Baselland: Kein anderer Kanton verlangt soviel für Einbürgerungen

Einbürgerungen Teurer roter Pass: Niemand verlangt so hohe Gebühren wie Baselland Ein Vergleich der Einbürgerungsgebühren der Kantone zeigt: Baselland erhebt für den Verwaltungsakt die höchsten Gebühren aller Kantone. Das drückt die Nachfrage: Die Einbürgerungsquote ist die tiefste in der Nordwestschweiz. Benjamin Wieland Jetzt kommentieren 02.11.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Baselland ist ein schlechter Schweizermacher: Die hohen Kosten schrecken viele ab, die eigentlich die Einbürgerungskriterien erfüllen. Keystone

Es ist simple Ökonomie: Was teuer ist, wird weniger stark nachgefragt. Das ist selbst bei einem Verwaltungsakt wie der Einbürgerung so.

Baselland verrechnet für die kantonale Einbürgerung mehr als alle anderen Kantone. Das Bürgerrecht auf Kantonsstufe kostet im Standardverfahren 1550 Franken. Der Kanton Luzern verlangt mit 350 Franken nicht mal einen Viertel davon. Basel-Stadt erbringt die Leistung für 850 Franken.

Weil auch die Bürger- und Einwohnergemeinden im Baselbiet im Schnitt überdurchschnittlich viel verrechnen, gibt es kaum einen anderen Kanton, in dem das Schweizerwerden mehr kostet. Die hohen Kosten haben Auswirkungen auf die Einbürgerungsquote.

Tiefe Einbürgerungsziffer: Baselland im hinteren Drittel

Die jüngsten Zahlen des Bundesamts für Statistik (BFS) belegen: Nur wenige Menschen ohne roten Pass, die im Landkanton wohnen, wollen Schweizerinnen und Schweizer werden. Dabei gilt der Erwerb der Staatsbürgerschaft als ein Indikator für gelungene Integration. Wer sie anstrebt, will im Land, wo man lebt, mitbestimmen.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Das BFS misst den Einbürgerungswillen mit der rohen Einbürgerungsziffer. Sie gibt an, wie viele von 100 Menschen, die formell die Einbürgerungskriterien erfüllen, sich auch tatsächlich einbürgern lassen. Im langjährigen Mittel landet Baselland auf dem letzten Platz der fünf Nordwestschweizer Kantone. Im landesweiten Vergleich liegt das Baselbiet im hinteren Drittel.

In den vergangenen zehn Jahren, von 2011 bis 2021, erwarben im Landkanton lediglich 1,4 Prozent aller Niedergelassenen und Aufenthalterinnen und Aufenthalter mit Ausweis C oder B das Schweizer Bürgerrecht. Der nationale Schnitt liegt bei 1,9, in Basel-Stadt bei 1,6.

Politische Zersplitterung als Hindernis

Der Preis ist wichtig. Aber es gibt weitere Faktoren. Etwa die Wohnsitzfrist. Auch hier ist Baselland streng. Der Bund gibt vor, dass jemand, der Schweizerin oder Schweizer werden will, insgesamt mindestens zehn Jahre im Land gelebt haben muss. Im Kanton, wo der Antrag gestellt wird, beträgt die Mindestwohndauer zwei und maximal fünf Jahre. Baselland verlangt das Maximum.

In der Nordwestschweiz kommt ein dritter Faktor hinzu, der auch die Quoten in Basel-Stadt, Solothurn, Jura und im Aargau drückt: Die Kantonsgrenzen decken nicht einheitliche Lebensräume ab.

Eine Ausländerin, die von Basel nach Allschwil zieht, muss bei Null beginnen. Die Jahre, die sie in der Stadt verbracht hat, zählen nicht. Dasselbe geschieht bei einem Wohnortwechsel zwischen Arlesheim und Dornach oder Augst und Kaiseraugst.

Auch die Gemeinden langen kräftig zu

Erschwerend wirkt sich auf Einbürgerungswillige im Baselbiet aus: Auch auf kommunaler Stufe ist das Verfahren überdurchschnittlich teuer. Das zeigt eine Erhebung von Comparis von 2019. Der Vergleichsdienst erhob in allen 26 Kantonshauptorten die Gebühren für einen Standardfall. Liestal landete auf dem zweiten Rang: Mit total 3150 Franken kostet das Verfahren fast viermal mehr als in Lausanne. Teurer als Liestal war nur Schwyz (Gesamtkosten: 3600 Franken).

Zwar gibt es keine Erhebung für alle Gemeinden in der Schweiz. Doch Stichproben zeigen: Liestal ist im Baselbiet kein Ausreisser.

Neben Kanton und Gemeinde verlangt auch der Bund eine Gebühr, denn das Schweizer Bürgerrecht ist dreistufig. Er verlangt aber immer gleich viel. Beim Standardverfahren macht sein Anteil 100 Franken aus.

Auch im Kanton Solothurn ist die Einbürgerungsziffer tief. Der Zehn-Jahre-Schnitt liegt mit 1,7 Prozent ebenfalls unter dem nationalen Mittel. Kantonsrat Daniel Urech aus Dornach wollte deshalb vom Regierungsrat wissen, wie man die Quote erhöhen könne.

Deckelung der Gebühren oder Frist verringern

Das wäre mit einer Deckelung der kommunalen Gebühren möglich, antwortete die Kantonsregierung. Weiter wäre es möglich, die Wohnsitzfrist im Kanton von vier auf zwei Jahre zu verringern.

Die Wohnsitzdauer reduzieren könnte auch der Landkanton. Er ist mit fünf Jahren strenger als Solothurn. Auch etliche Bürger- und Einwohnergemeinden verlangen das gesetzlich mögliche Maximum: fünf Jahre. Wer aus der Gemeinde wegzieht, muss in der Regel wieder bei Null beginnen.

Die Gebühren auf eigene Faust zu reduzieren, wäre für den Kanton, aber auch für die kommunalen Einbürgerungsorgane kaum ohne weiteres möglich: «Bei der Festlegung der Gebühren ist das Kostendeckungsprinzip zu beachten, wonach sich die Gebührenhöhe nach den Kosten richten soll, die dem Staat tatsächlich entstehen», schreibt das kantonale Amt für Migration und Bürgerrecht.

Sicherheitsdirektorin zeigt sich offen

Bei der Wohnsitzfrist wären aber Anpassungen möglich. Und für die Baselbieter Sicherheitsdirektorin Kathrin Schweizer auch erwünscht. Die Regierungsrätin lässt verlauten: «Die Einbürgerung steht am Ende einer erfolgreichen Integration. Daher ist es erstrebenswert, dass sich möglichst viele Personen einbürgern lassen, welche die Einbürgerungsbedingungen erfüllen.»

Die Frage, der sie als erstes nachgehen sollte: Weshalb eine vergleichbare Dienstleistung im Baselbiet mehr kostet als in allen anderen Kantonen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen