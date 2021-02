Eklat Bekannter Autor wird doch nicht Ehrenbürger von Oberdorf Der Autor und Literat Thomas Schweizer hätte das Ehrenbürgerrecht erhalten sollen. Zuerst unterstützte der Oberdörfer Gemeinderat den Antrag, danach machte er eine Kehrtwende. Simon Tschopp 04.02.2021, 05.00 Uhr

Piero Grumelli, Gemeindepräsident von Oberdorf. Hannes Schweizer: Oberdörfer Gemeinderat seit 1. Juli 2020 und alt Landratspräsident.







Oberdorf, die Gemeinde im Waldenburgertal.

Damit hat der 80-jährige Thomas Schweizer mit Heimatort Oberdorf nicht gerechnet: Nachdem die Exekutive von Oberdorf ihn im März 2020 auf Antrag von aussen zum Ehrenbürger vorgeschlagen hatte, machte sie ein paar Monate danach einen Schwenk und sah wieder davon ab. Bei der Gesamterneuerungswahl vor knapp einem Jahr wurden drei von fünf Gemeinderatsmitgliedern neu gewählt. Der «neue» Rat, der Anfang Juli letzten Jahres seine Arbeit aufnahm, machte Bedenken geltend.

Auf Umwegen vom Gemeinderatsvorschlag erfahren

Der in Füllinsdorf wohnhafte Schweizer hat einige Bücher und Schriften über Oberdorf verfasst – «eine ganze Liste wurde dem Antrag beigelegt», erklärt Gemeindepräsident Piero Grumelli. Dies habe sie überzeugt. Vom Vorschlag der Behörde, Thomas Schweizer zum Ehrenbürger zu ernennen, erfuhr dieser vom Antragsteller, der vom Gemeinderat informiert worden war.

Der zu Krönende hörte vorerst nichts aus Oberdorf, wartete ab, Corona mit Lockdown kam dazwischen. Der Prozess blieb offenbar stehen. Dann im Sommer die Kehrtwende. Im neu zusammengesetzten Gemeinderat machte sich Widerstand breit. Grumelli fasst zusammen:

«Es wurde befürchtet, dass dann auch andere Leute gemeldet würden, die ebenfalls viel für unser Dorf geleistet haben.»

Sie wollten solche Personen mit Schweizers Ehrenbürgerrecht nicht vor den Kopf stossen und zogen den Antrag zurück. Der «alte» Gemeinderat habe zwar auch gewisse Vorbehalte gehabt, diese aber nicht so hoch gewichtet.

Drama wie in Liedertswil vermeiden

Was ebenfalls zu diesem Rückzieher beitrug, war die Episode, die sich an der Bürgergemeindeversammlung Ende 2018 in Liedertswil ereignete. Die amtierende und langjährige Gemeindepräsidentin Sonja Gschwind hätte zur Ehrenbürgerin gekürt werden sollen, doch es kam anders: Die Mehrheit lehnte das Begehren ab. Ins Feld wurde geführt, dass andere Liedertswiler diese Ehrung mindestens ebenso verdient hätten. Eine derartige Schmach wollte der Gemeinderat von Oberdorf Thomas Schweizer ersparen.

Auf September 2020 lud Gemeindepräsident Piero Grumelli Thomas Schweizer ein, um diesem die Bedenken zu begründen. Mit dabei auch Hannes Schweizer – eines der neu gewählten Exekutivmitglieder, alt Landratspräsident und nicht mit Thomas Schweizer verwandt. Dieses Treffen war für Grumelli eine unangenehme Situation, weil er beide Entscheide mittrug. «Ich war enttäuscht», blickt Thomas Schweizer zurück, auch wenn er die Einwände teilweise habe nachvollziehen können. Schliesslich willigte er ein, auf diese Ehre zu verzichten.

«Es wäre eine tolle Sache gewesen, ich wäre sehr gerne Ehrenbürger von Oberdorf geworden.»

Ganz leer geht der 80-Jährige aber nicht aus. Nun ist auf März vorgesehen, ihn mit einem Kulturpreis zu ehren, dem ersten in der Geschichte der Kommune. Eine solche Auszeichnung kann der Oberdörfer Gemeinderat in eigener Kompetenz vergeben. Der Anlass wird in kleinerem Rahmen durchgeführt.

Kulturpreis mit einer Widmung

Das akzeptiert Schweizer und sieht ihn nicht als Ersatzlösung. Das Verhältnis zu seinem Heimatort und dessen politischer Führung hat trotz dieses Intermezzos nicht gelitten. Er hegt keinen Groll. «Es war zwar eine grosse Enttäuschung, aber nicht die erste in meinem Leben.» Inzwischen sei das verarbeitet. «Ich widme den Preis allen damaligen Leuten im Dorf, die meiner Mutter, einer jungen Witwe, und mir in schweren Zeiten beigestanden waren.»

Ehre hat Thomas Schweizer in Oberdorf bereits durch den dortigen Fussballklub erfahren. Dieser nahm ihn 2008 für sein Jubiläumsbuch «75 Jahre FC Oberdorf» als Ehrenmitglied auf.

Schweizer, im hohen Alter stets noch sehr aktiv, schreibt fleissig weiter. Er ist sein eigener Manager und macht sich und seine Werke immer wieder selbst zum Thema. «Wenn dich keiner lobt, musst du dich selber loben», macht er sich eine alte Weisheit früherer Grossmütter zu Nutze. Und setzt mit der eigenen Weisheit noch einen drauf: «Du musst selber für Aufmerksamkeit sorgen.»