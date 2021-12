Einwohnerrat Reinach erhöht die Steuern ein zweites Mal Neben der Steuerdebatte ging es im Reinacher Einwohnerrat um die Daseinsberechtigung des Bauinspektorats. Caspar Reimer 14.12.2021, 16.08 Uhr

Im Reinacher Einwohnerrat waren die Steuern Gegenstand einer langen Debatte. Kenneth Nars

Der Steuerfuss für natürliche Personen steigt in Reinach von aktuell 54,5 auf 57 Prozent für das kommende Jahr. Das hatte der Einwohnerrat nach langwieriger Debatte am Montag entschieden. Bereits für das laufende Jahr waren die Steuern um zwei Prozentpunkte erhöht worden.

Grüne und SVP wehrten sich

Die Grünen waren mit Unterstützung der SVP dafür eingetreten, auf die Steuererhöhung zu verzichten. Katrin Joos Reimer (Grüne) argumentierte:

«Solange das Sparpotenzial in der Verwaltung und im Infrastrukturunterhalt nicht ausgeschöpft wird und noch unbekannt ist, welche Auswirkungen die Pandemie auf die Finanzkraft der Steuerpflichtigen hat, ist diese zweite Steuererhöhung nicht zumutbar.»

Dieser, wie auch der Kompromissvorschlag von Thierry Bloch (FDP), die Steuern nur auf 56 Prozent zu erhöhen und so «eine Abwanderung von Topverdienern zu verhindern», unterlagen in der Schlussabstimmung.

Gemeindepräsident Melchior Buchs (FDP) verwies wiederholt auf das strukturelle Defizit, das die Reinacher Finanzen belastet, und auf die Kosten im Bildungs- und Gesundheitsbereich, die weiter zunehmen. Barbara Wyttenbach-Wyss (BDP) sagte zudem:

«Es ist sicher populär, sich gegen eine Steuererhöhung zu stellen, entspricht aber nicht der realen Situation.»

Gerade im Hinblick darauf, was man der kommenden Generation hinterlasse, sei es besser, jetzt zu handeln, statt «immer wieder die gleiche Diskussion zu führen».

Bauinspektorat: Ja oder Nein?

Passend zu den Sparbemühungen der Gemeinde hatten die FDP-Einwohnerräte Lucio Sansano und Sven Leisi in einem Postulat die Frage gestellt, ob Reinach noch ein eigenes Bauinspektorat brauche. Tatsächlich ist Reinach die einzige Gemeinde im Kanton, die ein solches unterhält, während in allen anderen Gemeinden der Kanton für Baubewilligungen zuständig ist. Sansano sagte dazu: «Neben einer Steuererhöhung mussten wir diverse Sparmassnahmen beschliessen, um die Gemeindefinanzen langfristig wieder ins Lot zu bringen. Aus meiner Sicht ist es deshalb zentral, dass in einem umfassenden Sparprozess auch der Staatsapparat und damit die Reinacher Verwaltung und deren Dienstleistungen kritisch hinterfragt werden.»

Die beiden FDP-Politiker erwarten vom Gemeinderat, dass dieser nun verschiedene Möglichkeiten prüft – das Ausstellen von Baubewilligungen könne entweder an den Kanton abgegeben oder in Zusammenarbeit mit Nachbargemeinden organisiert werden.