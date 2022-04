Einwohnerrat Reinach sorgt sich um Konflikte im Asylbereich Im Reinacher Einwohnerrat war der Ukraine-Krieg ein Thema. Unter anderem ging es darum, ob die Schulen auf Geflüchtete vorbereitet sind. Ausserdem kam die Frage auf, ob an der Nationalfeier auf Feuerwerk verzichtet werden soll. Caspar Reimer 05.04.2022, 18.42 Uhr

Reinach stellt sich die Frage, ob aufgrund der Geflüchteten aus der Ukraine an der Nationalfeier auf feuerwerk verzichtet werden soll. zvg

Gleich zwei Eingaben, ein Postulat und eine Interpellation, wurden in Reinach zum Thema Ukraine-Krieg eingereicht. Die Interpellation von FDP-Einwohnerrat Lucio Sansano schaffte es an der Einwohnerratssitzung vom vergangenen Montag sogar, als dringlich erklärt zu werden, weshalb der Gemeinderat die Fragen umgehend beantwortete. Sansano wollte etwa wissen, ob die Schulen in Reinach auf die Flüchtlinge vorbereitet seien oder wie die Gemeinde Haushalte unterstützt, die Geflüchteten helfen. Gemeinderat Ferdinand Pulver (FDP) dazu:

«15 Kinder, die mit ihrer Mutter und anderen Familienangehörigen aus der Ukraine geflüchtet sind, besuchen die Primarschule Reinach, weshalb eine zweite Fremdsprachenklasse gegründet wurde.»

Die Gemeinde bemühe sich, Flüchtlingen und Gastfamilien unbürokratisch zu helfen – etwa auch mit der Zahlung von Nothilfe, damit für die Gastgeber keine zusätzlichen Kosten entstünden.

Einwohnerrätin Farideh Eghbali (Grüne) berichtete als Mitarbeiterin des Asylzentrums über die Situation vor Ort: «Seit 26 Jahren arbeite ich in diesem Bereich, doch so etwas habe ich noch nie erlebt.» Eghbali sprach damit die Gastfreundschaft der einheimischen Bevölkerung an. Zudem wies sie auf die anderen Flüchtlinge in Reinach hin, die teils seit Jahren im Asylzentrum leben: «Da müssen wir darum besorgt sein, dass es nicht zu Konflikten kommt.»

Feuerwerkspause wegen Geflüchteten?

Von Eghbali stammte auch das Postulat, welches unter dem Titel «Nationalfeier Reinach ohne Feuerwerk» eingereicht wurde. Der Gemeinderat solle prüfen, ob angesichts der traumatischen Erfahrungen von Flüchtlingen auf Feuerwerkskörper am Nationalfeiertag verzichtet werden könne.

«Besonders alte Leute sind schwer traumatisiert. Sie werden grosse Angst bekommen, wenn das Geballer losgeht.»

Der Gemeinderat wird ihr Postulat wohl in der nächsten Sitzung beantworten.

«Wir müssen mehr mit unseren Landräten reden»

Interessiert vom Gemeinderat aufgenommen wurde ein Postulat von FDP-Einwohnerrat Thierry Bloch, wobei es um den Austausch zwischen Gemeinderat und in Reinach wohnhaften Landrätinnen und Landräten ging. «Ein grosser Teil der Aufgaben und Ausgaben der Gemeinden wird durch den Regierungs- und den Landrat beschlossen und den Gemeinden auferlegt», so Bloch. Dies habe dazu geführt, dass Reinach «nur noch etwa über 20 bis 25 Prozent der Gesamtausgaben bestimmen kann». Dies betreffe etwa Kosten in den Bereichen Soziales oder Gesundheit. Daher sollten eigene Landratsmitglieder stärker für die Gemeindepolitik sensibilisiert werden.

Gemeindepräsident Melchior Buchs nahm den Ball auf: «Es ist tatsächlich so, dass ich in so einem Zusammenhang bisher nur einmal von einem Landratsmitglied kontaktiert wurde. Wir müssen mehr mit unseren Landräten reden.» Seine Gemeinderatskollegin (und Landrätin) Béatrix von Sury nahm er selbstredend davon aus.