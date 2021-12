Einwohnerrat Binningen hebt Steuerfuss auf 49 Prozent an Trotzdem gehört die Agglomerationsgemeinde weiterhin zum Kreis der Baselbieter Steuerparadiese. Patrick Rudin 07.12.2021, 16.50 Uhr

Ganz so weihnachtlich wie hier (Schloss Binningen) ging es bei der Budgetberatung im Einwohnerrat nicht zu. Kenneth Nars (Archiv)

Die Mehrheit war komfortabel: Eine Steuererhöhung benötigt in Binningen eine Zweidrittelmehrheit des Ortsparlaments, und der Binninger Einwohnerrat genehmigte am Montag die Erhöhung des Steuerfusses ab 2022 von 48 auf 49 Prozent deutlich mit 25 gegen 9 Stimmen. Geschlossen dagegen stimmte die SVP, die Ratsmitglieder der FDP waren in dieser Frage gespalten.

Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission steht hinter Gemeinderat

Der Entscheid hatte sich bereits zuvor abgezeichnet, die vorberatende Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission hatte mit 10 gegen 3 Stimmen die Steuererhöhung unterstützt. Kommissionspräsident Christoph Maier (FDP) warnte vor der Ratsdebatte, ohne die Steuererhöhung werde die Gemeinde Binningen innerhalb von fünf Jahren in ein strukturelles Defizit laufen. So hingegen seien die künftigen Investitionen ohne weitere Steuererhöhungen tragbar. Die Mehrheit der Kommission habe sich für die Steuererhöhung entschieden, weil diese Variante für den Steuerzahler langfristig günstiger sei. Maier weiter:

«Auch mit einem Steuerfuss von 49 Prozent gehören wir noch immer zum exklusiven Kreis der fünf steuergünstigsten Gemeinden im Kanton.»

Die SVP kritisierte, die Aktion sei eine unnötige Steuererhöhung auf Vorrat, auch müsse man das Wachstum des regulären Gemeindehaushalts endlich bremsen. Gemeinderätin Eva-Maria Bonetti widersprach:

«Der Gemeinderat tut alles, um die Zukunft zu sichern und einen ausgeglichenen Finanzhaushalt sicherzustellen.»

Die SVP scheiterte am Montag ebenfalls mit ihrem Antrag, das Budget linear um zwei Prozent zu kürzen.

Gewinn dank Steuererhöhung

Mit dem Budget 2022 erwartet die Gemeinde bei einem Aufwand von knapp 92 Millionen Franken nun einen Überschuss von rund 354'000 Franken. Ohne die Steuererhöhung wären die Einnahmen rund 1,3 Millionen Franken tiefer. Binningen erwartet im Jahr 2022 rund 64,8 Millionen Franken an Steuereinnahmen, etwa 98 Prozent davon stammen von natürlichen Personen. Wegen der für dieses Jahr erwarteten Steuererträge rechnet Binningen im nächsten Jahr damit, rund 10,8 Millionen Franken und damit massiv weniger als bisher an den kantonalen Finanzausgleich leisten zu müssen.

Bei den Investitionsausgaben im nächsten Jahr war der Widerstand im Einwohnerrat am Montag deutlich geringer als bei der Steuererhöhung: Mit 28 gegen 3 Stimmen bei 3 Enthaltungen genehmigte der Rat 210'000 Franken, damit der Werkhof eine neue Wischmaschine anschaffen kann, ebenso 150'000 Franken für einen neuen Parkettboden im Kronenmattsaal und 100'000 Franken für die Erneuerung der Lüftungssteuerung der Sportanlage Spiegelfeld.

Binningen geht im kommenden Jahr von einem Kostenanstieg von ungefähr 15 Prozent in der Sozialhilfe aus, da die Übergangsfinanzierung durch den Bund in der Arbeitslosenkasse ausläuft und wegen der Coronakrise wohl vermehrt ausgesteuerte Leute in der Sozialhilfe landen werden.