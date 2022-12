Ende einer Ära Diepflinger Gemeindepräsident hört auf: «Man muss lernen, mit Kritik umzugehen» Markus Zaugg aus Diepflingen, der zurzeit dienstälteste Baselbieter Gemeindepräsident, gibt Ende Jahr sein Amt ab. Der 61-Jährige blickt auf seine langjährige Laufbahn als Gemeinderat und Primus inter Pares zurück. Simon Tschopp Jetzt kommentieren 28.12.2022, 05.00 Uhr

Diepflingens Gemeindepräsident Markus Zaugg: «Wir konnten im Dorf vieles bewirken und einige Projekte umsetzen.» Bild: Roland Schmid

Herr Zaugg, Sie treten am 31. Dezember zurück nach über 26 Jahren im Gemeinderat von Diepflingen, davon gut 22 Jahre als dessen Präsident. Werden Sie nach so langer Zeit einfach loslassen können?

Markus Zaugg: Ich glaube schon, denn es ist ein längerer Prozess. Bereits vor einem Jahr habe ich bekanntgegeben, dass ich auf Ende 2022 zurücktreten werde. Für einen Teil der Exekutivmitglieder mag diese Ankündigung überraschend gekommen sein. Aber wichtig ist: Demissionen im Gemeinderat sollen gestaffelt erfolgen, sodass es am Ende einer Amtsperiode nicht zu einem Aderlass kommt.

Was hat Sie derart viele Jahre im Amt gehalten?

Die gute Zusammenarbeit im Team. Wir konnten im Dorf vieles bewirken und einige Projekte umsetzen. Wenn das Umfeld stimmt und das Amt Zufriedenheit bringt, kann man eine solche Funktion über etliche Jahre durchziehen.

Was werden Sie künftig am meisten vermissen?

Die persönlichen Kontakte, die nun nicht mehr in diesem Umfang stattfinden können. Ich werde eher zufällig auf Leute treffen.

Sie wurden an der Dezember-Gemeindeversammlung mit einer Standing Ovation verabschiedet. Was fühlten Sie in diesem Moment?

Die enorme Wertschätzung – man spürt, hört und sieht sie –, die einem die Einwohnerinnen und Einwohner an der Versammlung entgegenbringen (Markus Zaugg ist immer noch sichtlich gerührt). Natürlich war dieser Dank an mich persönlich gerichtet, er galt aber auch unserer ganzen Behörde.

Zur Person Markus Zaugg ist 61-jährig, verheiratet und Vater zweier Söhne und einer Tochter. Er hat vier Enkel, der fünfte sei unterwegs, wie Zaugg freudig anmerkt. Zaugg lernte Topfpflanzen-/Schnittblumengärtner und war danach lange in Produktionsbetrieben tätig. Vor zehn Jahren hat er nochmals die Stelle gewechselt und arbeitet seither in einer Grosshandelsfirma für Topfpflanzen und Schnittblumen. Markus Zauggs Hobbys sind Tiere allgemein – primär Schildkröten – und sein Garten.

Wie hat sich Diepflingen während Ihrer Amtszeit verändert?

Das Dorf ist seit Mitte der 1990er-Jahre massiv gewachsen, um fast 330 auf heute gegen 800 Bewohnerinnen und Bewohner. Die Coronajahre haben sich negativ ausgewirkt. Wir müssen aufpassen, dass die Zusammenhalt in der Gemeinde nicht bröckelt. Wir haben kein Restaurant mehr. Dadurch beschränken sich die Treffmöglichkeiten auf das Vereinsleben und Gemeindeaktivitäten. Fällt auch dies weg, geht viel verloren. Diese Situation darf man nicht unterschätzen. Geselligkeit und soziale Kontakte müssen gepflegt werden.

Als Exekutive muss man dauernd Entscheide fällen, die Befürworter und Gegner hervorrufen. Wurden Sie oft kritisiert?

Sicher gab es Kritik. Man muss lernen, damit umzugehen, auch Fehler eingestehen und sich als Brückenbauer versuchen. Dazu braucht es manchmal andere Personen. Während meiner Amtszeit gab es Phasen, in denen man sich nicht einig und die Kommunikation schwieriger wurde. Da kann jemand, der sich dazwischenschaltet, sehr hilfreich sein. Ich musste Leuten schon auf die Zehen treten, sie waren mit mir nicht einverstanden. Dies alles waren lehrreiche und interessante Erfahrungen.

War die Kritik auch persönlich?

Sehr, sehr selten. Ganz zu Beginn meiner Laufbahn als Gemeinderat musste ich einmal jemandem meinen Standpunkt deutlich darlegen und sagen: «Bis hierher und nicht weiter.» Es gilt, Gemeindesachen und Privates klar zu trennen. Dazu zählt eine strikte Ausstandregelung im Gemeinderat, wenn ein Exekutivmitglied bei einem Geschäft privat – direkt oder indirekt – betroffen ist.

Lob für Gemeinderäte ist die Ausnahme. Wurde Ihnen so was zuteil?

Ja. An Gemeindeversammlungen kam es hie und da vor, dass sich ein Stimmbürger vom Stuhl erhob und sich bei uns bedankte. Sicher nicht gehäuft, aber ab und zu werde ich persönlich etwa auf Strassenprojekte angesprochen und erhalte positive Rückmeldungen. Solche Vorhaben bedeuten stets gewisse Einschränkungen für Anstösser, weil die Zufahrt zu ihrer Liegenschaft möglicherweise nicht immer gewährleistet ist.

Sie haben während rund eines Vierteljahrhunderts das politische Geschehen und die Entwicklung von Diepflingen wesentlich mitgeprägt. Werden Sie sich weiterhin einbringen?

Ich hoffe, dass ich mich zurückhalten kann (lacht). Bestimmt werde ich auch in Zukunft am Gemeindeleben teilnehmen und helfen, es mitzutragen. Aber ich mische mich nicht mehr politisch ein. Das neu zusammengesetzte Gremium wird immer zum Wohl der Gemeinde und nach bestem Wissen und Gewissen entscheiden, da habe ich keine Bedenken.

Werden Sie Gemeindeversammlungen als «gewöhnlicher» Stimmbürger besuchen?

Ja. Ich habe meinen Kolleginnen und Kollegen angeboten, dass sie mich jederzeit um Rat fragen können, aber ich werde mich niemals aufdrängen.

Sie stehen seit Jahrzehnten immer am 6. Dezember auch als Santichlaus im Dorf im Einsatz. Ist Diepflingen für Sie mehr als nur eine politische Gemeinde und Ihr Wohnort?

Auf jeden Fall. Ich bin hier aufgewachsen, hier bin ich daheim, hier befinden sich meine Wurzeln.

Man spürt: Das Dorf ist für Sie eine Herzensangelegenheit. Sie kennen seine Einwohnerinnen und Einwohner bestens. Wie tickt der Diepflinger?

Er ist offen und sagt, wenn ihn etwas stört, aber auch, wenn ihm etwas passt. Gegenüber Zuzügern ist er zugänglich, falls diese den Kontakt suchen. In unserem Dorf grüsst man sich, wenn man sich begegnet. Daran gewöhnen sich die Zugezogenen schnell, wenn das für sie zuvor unüblich war. Dadurch können sich gute Gespräche ergeben. Diverse Quartierfeste fördern den Zusammenhalt.

Sie werden ab dem neuen Jahr mehr Freizeit haben. Wofür setzen Sie diese ein?

Für die Familie und die Grosskinder, für Haus und Garten. All dem möchte ich mich gerne vermehrt widmen. Mein grosses Hobby sind Schildkröten, von denen ich ein paar halte.

Hat dies unter Ihrer Tätigkeit im Gemeinderat stark gelitten?

Die Familie musste oft zurückstehen, meine Kinder kennen mich gar nicht anders. Es kam vor, dass meine Frau sagte: «Für die Gemeinde hast du immer Zeit.» Ich schaute, dass ich alles irgendwie unter einen Hut bekam. Um ein solches Amt so lange auszuüben, braucht es das nötige Verständnis in der Familie, aber auch des Arbeitgebers. Das durfte ich während meiner Amtszeit stark spüren.

