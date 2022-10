Der EHC Basel verliert gegen den Leader in Olten mit 2:6

Eishockey Den Leader nicht ärgern können: Der EHC Basel verpasst den grossen Coup In Olten unterliegt der EHC Basel dem Liga-Spitzenreiter mit 2:6. Zwei Drittel lang, konnte Christian Webers Mannschaft den Oltnern das Leben schwer machen. Dann fehlte die Kraft. Nun warten wieder Gegner auf Augenhöhe. Yann Schlegel Jetzt kommentieren 15.10.2022, 22.29 Uhr

Atanasio Molina und Ronny Dähler konnten den Oltner Stanislav Horansky nicht stoppen. Marc Schumacher / freshfocus

Winterthur hatte es dem EHC Basel vorgemacht. Gegen den überheblichen Spitzenreiter aus Olten gelang den Eulenstädtern letzte Woche der grosse Coup. Sie hatten völlig überraschend drei Punkte eingesackt.

Für Basel war dies doppelt bitter: Zum einen, weil Winterthur der direkte Konkurrent um die letzten Playoff-Plätze sein dürfte. Und: Der EHC Olten war geweckt. Vor Heimpublikum hätten sich die Dominatoren der bisherigen Qualifikation nicht einen zweiten Ausrutscher leisten können. Entsprechend schwierig war die Aufgabe für die Mannschaft von Christian Weber im Oltner Kleinholz. Zumal der US-Amerikaner Brett Supinski mit einer leichten Hirnerschütterung ausfiel.

Doch der EHC Basel enttäuschte die mitgereisten Fans nicht, zeigte wieder sein mutiges Angriffsspiel und war nach zwei Dritteln mit dabei. Wohlgemerkt trotz eines bitteren Eigentors durch Patrick Zubler kurz vor Spielmitte.

Der Verteidiger hatte einen Abpraller des vielbeschäftigten Fabio Haller, der an diesem Abend 53 Schüsse auf sein Gehäuse zufliegen sah, zum 3:1 der Oltner eingeschoben. Seine Absicht war klar: Zubler wollte den Puck in Hallers Fanghand unterbringen, nur war dieser nicht darauf vorbereitet

Starkes Unterzahlspiel kostet Basel viel Energie

«Wir haben in den ersten beiden Dritteln in Unterzahl viel Kraft gekostet», sagte Cheftrainer Christian Weber nach der Niederlage beim Leader. In den ersten vierzig Minuten hielten die Basler gleichwohl tapfer dagegen. Liessen aber die wenigen Topchancen aus, die Olten den Gästen zugestand.

Einzig in doppelter Überzahl vermochte Basel den Oltner Schlussmann Dominic Nyffeler zu bezwingen. Ausgerechnet Diego Schwarzenbach, der in Olten Legendenstatus geniesst, brachte auf der Basler Bank die Hoffnung zurück. Das Oltner Publikum goutierte dies eher schlecht. Schwarzenbach musste sich Pfiffe anhören.

«Bei über 3000 Menschen im Stadion, kann dich nicht jeder mögen», kommentierte Schwarzenbach lakonisch. Der 35-Jährige bekundete nach dem Aufstieg Mühe, sich wieder ans Tempo der höheren Liga anzupassen. In Olten schoss er erst sein zweites Saisontor. «Schneller werde ich nicht mehr. Ich muss mehr mit der Erfahrung machen und am richtigen Ort stehen», sagte Schwarzenbach.

Im letzten Drittel stellte der Oltner Topskorer Garry Nunn mit einem Traumschuss zum 4:1. «Nach diesem Tor fehlte uns die Energie», sagte Weber. Olten erhöhte mit zwei weiteren Toren auf 6:1, bevor Patrick Zubler seinen Lapsus aus dem zweiten Drittel mit einem präzisen Hocheckschuss wieder etwas vergessen machen konnte.

Nach elf Spielen steht Basel auf Rang 8. Fünf Mal verlor der EHC mit nur einem Tor Differenz. In den kommenden Duellen warten wieder diese Mannschaften auf die Basler. Gelingt es dem EHC, noch einen Gang hochzuschalten, dürften zusätzliche Punkte folgen.

Bisher war Basel stark von den beiden Nordamerikanern abhängig, die voll einschlugen. «Die Schweizer Spieler müssen noch mehr den Abschluss suchen, gradliniger und einfacher spielen», sagte Weber mit Blick auf die kommenden Aufgaben. Der Cheftrainer weiss, was bisher das grösste Manko im Basler Spiel war: «Vor allem in der Mittelzone zu viele Scheibenverluste, die zu Kontern führen.» Bereits am Dienstag empfängt der EHC Basel die GCK Lions in der St. Jakob-Arena.

Telegramm EHC Olten – EHC Basel 6:2 (1:0, 2:1, 3:1) Kleinholz. – 3167 Zuschauer. – SR: Ströbel/Arpagaus (Wermeille/Nater). – Tore: 16. Lhotak (Haussener, Sterchi) 1:0. 21. Schmuckli (Antonietti, Horansky) 2:0. 30. Hüsler (Schmuckli, Wyss) 3:0. 34. Schwarzenbach (Sablatnig, Brügger; Ausschlüsse Horansky und Leeger) 3:1. 50. Nunn (Oejdemark, Collins; Ausschluss Schwab) 4:1. 52. Haussener (Sterchi, Mosimann) 5:1. 57. Hüsler (Kast, Hächler) 6:1. 60. (59:16) Zubler (Stukel) 6:2. – Strafen: 3-mal 2 Minuten gegen Olten. 5-mal 2 Minuten gegen Basel. Olten: Nyffeler; Antonietti, Schmuckli; Leeger, Oejdemark; Hächler, Seiler; Maurer; Nunn, Collins, Horansky; Lhotak, Haussener, Sterchi; Neukom, Weder, DalPian; Hüsler, Kast, Wyss; Mosimann. Basel: Haller; Büsser, Molina; Zubler, Nater; Wyniger, Bachofner; Füllemann, Pozzorini; Stukel, Brügger, Sablatnig; Berger, Alihodzic, Näf; Schwarzenbach, Rexha, Schwab; Dähler, Kiss, Schnellmann. Bemerkungen: Olten ohne Heughebaert und Schwinger (beide überzählig). Basel ohne Ryser, Supinski, Cavalleri (alle verletzt) und Warmbrodt (überzählig). 9. Pfostenschuss Nunn. 10. Pfostenschuss Schmuckli.

