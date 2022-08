Esaf 2022 in Pratteln: So verläuft der erste Tag am Schwingfest

13:17 Uhr

Der offizielle Empfang der eidgenössischen Fahne

Jetzt spricht Thomas Weber, Präsident des OK Esaf in Pratteln im Baselbiet und Regierungsrat des Kantons Baselland: Die Fahne werde bis am Sonntagabend über das Fest wachen. Ans Prattler OK übergeben wird sie aber erst am Festakt am Sonntag. Dann bleibt sie wiederum drei Jahre im Besitz des Prattler OKs. Dass das Esaf erstmals überhaupt auf Baselbieter Boden stattfinden dürfe, darauf sei man Stolz, sagt Weber und fügt ganz im Sinne des diesjährigen Esaf-Mottos an:

«Auf ein erfolgreiches Fest! Gemeinsam mit Schwung und Herz.»

Benjamin Wieland

Und dann wird das Baselbieter Lied gesungen, mit den Zuschauerinnen und Zuschauern, gespielt von der Musikgesellschaft Pratteln.

