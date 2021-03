Einbürgerungsaktion Liestaler Bürgergemeinde will sich öffnen, damit nicht nur Alteingesessene das Sagen haben Der Bürgerrat erlässt einbürgerungswilligen Schweizern befristet die Gebühren. Auch in Basel läuft derzeit eine Aktion namens ybaslere für junge Leute mit Schweizer Pass. Andreas Hirsbrunner 02.03.2021, 05.00 Uhr

Nicht nur die alten Liestaler Geschlechter, deren Wappen auf der Hinterseite des Rathauses prangen, sollen der Bürgergemeinde angehören. Nicole Nars-Zimmer

Die Liestaler Bürgergemeinde muss wahrlich nicht um Aufmerksamkeit buhlen. Stichworte der jüngsten Vergangenheit sind etwa das Wahldebakel des alten Bürgerrats, die Erweiterungsplanung der viel zu rasch gefüllten Deponie Höli oder das neue «Urwald»-Reservat im Röserental. Trotzdem wartet die Bürgergemeinde nun mit einer neuen öffentlichkeitswirksamen Aktion auf: Sie schenkt allen Schweizerinnen und Schweizern, die seit mindestens drei Jahren in Liestal wohnen, die Einbürgerungsgebühr von 500 Franken, wenn sie sich zwischen Mai und Oktober einbürgern lassen.

Bürgergemeindepräsident Franz Kaufmann begründet die Aktion mit den Worten: «Die Bürgergemeinde will mit der Aktion Offenheit zeigen. Sie ist als Geste gedacht, dass die Liestaler Einwohnerinnen und Einwohner bei uns willkommen sind und am Geschehen Anteil nehmen sollen. Denn die Bürgergemeinde ist nicht nur etwas für Alteingesessene.» Wenn man nur schon an die 1000 Hektaren Wald denke, die die Bürgergemeinde bewirtschafte, so präge sie die Kantonshauptstadt wesentlich mit. Kaufmann verweist auch auf die letzte Einbürgerungsaktion, die vor einem Dutzend Jahren stattfand. Diese sei ein grosser Erfolg gewesen und habe zu 92 Einbürgerungen geführt. Er hoffe jetzt auf ein ähnliches Resultat.

Lob aus präsidialem Mund: «Attraktive Aktion mit Seltenheitswert»

Die Liestaler Bürgergemeinde zählt derzeit rund 3000 Bürgerinnen und Bürger mit «leicht zunehmender Tendenz», so Kaufman. Dies wegen der Ausländer, die Schweizer werden wollten. Spielt das bei der jetzigen Aktion mit im Sinne, dass die Bürgergemeinde Angst hat vor einer langsamen Überfremdung? Kaufmann: «Das ist ganz sicher nicht die Absicht hinter der Aktion. Ehrlich gesagt, habe ich mir bis jetzt dazu keine Gedanken gemacht.» Die Einbürgerungsaktion sei bereits vom alten Bürgerrat geplant gewesen, sei dann aber in den «Trennungswirren» etwas untergegangen. Gratis ist eine Einbürgerung trotz der Aktion nicht: Die Einbürgerungswilligen müssen die kantonalen Gebühren – 250 Franken für eine Person mit Baselbieter Bürgerort, 300 für die andern – bezahlen.

Georges Thüring, Präsident des Verbands Basellandschaftlicher Bürgergemeinden, zeigt sich begeistert: «Ich gratuliere der Bürgergemeinde Liestal zu dieser attraktiven Aktion. Das ist eine gute Sache.» So etwas erfrische eine Bürgergemeinde, habe aber grössten Seltenheitswert im Baselbiet. Das hänge auch damit zusammen, dass sich das Liestal im Gegensatz zu andern von seiner finanziellen Situation her erlauben könne.

Basler Bürgergemeinde will, dass «Gleichgewicht» besser stimmt

Auch in Basel läuft derzeit eine Einbürgerungsaktion. Hier müssen seit Anfang 2020 alle 19- bis 25-jährigen Schweizerinnen und Schweizer nur noch 100 statt 200 Franken für eine Einbürgerung bezahlen. Ursprünglich plante die Bürgergemeinde der Stadt Basel die Aktion bis Ende dieses Jahres, verlängerte sie nun aber coronabedingt bis Ende 2022. Stefan Wehrle, Bürgerrat und Präsident der Einbürgerungskommission, sagt: «Der Grund ist, dass wir seit letztem März in unseren Werbeaktionen zum Beispiel an der Jungbürgerfeier eingeschränkt waren.» Die Werbung läuft unter dem Motto ybaslere derzeit nur über die sozialen Medien. Dort lässt die Bürgergemeinde eine junge Frau ihre Einbürgerung etwa so begründen: «Ich will Baslerin werden, weil ich mich nicht als Oltnerin fühle.»

Wehrle erhofft sich zusätzlichen Zug für die «Willkommensaktion», weil seit Anfang Jahr auch der Kanton die Gebühren für 19- bis 25-Jährige von 300 auf 150 halbiert habe. Sich einbürgern zu lassen, ist aber in Basel seit 2020 generell attraktiver: Damals hat die Bürgergemeinde die Gebühren für alle, ob Ausländer oder Schweizer, gesenkt. Wehrle sieht erste «mögliche Folgen»: Letztes Jahr hätten 86, im 2019 nur 53 Schweizerinnen und Schweizer ein Einbürgerungsgesuch eingereicht. Die ausländischen Gesuche, der grösste Teil davon von Deutschen, bewegten sich jährlich zwischen 700 und 800. Dazu Wehrle: «Wir wollen auch deshalb einen Anreiz für Schweizer schaffen, Basler zu werden, damit das Gleichgewicht besser stimmt.» Die Basler Bürgergemeinde zählt in der Stadt Basel rund 55'000 Bürgerinnen und Bürger, darüber hinaus habe man keinen Überblick, so Wehrle.