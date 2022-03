Eine einmalige Corona-Container-Fasnacht in Frenkendorf In Frenkendorf fand am Montag eine Container-Fasnacht statt. Die Swiss Terminal AG schloss ihr Gelände und stellte dem Fasnachtskomitee einen Grossteil des Platzes zur Verfügung. Boris Burkhardt 07.03.2022, 20.48 Uhr

Der Umzug in Frenkendorf wird vom grossen Wikingerschiff von den Güllepumpi Fränkedorf angeführt. Nicole Nars-Zimmer Nicole Nars-Zimmer Die Halbmondclique Frenkendorf, Nicole Nars-Zimmer Die Halbmondclique Frenkendorf. Nicole Nars-Zimmer Schlappschwänz Frenkendorf. Nicole Nars-Zimmer Schlappschwänz Frenkendorf. Nicole Nars-Zimmer Nasedröpfli Fränkedorf lassen sich vom Lärm der Eisenbahn nicht aus dem Tackt bringen. Nicole Nars-Zimmer Bei den Schnappschüss Fränkädorf 2005 steht auf dem Wagen «Mir firm 15 + 2 Joohr». Nicole Nars-Zimmer Nicole Nars-Zimmer Elbisrugger Füllinsdorf. Nicole Nars-Zimmer Nach dem Umzug gab es um das Containerdepot Guggenkonzerte. Nicole Nars-Zimmer

Da darf einem als Fasnächtler schon mal die Kinnlade herunterfallen: Die Kulisse, welche die Frenkendörfer Narren am Montag ihren Gästen boten, war wahrlich einmalig. Manch einer mag vor dem Bundesratsentscheid für dieses Jahr mit einer Container-Fasnacht gerechnet haben – an Fasnachtstreiben mit Guggenkonzerten, Bar, Partymusik, Hüpfburgen und Kinderschminken auf einem Containerterminal zwischen turmhohen Cargo-Mauern mag aber wohl niemand gedacht haben.

Auch Fako-Präsident Simon Leuenberger hätte sich das so nicht vorstellen können, bevor er Jürg Wiggli kennen lernte. Wiggli ist Betriebsleiter der Swiss Terminal AG mit Hauptsitz in Frenkendorf und einem 20'000 Quadratmeter grossen Aussengelände im Gewerbegebiet in der Unterfeldstrasse hinter der Grenze zu Liestal. Und Wiggli ermöglichte, was in der heutigen globalisierten Geschäftswelt alles andere als erwartbar gewesen wäre: Er schloss das laut Firmenwerbung «grösste LKW-Zentrum für Leercontainer in der Schweiz» am Montag und stellte dem Frenkendörfer Fasnachtskomitee einen Grossteil des Geländes kostenfrei zur Verfügung.

Trotz Lockerungen am Plan festgehalten

«Wir planten eine 3G-Fasnacht, die im Dorf so nirgends möglich gewesen wäre», erklärt Leuenberger. Denn eine solche Veranstaltung hätte eingezäunt stattfinden müssen. Auf gut Glück habe er die Firmen im Gewerbegebiet angefragt.

Zu Wigglis Motivation für die grosszügige Geste könne er nur sagen, dass dieser oft mit der Gemeinde zusammenarbeite und wohl auch selbst Fasnächtler gewesen sei. «Es war ein Riesenaufwand, das Schutzkonzept für diese Corona-Fasnacht zu entwerfen», fährt Leuenberger fort:

«Als wir es endlich eingereicht hatten, kam drei Tage später die Lockerung.»

Eigentlich hätte die Dorffasnacht wie immer stattfinden können; aber nach dem Planungsaufwand wollte das Fako nicht mehr zurück.

Nächstes Jahr soll die Fasnacht zurück ins Dorf

Auch der Umzug musste dieses Jahr ganz anders geplant werden: 47 der 70 Stammgäste aus dem gesamten Oberbaselbiet inklusive Pratteln und Giebenach waren heuer der Einladung des Fako gefolgt und starteten vom Busdepot der Autobus AG über die Industriestrasse entlang der Bahntrasse über den Bächliackerweg und in die Unterfeldstrasse. Damit fand der Frenkendörfer Umzug komplett in Liestal statt, denn der Bächliackerweg ist die Grenze zwischen den Gemeinden. Im 3G-Konzept war vorgesehen gewesen, das ganze Gebiet, im Osten von der Bahntrasse begrenzt, einzuzäunen. Dieser Kraftakt entfiel; das bedeutete für das Fako auch weniger Kosten für den Sicherheitsdienst.

Trotzdem hatten die 27 Helfer von Feuerwehr und Fako alle Hände voll zu tun, denn der Umzug fand unter laufendem Verkehr in der Unterfeldstrasse statt. «Ich wusste vorher nicht, was hier im Industriegebiet los ist», gesteht Leuenberger: «Die Post wird 24 Stunden am Tag beliefert und die Firma CS-Logistik direkt neben dem Swissterminal-Gelände von 80 bis 100 Lastwagen am Tag angefahren.» Irgendwie schafften es die Frenkendörfer Narren also, 47 Wagen und Guggenmusiken, 80 bis 100 LKW und geschätzte 2000 bis 3000 Zuschauer unfallfrei aneinander vorbeizubugsieren. Für Leuenberger ist die heurige Frenkendörfer Fasnacht eine einmalige Geschichte – und soll es auch bleiben. So cool die Atmosphäre auf dem Containerterminal auch sei, die Fasnacht gehöre ab 2023 wieder ins Dorf:

«Das hat seinen ganz eigenen Charakter.»