Einkaufstourismus Shopping in Deutschland oder Frankreich wird wohl bald teurer: «Das ist für die Basler Geschäfte dienlich» Die heutige Mehrwertsteuer-Freigrenze von 300 Franken soll aufgehoben oder zumindest massiv gesenkt werden. Dies fordert das Bundesparlament. Damit soll eine steuerliche Diskriminierung des Schweizer Detailhandels beseitigt werden. Kritiker befürchten eine überbordende Bürokratie.

Einkaufen in Deutschland (im Bild das Rheincenter in Weil) ist für die Schweizerinnen und Schweizer preislich attraktiv. Bild: Nicole Nars-Zimmer (12. Juni 2021)

Für Einkaufstouristen sind das schlechte Nachrichten, für den Detailhandel in beiden Basel indes gute: Der Ständerat hat am Dienstag als zweite Kammer mit grossem Mehr Standesinitiativen der Kantone Thurgau und St.Gallen sowie eine Motion gutgeheissen, welche die Abschaffung oder massive Herabsetzung der Mehrwertsteuerfreigrenze fordert. Bisher konnten Private bis zu einem Gesamtwert von 300 Franken Waren in die Schweiz einführen, ohne dass sie am Zoll die hiesige Mehrwertsteuer bezahlen mussten. Künftig soll dies höchstens bis zu einer Bagatellgrenze von 50 Franken gelten.

Gleichbehandlung bei den Steuern gefordert

Die Baselbieter Ständerätin Maya Graf (Grüne) begrüsst dies: Jeder und jede habe die Freiheit, dort einzukaufen, wo er oder sie will. «Doch ich finde es wichtig, dass der Einkaufstourismus steuerlich gleich behandelt wird wie das Einkaufen in der Schweiz.» Bisher hatten Einkaufstouristen gleich einen doppelten Vorteil: Neben dem Preisvorteil durch Kaufkraftunterschiede zwischen der Schweiz und dem Ausland kommt bei Einkäufen unter 300 Franken eine steuerliche Begünstigung hinzu. Zumindest Letzteres soll nun korrigiert werden.

«Diese Änderung trägt hoffentlich dazu bei, dass die Menschen noch mehr lokal bei unserem Gewerbe und unseren Bauern einkaufen»,

sagt die Grüne aus Sissach.

Grafs Stadtbasler Ratskollegin Eva Herzog (SP) hat sich enthalten: «Dass das Einkaufen im Ausland gleich besteuert wird wie im Inland, ist grundsätzlich sinnvoll.» Für Herzog geht daher die Abschaffung respektive massive Herabsetzung der Freigrenze «in Ordnung». Dem bedenkenlos zustimmen konnte die Basler Ständerätin dennoch nicht. Sie verweist auf ein Positionspapier des Departements für Wirtschaft, Soziales und Umwelt (WSU), wonach der freie Grenzverkehr möglichst wenig eingeschränkt werden soll. Der Beschluss des Parlaments könnte diesbezüglich eine neue Hürde darstellen. Aber jetzt müsse erst einmal eine Vorlage ausgearbeitet werden. «Dann sehen wir weiter», sagt Herzog.

Beim WSU heisst es, dass man in Basel womöglich eine etwas andere Optik habe als in anderen Grenzkantonen: «Für uns ist die Frage der Mehrwertsteuer nicht so entscheidend. Wenn es dem Nachbarn gut geht, dann dient das auch unserem Standort», sagt Generalsekretär Claus Wepler.

«Für die Basler Geschäfte dienlich, aber kein Hauptpunkt»

Positiv kommentiert den Entscheid aus Bern hingegen Mathias F. Böhm, Geschäftsführer des Vereins Pro Innerstadt. Mit der Abschaffung der Wertfreigrenze könnte eine steuerliche Ungleichbehandlung beseitigt werden. «Das ist für die Basler Geschäfte dienlich. Es ist aber angesichts der grossen Herausforderungen, mit denen der Detailhandel konfrontiert ist, sicher nicht ein Hauptpunkt.» Basel könne sich als Einkaufsstadt ohnehin nicht über den Preis positionieren, stellt Böhm klar.

Er glaube nicht, dass mit der Herabsetzung oder Abschaffung der Wertfreigrenze der Einkaufstourismus wesentlich eingeschränkt werde, sagte Finanzminister Ueli Maurer in der Debatte. Dafür sei die fällige Mehrwertsteuer zu bescheiden. Er warnte umgekehrt vor überbordender Bürokratie. Dies auch, weil die Schweizer Mehrwertsteuer nur dann zu entrichten ist, wenn zuvor die Mehrwertsteuer im Land des Einkaufs bereits zurückgefordert wurde.

Die Baselbieter Ständerätin Maya Graf ist hingegen überzeugt, dass eine unbürokratische Umsetzung möglich sei. Die Anerkennung von Covid-Zertifikaten zeige, dass es grenzüberschreitend digitale Lösungen gebe, die nicht zu kompliziert seien, findet Graf. Der Einkaufstourismus ist wirtschaftlich ein bedeutender Faktor: In der Ständeratsdebatte wurde mehrmals ein Betrag von 10 Milliarden Franken genannt, den die Schweizerinnen und Schweizer pro Jahr beim Shopping im Ausland ausgeben. Dadurch würden Wertschöpfung und Arbeitsplätze in der Schweiz verloren gehen.