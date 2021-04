Emotionaler Prozess 2010 starb in Breitenbach ein Baby – nun steht der Vater wegen vorsätzlicher Tötung vor Gericht Die Staatsanwaltschaft wirft dem Vater vor, seinen Sohn erstickt zu haben. An der Verhandlung Ende April in Solothurn werden auch die Hintergründe der umstrittenen verdeckten Ermittlungen ans Licht kommen. Dimitri Hofer 16.04.2021, 05.00 Uhr

In der Schwarzbuben-Gemeinde Breitenbach starb 2010 ein Kleinkind. Bea Asper/Symbolbild

Die Fassungslosigkeit über die Geschehnisse ist auch nach einem Jahrzehnt nicht verflogen: Im Juli 2010 stirbt in Breitenbach ein erst acht Wochen alter Junge. Die Ärzte sehen beim toten Säugling verschiedene Anzeichen schwerer Misshandlungen. Die Staatsanwaltschaft des Kantons Solothurn eröffnet gegen die Eltern ein Verfahren. Während der Untersuchungshaft berufen sich Vater und Mutter auf die Schweigepflicht, weshalb die genaue Todesursache nicht geklärt werden kann.

Rund eineinhalb Jahre später wird das Paar, mittlerweile in Röschenz im Baselbiet wohnhaft, wieder Eltern eines Kindes. Bei einem Spitalbesuch stellen Mediziner beim kleinen Mädchen mehrere Verletzungen fest. Auch hier taucht der Verdacht auf, das Baby könnte misshandelt worden sein. Nun ist es die Baselbieter Staatsanwaltschaft, die gegen die Eltern ein Strafverfahren einleitet. Dieses wird anschliessend mit demjenigen aus dem Kanton Solothurn zusammengeführt. Nach langen Ermittlungen wird das Verfahren gegen die Mutter eingestellt. Der Vater hingegen steht Ende April nun vor Gericht.

Die Anklagepunkte gegen den Vater sind heftig

Was sich damals genau abspielte, soll die dreitägige Verhandlung im Obergerichtssaal in Solothurn ans Tageslicht bringen. Verantwortlich für den Prozess ist das Richteramt Dorneck-Thierstein. Für dieses ist es alles andere als ein alltäglicher Fall.

«Aufgrund der Coronasituation, des Medieninteresses sowie der Anzahl der Beteiligten am Prozess erlauben es die begrenzten Platzverhältnisse am Richteramt Dorneck-Thierstein nicht, die Verhandlung vor Ort abzuhalten»,

schreibt Gerichtsschreiber Dario Paganoni zum Grund, weshalb der Prozess nicht im Schwarzbubenland, sondern im Kantonshauptort stattfindet. Wegen der Platzverhältnisse seien, abgesehen von Medienvertretern, auch keine Zuschauerinnen und Zuschauer zugelassen. Ein Dreiergericht wird den Fall beurteilen.

Was die Solothurner Staatsanwaltschaft dem heute 35-jährigen Schweizer vorwirft, ist heftig: Die Anklage gegen den Vater lautet auf vorsätzliche Tötung beim verstorbenen Baby. Im Rahmen desselben Prozesses muss er sich im Fall seiner Tochter zudem wegen mehrfacher versuchter vorsätzlicher Tötung verantworten. Für ihn gilt die Unschuldsvermutung.

«Dem Beschuldigten wird vorgeworfen, am 26. Juli 2010 in einer Wohnung in Breitenbach seinen Sohn erstickt zu haben. Zudem wirft die Staatsanwaltschaft dem Beschuldigten vor, im April 2012 in Röschenz seine Tochter mehrfach heftig geschüttelt und so deren Tod in Kauf genommen zu haben», heisst es in der Mitteilung der Solothurner Staatsanwaltschaft. Seit Anklage erhoben wurde, sind mittlerweile mehr als zweieinhalb Jahre vergangen. Wegen Corona und eines krankheitsbedingten Ausfalls des damaligen Gerichtspräsidenten konnte der bereits angesetzte Prozess nicht schon 2020 durchgeführt werden.

Polizeibeamte brachten Abhörwanzen in der Wohnung der Eltern an

Ein weiterer Grund für die sehr lange Zeit, die zwischen den Ereignissen und dem anstehenden Prozess liegt, sind die aufwendigen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft. Dabei griffen die Beamten auch auf umstrittene Methoden zurück. Nicht nur brachten sie in der Wohnung der Eltern Abhörwanzen an und hörten Telefonate ab. Sie setzten auch sechs verdeckte Ermittlerinnen und Ermittler ein, die das Paar aushorchten und sich teilweise als vermeintliche neue Freunde ausgaben.

Der Liestaler Anwalt Alain Joset, der die Mutter vertritt, kritisierte in einem Beitrag in einem Fachmagazin die verdeckte Ermittlung aufs Heftigste. Das Bundesgericht beurteilte die Observationen jedoch als gerechtfertigt, da Verdacht auf massive Kindsmisshandlungen gegeben sei. Die verdeckten Ermittler werden am ersten Prozesstag über ihre Arbeit befragt.

Wenn es nach Eveline Roos, der Anwältin des Vaters, geht, sollen deren Aussagen jedoch nicht verwendet werden dürfen. «Das Mass der zulässigen Einwirkung wurde von der Solothurner Staatsanwaltschaft durch die verdeckten Ermittler deutlich überschritten», sagt sie. Das Recht, die Aussage zu verweigern, sei dadurch umgangen worden. Auch deshalb beantragt sie für ihren Mandanten einen Freispruch.