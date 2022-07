Die fünf neuen Einwohnerratspräsidenten im Baselbiet

Einwohnerrat Fünf neue Präsidenten: Das sind die fünf höchsten in ihren Gemeinden Die fünf Ortsparlamente im Baselbiet haben neue Präsidenten. Auf sie kommt ein spezieller Jahrestag zu in ihrem Amtsjahr: Die Einwohnerräte feiern bald ihr 50-Jahr-Jubiläum. bz 01.07.2022, 21.53 Uhr

Henry Vogt (SVP) ist Allschwiler Einwohnerrats-Präsident 2022/23. Zvg

Nach seiner Wahl zum neuen Einwohnerratspräsidenten dankte Henry Vogt dem Noch-Präsidenten – und dem Bundesrat. Sogleich korrigierte er den Lapsus: Er meine selbstverständlich den Gemeinderat. Zum «Allschwiler Wochenblatt» sagte der SVP-Politiker, der auch im Vorstand der Ortspartei sitzt, sein Jahr habe sich schon gelohnt, wenn er es schaffe, andere davon zu überzeugen, in die Politik einzusteigen. Vogt sitzt seit 2016 im Einwohnerrat. Der 51-jährige FC-Basel-Fan und Fasnächtler ist Geschäftsführer einer Glaserei. Die SVP Allschwil wurde 2018 durchgeschüttelt, als sich einige Mitglieder abspalteten und die Allschwiler Volkspartei (AVP) gründeten. Das könnte der Grund sein, weshalb Vogt mit lediglich 25 von 33 Stimmen gewählt wurde. Zum Vergleich: Der neue 1. Vizepräsident René Amstutz (Grüne) erhielt 31 von 35 Stimmen. (bwi)

Beatrice Büschlen (Grüne) ist Prattler Einwohnerrats-Präsidentin 2022/23. Zvg

Sie war schon am Drücker, als der Binninger Einwohnerrat am Montag sein Präsidium neu bestellte. Beatrice Büschlen sprang als designierte Einwohnerratspräsidentin für Noch-Präsident Sven Inäbnit (FDP) ein, der krankheitsbedingt ausgefallen war. Sie durfte sich dann gleich selber gratulieren. Mit 32 von 36 Stimmen wählte der Rat die 63-jährige kaufmännische Angestellte, die auch die Grüne Ortspartei co-präsidiert. «Ich hoffe, dass nicht mehr allzu viele Unabwägbarkeiten passieren im nächsten Amtsjahr», sagte sie zur Eröffnung. Büschlen sitzt seit 2010 im Ortsparlament. Mit 30 von 36 Stimmen wählte der Rat Roman Oberli (SVP) zum neuen Vize, womit üblicherweise im nächsten Jahr das Präsidium ansteht. Der 26-jährige BWL-Student plant jedoch einen Auslandaufenthalt. Seine Fraktion betonte, man würde in diesem Fall Ersatz stellen. (bwi)

Sonja Niederhauser Einwohnerratspräsidentin Liestal EVP. Zvg

Zur höchsten Liestalerin wurde Sonja Niederhauser in der letzten Einwohnerratssitzung vor der Sommerpause einstimmig gewählt: Alle 32 abgegebenen Stimmen galten der EVP-Politikerin. Die 45-Jährige ist die Präsidentin der EVP Liestal und Umgebung, Mutter zweier Töchter und verheiratet. Beruflich ist die EVP-Politikerin als ÖV-Managerin und Geschäftsleiterin beim Kinder- und Jugendwerk des Blauen Kreuzes tätig. Weiter ist die Liestalerin Präsidentin der Stiftung Chasa Pradella und Teil des Vorstands von Benevol Baselland. Auch in der EVP Baselland sitzt sie im Vorstand. Ihre Vorstösse im Einwohnerrat gelten meist dem Verkehr, Familien und dem Liestaler Stedtli. Als Vizepräsidentin wählte der Rat die Einwohnerrätin Anja Weyeneth von der SP. 31 von 33 Einwohnerrätinnen und Einwohnerräten schrieben ihren Namen auf ihren Stimmzettel. (ksp)

Csaba Zvekan (SVP) ist Reinacher Einwohnerrats-Präsident 2022/23. Zvg

Als Nachfolger von Urs Künti (Mitte) wurde dessen Vize Csaba Zvekan mit lediglich 28 von insgesamt 38 Stimmen zum neuen Einwohnerratspräsidenten gewählt. Der SVP-Politiker gilt gerade unter Linken wegen seiner teilweise pointierten Positionen als umstritten, weshalb ihm zehn Einwohnerräte die Gefolgschaft verweigerten – ungewöhnlich bei einer Wahl, die eigentlich Routinesache ist. Die Retourkutsche kam aber sogleich bei der Wahl des Einwohnerratsvizepräsidiums: Aram Naderi (Grüne) wurde erst im zweiten Wahlgang mit nur gerade 21 von 38 Stimmen gewählt. Zvekan, der in Basel aufwuchs und ungarisch-serbische Wurzeln hat, ist sich bei öffentlichen Auftritten mehr Beifall gewöhnt – und vor allem: lauteren Beifall: Der 54-jährige IT-Spezialist durfte als Sänger einer Heavy-Metal-Band unter anderem im Stade de France auftreten. (bwi)

Jasmine Bosshard SP Einwohnerratspräsidentin Pratteln 2022/2023 Zvg

In ihrer Rede als frisch gekürte Einwohnerratspräsidentin – sie erhielt 29 von 35 abgegebenen Stimmen – machte Jasmine Bosshard (SP) hörbar nicht alle glücklich. Die 25-Jährige sagte nämlich, mit ihrer Wahl verbinde sie die Hoffnung, «dass ich jungen Menschen zeigen kann, dass Politik nicht nur alten, weissen Männern vorbehalten ist». Aber anzuecken, das ist sie sich nach einigen Jahren bei der Juso gewohnt. In ihrem Präsidiumsjahr muss sie sich mit ihrer politischen Meinung zurückhalten, das weiss die SBB-Kundenbegleiterin natürlich nach zwei Jahren im Einwohnerrat. Als höchste Prattlerin darf sie Ende August ihre Gemeinde am Eidgenössischen Schwingfest repräsentieren. Wie sie das genau tun will, weiss sie noch nicht, Diversität ist ihr aber auch dort ein Anliegen, wie sie betont. Ihr Ticket hat sie jedenfalls bereits. Neuer 1. Vizepräsident ist Urs Schneider von der SVP. (mec)