Empfang Liesberg ehrt am Dorffest den Kranzschwinger Adrian Odermatt In der Laufentaler Gemeinde steigt am Wochenende ein grosses Dorffest. Mit der Ehrung des frischgebackenen «Eidgenossen» aus Liesberg ist das Fest um eine Attraktion reicher.

Der Liesberger Adrian Odermatt errang am «Eidgenössischen» in Pratteln einen Kranz. Bild: Keystone

Dass am Wochenende ein grosses Dorffest über die Bühne geht, ist schon länger bekannt. Nachdem sich der Liesberger Adrian Odermatt am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Pratteln überraschend auf dem dritten Rang klassierte und einen Kranz ins Laufental holte, ist das Fest nun um eine Attraktion reicher. Am Samstag veranstaltet die Gemeinde im Rahmen des Dorffestes einen grossen Empfang für Odermatt.

Das Dorffest Liesberg findet von Freitag bis Sonntag im Dorfkern statt. Auf dem Festgelände befinden sich rund 25 Marktstände sowie knapp 20 Beizli von Dorfvereinen. Am Sonntagvormittag laden die Organisatoren zu einem ökumenischen Feldgottesdienst mit Musik. Am Samstag und Sonntag hat das Museum in Liesberg ebenfalls geöffnet.