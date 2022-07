Einwohnerrat Liestal: Autofrei vom Postplatz bis zur Büchelistrasse? In zwei Postulaten fordern Einwohnerrätinnen und Einwohnerräte, die Stadt solle das Verkehrsregime ändern. Zusammengefasst würden sie ein Fahrverbot auf einer langen Strecke bedeuten. Die Vorstösse kommen nicht nur von Links. Kelly Spielmann Jetzt kommentieren 27.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Poststrasse in Liestal: Kommt ein Bus entgegen, wird es eng. Kenneth Nars

Wer in der Kantonshauptstadt öfter mit dem Auto unterwegs ist, dem dürfte die Situation an der Poststrasse bekannt sein: Im Einbahnverkehr fährt man eng zwischen der SBB-Schallschutzwand und Trottoir vom Postplatz zum Wasserturmplatz. Befinden sich auf dem Trottoir parkierte Autos, wird es noch enger – und kommt vom Wasserturmplatz her ein Bus, wird es schnell gefährlich. Ausweichmanöver auf das Trottoir oder Rückwärtsfahren an der roten Ampel vor der Linkskurve gehören zum Alltag auf dieser Strasse.

Wie es die Einwohnerrätinnen Verena Baumgartner (Grüne) und Dominique Meschberger (SP) in einem aktuellen Postulat formulieren: Die Situation ist unübersichtlich und eng. Auch die Busse, die auf der Poststrasse in beide Richtungen fahren dürfen, müssen in der Schwierikurve immer wieder auf das Trottoir ausweichen, «wo neben Fussgängern auch noch parkierte Autos stehen».

Es bleibe eng auf der Poststrasse. Sie fordern den Stadtrat deshalb auf, eine autofreie Strecke zu prüfen: Die Einwohnerrätinnen wollen wissen, wie eine Sperrung der Poststrasse zwischen Postplatz und Wasserturmplatz für den Durchgangsverkehr umgesetzt werden könnte und wann eine solche Änderung des Verkehrsregimes eingeführt werden könnte.

Auch für die Bushaltestelle ein Vorteil

Dass eine autofreie Poststrasse möglich sei, wisse man: Während der Bauarbeiten für den Busgegenverkehr war die Strasse für den Privatverkehr gesperrt.

Eine solche Regelung hätte noch weitere Vorteile, so die beiden Einwohnerrätinnen. Im Juli 2016 wurde die Haltekante der Bushaltestelle Wasserturmplatz verlängert, damit zwei Gelenkbusse hintereinander halten können. Besonders während der Stosszeiten ist dies jedoch nicht möglich, weil Autos vom Bahnhof her in Richtung Wasserturmplatz fahren und die Haltekante für Busse so blockieren. Auch diese Situation könne durch eine autofreie Lösung verbessert werden. Das Postulat steht auf der Traktandenliste der nächsten Einwohnerratssitzung, die Ende August stattfindet.

Büchelistrasse nur für Zubringer

Es ist nicht der einzige aktuelle Vorstoss, der Autos von einer Strasse im Liestaler Stedtli verbannen möchte. Ein Postulat von FDP-Einwohnerrat Thomas Eugster schlägt direkt nebenan Ähnliches vor: Er will die Gegend um den Bücheliplatz, die Büchelistrasse und den Törliplatz vom Durchgangsverkehr entlasten. Das Postulat wurde mit 25 Ja- und neun Nein-Stimmen bereits an den Stadtrat überwiesen.

Die Gegend, so Eugster, könnte noch stärker zum Verweilen, Flanieren und Geniessen genutzt werden. «Eine Voraussetzung dazu ist jedoch, dass der reine Transitverkehr durch die Büchelistrasse reduziert werden kann.» In der Vergangenheit seien bereits verschiedene Versuche diesbezüglich unternommen worden – Eugster nennt die gesteigerte Attraktivität des Kantinenwegs und des Nonnenbodenwegs oder die Veränderung der Schaltzeiten der Lichtsignalanlage an der Gestadeckkreuzung. Der Erfolg dieser Massnahmen sei aber überschaubar.

Eugster schlägt eine «rasch realisierbare Lösung» für das Problem des Durchgangsverkehrs vor: Die Büchelistrasse soll in Zukunft für den Privatverkehr ab dem Törliplatz ausschliesslich die Funktion des Zubringers zu den Parkplätzen der Liegenschaften an der Büchelistrasse sowie – via Neuweg – zum Stedtli erhalten. Als Durchgangsweg sollen ausschliesslich Busse und Velos die Strasse nutzen dürfen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen