Für einen Stehplatz im provisorischen Stadion müssen 115 Franken bezahlt werden (2019: 100 Franken). Bei der teuersten Kategorie, den gedeckten Sitzplätzen, schlägt das Billett mit 265 Franken zu Buche, vor zwei Jahren waren es 245 Franken.

Festgelegt haben die Preise der Zentralvorstand des Eidgenössischen Schwingerverbands und das OK des Esaf Pratteln. Die Begründung für die Kostensteigerung lässt aufhorchen: Sie resultiere aus der «weniger zentralen Lage von Pratteln beziehungsweise der daraus resultierenden längeren durchschnittlichen ÖV-Anreise und durch höhere Infrastrukturkosten.»

Die Erklärung: Im Ticket enthalten ist auch die Fahrt mit Bahn und Bus von jedem Ort der Schweiz nach Pratteln und retour. Die meisten Schwingerhochburgen befinden sich südlich des Jura, und obwohl Pratteln vom ÖV, aber auch per Strasse hervorragend erschlossen ist, werden im kommenden Jahr beim Gros der Besucherinnen und Besucher wohl tatsächlich etwas längere Anfahrtswege anfallen als bei früheren «Eidgenössischen».

Preise steigen seit Jahren, mit einer Ausnahme

Doch auch ohne den Lagenachteil haben sich die Tickets von Esaf zu Esaf in den vergangenen zehn Jahren meist verteuert. Die Preise stiegen parallel zu den wachsenden Dimensionen des Anlasses. So kostete etwa 2013 in Burgdorf ein Rasensitzplatz 115 Franken – in Pratteln werden es 165 Franken sein.

Das erste «Eidgenösssische» im Baselbiet dürfte kaum Rekorde brechen. Die Schwingerarena wird 50'900 Plätze umfassen und somit kleiner ausfallen als jene in Zug (56'500 Plätze, Esaf-Rekord) sowie jene in Estavayer und Burgdorf (jeweils rund 52'000 Plätze). Das Festgelände misst 70 Hektaren. In Zug waren es nochmals 5 Hektaren mehr.

Wie Esaf-Mediensprecherin Marion Tarrach auf Anfrage mitteilt, seien bislang keine Reklamationen wegen der gestiegenen Ticketpreise eingegangen. Der Zutritt zum Festgelände bleibt kostenlos. Der Vorverkauf soll im Frühjahr 2022 starten.

Plan B lautet: Verschiebung um ein Jahr

Schon Anfang Juli entschied der Präsidialausschuss des Prattler OK einstimmig: Die Vorbereitungen werden vorangetrieben, der Anlass soll wie geplant stattfinden, am Wochenende vom 26. bis am 28. August 2022, mit rund 350'000 Besucherinnen und Besuchern – zeitweise war von 400'000 die Rede.

Trotz der jüngst wieder steigenden Corona-Fallzahlen gibt sich das OK weiterhin zuversichtlich, dass der Anlass wie vorgesehen durchgeführt werden kann. Eine Redimensionierung schliesst das OK aus. Falls der Bundesrat im Frühjahr einschneidende Massnahmen beschliesse, werde das «Eidgenössische» um ein Jahr verschoben.

Den Optimismus der Verantwortlichen unterstreicht der Anlass, der am Samstag, 28. August, angesetzt ist, exakt ein Jahr vor dem Festwochenende (siehe unten). Das OK lädt zu «geselligen Stunden» ein und der Name des Siegermunis wird gelüftet.

Auch bei den Helfern kann das OK Erfolge vermelden. Obwohl die Anwerbung von «Chrampfern» pandemiebedingt erschwert gewesen sei, habe man bereits 4500 Freiwillige gefunden, teilt das OK mit. Das angestrebte Ziel werde sicher erreicht, sagt Esaf-Sprecherin Tarrach. Das wären dann 6000 Helferinnen und Helfer.

Esaf-Fest Samstag, 28. August, beim Kultur- und Sportzentrum (Kuspo) Pratteln. Von 14 bis 22 Uhr. Autogrammstunde mit Schwingerkönig Christian Stucki um 15 Uhr. Zutritt nur mit Covid-Zertifikat oder negativem Test.