Esaf 2022: So lief die Party-Nacht am Samstag

«Eidgenössisches» Zwischen Herbstmesse und Festival: So lief die grosse Party-Nacht am Samstag Tausende von Besuchenden tummelten sich am Samstagabend auf dem Esaf-Festgelände. Bis tief in die Nacht konnten sich die Leute verköstigen und Livemusik geniessen. Nicolas Blust 28.08.2022, 10.50 Uhr

Bilder wie an der Herbstmesse: Auf der Festmeile herrschte ein grosser Andrang auf die Essensstände. Nicolas Blust

Das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest in Pratteln ist international. Nicht wegen den sechs ausländischen Schwingern, die an den Wettkämpfen teilnahmen. Sondern wegen dem breiten kulinarischen Angebot.

Älplermagronen und indisches Curry

Auf der Festmeile reihen sich auf mehreren hundert Metern unzählige Essensstände auf. Der Andrang ist riesig. Tausende Besuchende wollen sich verköstigen. Die Szenerie erinnert an die Zustände auf dem Messe- oder Kasernenareal während der Herbstmesse. Nur mit noch mehr Menschen. Schulter an Schulter stehen die hungrigen Gäste für die einzelnen Essensstände an.

Dabei können sich die Besuchenden einmal um den Globus essen. Es gibt belgische Pommes, französische Crèpes, sowie amerikanische Hotdogs und asiatische Spezialitäten. Eine Konstellation mutet besonders exotisch an. Direkt neben dem Swiss Chalet, das Würste und Älplermagronen anbietet, gibt es indisches Curry.

Direkt neben dem Swiss Chalet, dass Schweizer Spezialitäten anbietet, gibt es indisches Curry. Nicolas Blust

Für Schmunzler sorgen auch die Namen der einzelnen Speisen. Besonders kreativ zeigen sich die Migros und IKEA, die «Buureflaade» respektive «Vegi-Balls für Fleischliebhaber» anbieten. Ob diese gut ankommen bei den Schwingfans, ist jedoch ungewiss.

Denn besonders beliebt bei den Schwingfans ist Fleisch. Hamburger, Würste und Fackelspiesse gehören zu den beliebtesten Verpflegungen. Das hat jedoch auch negative Auswirkungen. So sagte Philipp Schoch, zuständig für die Nachhaltigkeit am Schwingfest, bereits im Vorfeld, dass die grösste CO2-Belastung vom Fleischkonsum kommt.

Auch mehrere Stunden nach dem letzten Gang im Stadion tummeln sich Tausende von Besuchenden auf dem Festgelände. Aufgrunde des kurzen Regenschauers verwandelte sich der Boden in eine Schlammwüste. Gutes Schuhwerk ist gefragt. Es kommt richtige Festival-Stimmung auf.

Der Boden am Samstagabend am Esaf erinnert an verregnete Open-Airs. Nicolas Blust

Dafür sorgen auch die riesigen Festzelte auf den Festplätzen Nord, Süd und West. Aus ihnen dröhnt lautstark Musik. Dabei war Schweizerdeutsch die dominante Sprache. Umso länger der Abend wird, mehren sich aber auch die «ausländischen» Klänge. Der Festplatz Nord wird zum Ballermann.

Pilgermarsch ans Beatrice-Egli-Konzert

Die Livemusik bleibt aber «Eidgenössisches». Kurz vor 21 Uhr entsteht ein riesiger Pilgermarsch, der sich in Richtung Esaf-Bühne auf dem Festplatz West bewegt. Für viele Besuchenden ist der Auftritt von Beatrice Egli das musikalische Highlight am Samstag. Die Zivilschützer, die die Besucherströme lenken müssen, kommen zwischenzeitlich ins Schwitzen. Doch die meisten Fans kommen pünktlich bei der Bühne an.

Auch in den Festzelten geht die Party weiter. Die feuchtfröhliche Stimmung veranlasst viele, auf den Festbänken zu tanzen. Nicht alle Bänke dürften das schadlos überstanden haben. Und so nimmt die Party-Nacht am Esaf ihren Lauf. In den frühen Morgenstunden (Programm-Ende war um 3 Uhr morgens) torkeln die letzten Gäste nach Hause.

Jetzt beginnen die Stunden des Reinigungspersonals. Sie sind nach einer solchen Nacht nicht zu beneiden. Doch es gilt, dass Festgelände für den Finaltag noch einmal herauszuputzen.