Als Ihre Nachfolgerin im Gemeindepräsidium stellt sich Stefanie Orlandi der Wahl, die Mitte Februar 2023 erfolgt. Damit erhält Diepflingen seine erste Gemeindepräsidentin? Geben Sie ihr einen Rat mit auf den Weg?

Nein. Ich weiss, dass sie es gut machen wird, und ich wünsche ihr alles Gute.

Wie nehmen Sie das Zusammenwirken zwischen Kanton und Gemeinden wahr?

Manchmal ist es schwierig. Als Gemeinde hat man das Gefühl, seitens des Kantons wird sehr viel an die Kommunen abgegeben in der Meinung, dass sie dadurch gestärkt werden und ihre Autonomie erhalten können. Man delegiert Arbeiten an die Gemeinden, diese müssen dann schauen, dass sie umgesetzt werden. Der Kanton spart damit Personal ein, die Kommunen müssen aufstocken, was zu erheblichen Mehrkosten führt. Der Löwenanteil der Ausgaben ist vorgegeben, vor allem die kleineren Dörfer haben hier wenig Spielraum. Der Finanzausgleich löst nicht alles. Aber ich möchte betonen, dass wir die Gebergemeinden nicht unterschätzen dürfen, denn wir sind auf sie angewiesen.

Haben Sie die Geduld nie verloren, wenn immer wieder etwas Neues aufs Tapet gekommen ist?

Nicht direkt, aber es könnte schon so weit kommen, wenn man mit den Abläufen wenig vertraut ist. In der direkten Demokratie sind die Wege länger, da kann auf Gemeindeebene noch so effizient gearbeitet werden. Ich habe gelernt, dass es in der Politik einfach länger dauert als beispielsweise in der Privatindustrie. Wenn etwas durch verschiedene kantonale Ämter muss, benötigt es manchmal ein gerütteltes Mass an Geduld.

Viele Oberbaselbieter Dörfer haben finanzielle Probleme: Sie leiden unter hohen strukturellen Ausgaben. Auf der anderen Seite stagnieren die Steuereinnahmen oder sind rückläufig. Haben solche Ortschaften in Ihren Augen eine Zukunft?

Sicher. Man muss jedoch sorgfältig planen und steuern. Und den Finger darauf halten, wofür man Geld ausgibt. Wir hatten in Diepflingen schon schlechte Jahre mit extrem hohen Sozialkosten. Seit ich im Gemeinderat bin, haben wir denselben, wenn auch hohen Steuerfuss von 65 Prozent. Diesen konnten wir – auch mit zusätzlich bewilligten Geschäften – vor dem Souverän stets rechtfertigen und ihn davon überzeugen.

Müssten die Strukturen und die Aufgabenteilung zwischen Kanton und Gemeinden neu gedacht werden?

In gewissen Sachen vielleicht schon. Es soll ein Geben und Nehmen sein, um einen finanziellen Ausgleich zu schaffen. Es kann nicht sein, dass Aufgaben immer nur nach unten verschoben werden. Wir haben mit anderen Oberbaselbieter Gemeinden in den vergangenen Jahren etliche Projekte wie den Feuerwehrverbund gemeinsam durchgezogen. Ob es unter dem Strich die einzelnen Gemeinden finanziell entlastet, steht auf einem anderen Blatt.

Gemeindefusionen sind ein heikles Pflaster und sehr emotional. Könnte sich dieser Druck künftig verstärken?

Wenn der Fusionsgedanke nur wegen finanzieller Probleme der Gemeinden erfolgt, kann man einen Zusammenschluss gleich vergessen. Er muss sowieso von unten wachsen. Ein Auslöser kann sein, wenn man für offizielle Ämter keine Leute mehr findet. Aber schwierig wird es ohnehin. Gemeindefusionen sind generationenbezogen. In ein paar Jahren dürfte sich die Situation grundlegend ändern. Die Jüngeren sind digitaler und mobiler unterwegs und finden es weniger problematisch, wenn beispielsweise die Gemeindeverwaltung nicht mehr im eigenen Dorf ist.

