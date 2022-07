Severin Schwan: Ein Glücksfall für Roche

Ende einer Ära Severin Schwan: der teuerste Manager der Schweiz ist ein Glücksfall für Roche Der Roche-Konzernchef wird nächstes Jahr sein Amt nach 15 Jahren abgeben und sich nahtlos als Verwaltungsratspräsident wählen lassen. Warum lässt man ihm dieses umstrittene Manöver durchgehen? Andreas Möckli Jetzt kommentieren 21.07.2022, 17.02 Uhr

Roche-Chef Severin Schwan wird nächstes Frühling nach 15 Jahren auf den Stuhl des Verwaltungsratspräsidenten wechseln. Im Hintergrund die legendäre Wendeltreppe im Roche-Direktionsgebäude. Keystone

Das gibt es nur bei Roche. Konzernchef Severin Schwan nimmt im Anschluss an einen Anlass fünf Medienschaffende auf eine Privatführung mit, um ihnen das altehrwürdige Direktionsgebäude zu zeigen.

Statt sich auf den Heimweg nach Riehen zu machen, führt Schwan durch das Gebäude und erzählt schwärmerisch von der damals revolutionären Architektur des Otto Rudolf Salvisberg, die bis heute in den Roche-Bauten wiederholt aufgenommen wird. Die Wendeltreppe, die das Erdgeschoss mit der Chefetage im ersten Stock verbindet, imponiert. Im Sitzungszimmer des Verwaltungsrats angekommen, spricht der 54-Jährige ausführlich über das dort installierte Werk der in Dornach geborenen Künstlerin Karin Suter.

Der Österreicher, seit zweieinhalb Jahren im Besitz des Schweizer Passes, ist detailversessen – manche würden ihn auch als Nerd bezeichnen. Wenn er sich für etwas interessiert, saugt er das Thema wie ein Schwamm auf und kann später detailliert darüber referieren. Das gilt natürlich vor allem für das Kerngeschäft Pharma, aber eben nicht nur. Er, der Mitte der Nullerjahre die Diagnostik-Sparte leitete, kann auch auf diesem Gebiet spielend über neue Verfahren und Technologien minutenlang sprechen. Und eben über die Firmenkunst.

Trickfilme mit der Acht-Millimeter-Kamera

Privates gibt er kaum je von sich preis. Zu seinen Hobbys zählen Skifahren, Wandern und Filmen. In seiner Jugendzeit habe er Trickfilme gemacht, mit einer Acht-Millimeter-Kamera, sagt er einst der «Basler Zeitung». Das Wirtschaftsmagazin «Bilanz» bezeichnet ihn als Familienmenschen, der seine Freizeit so oft es geht mit seiner Frau, den zwei Söhnen und der Tochter verbringt. Die Familienzeit am Wochenende ist ihm heilig. Und dann ist da noch der Blütenball im Riehener Wenkenpark, der ihn und seine Frau jährlich zum Tanz lockt.

Schwan wird 2008 als Konzernchef von Landsmann Franz Humer inthronisiert. Kaum jemand hat den damals 40-Jährigen auf dem Radar als Humer-Nachfolger. Das ist einerseits Schwans Alter geschuldet. Andererseits leitet er die Diagnostik-Sparte, weit kleiner als das Pharmageschäft. Humer hat Schwan in Asien erlebt. Als Humer von dieser Reise zurückkommt, soll er gesagt haben: «Der könnte es.»

Die beiden Österreicher haben Roche in den vergangenen zwei Jahrzehnten geprägt: Vorgänger Franz B. Humer (links) und sein Nachfolger Severin Schwan während der Bilanzmedienkonferenz im Jahr 2008. Keystone

Gleich zu Beginn seiner Amtszeit steht Schwan vor einer Herkulesaufgabe. Roche übernimmt die US-Tochter Genentech für 52,7 Milliarden Franken vollständig. Es ist damals der grösste Deal in der Schweizer Wirtschaftsgeschichte. Sowohl Humer als auch Schwan ist klar, dass für eine reibungslose Integration beide in die Hosen steigen müssen. Erst als das Vorhaben glückt, beschränkt sich Humer auf seine eigentliche Aufgabe als Verwaltungsratspräsident.

Die zweite Bewährungsprobe für Schwan kommt mit dem Jahr 2010. Mehrere vielversprechende Hoffnungsträger in der Medikamenten-Pipeline entpuppen sich als Flops. Der Aktienkurs sinkt. Der Konzernchef setzt den Rotstift an, mit dem Programm «Operational Excellence» spart er jährlich rund 2,4 Milliarden Franken ein.

Der Musterschüler stürzt nicht ab

Nur vereinzelt ist Kritik am Chef zu hören. Die «Bilanz» schreibt unter dem Titel «Absturz eines Musterschülers», dass der Druck auf Schwan angesichts des bescheidenen Wachstums und des tiefen Aktienkurses steigt. Er selber nehme die Turbulenzen jedoch gelassen.

Das kann er auch. Schliesslich ist Roche nicht irgendein börsenkotiertes Unternehmen. Die traditionsreiche Firma wird bis heute durch die Familien Oeri und Hoffmann kontrolliert. Schwan benötigt also weniger den Support der Publikumsaktionäre, Analysten und Medien als vielmehr den Rückhalt der Nachkommen des Gründers Fritz Hoffmann. Und diesen hat er.

Sowohl die Oeris als auch die Hoffmanns bezeichnen Severin Schwan als «Glücksfall für Roche», wie ein langjähriger Kenner sagt. Schwan selber ist sich des Privilegs bewusst, Chef eines Familienunternehmens zu sein. Während Novartis-Chef Vas Narasimhan viel stärker den Launen und Forderungen der Anleger ausgesetzt ist, kann Schwan weit über den nächsten Quartalsabschluss blicken. Roche leistet sich etwa die milliardenteure Alzheimerforschung – mit höchst ungewissen Erfolgschancen.

Unter seine Ägide fällt der massive Ausbau des Hauptsitzes an der Grenzacherstrasse in Basel: Roche-Chef Severin Schwan. Keystone

Kratzer an Schwans Image sind wenige zu finden, aber es gibt sie. Sein Entscheid, sich 2014 in den Verwaltungsrat der Credit Suisse wählen zu lassen, entpuppt sich als Fehler. Die Probleme der Grossbank sind selbst für den erfolgsverwöhnten Vorzeigemanager zu gross. Er und seine Mitstreiter finden kein Rezept, um den Kurs des schlingernden Tankers entscheidend zu verändern. Im März dieses Jahres zieht er sich zurück.

In der Erscheinung eher bescheiden, legt der 54-Jährige wenig Bescheidenheit an den Tag, wenn es um seinen Lohn geht. Angesprochen auf sein zweistelliges Millionensalär, sagt er dem «Tages-Anzeiger» 2014 in einem Interview: «Was meine persönliche Zufriedenheit angeht: Ich könnte mit viel weniger gut auskommen».

Geändert hat sich trotz dieser Aussage nie etwas. Zwischen 14 und 15 Millionen Franken hat Schwan in den vergangenen Jahren jeweils eingestrichen. Die im Geschäftsbericht ausgewiesenen Zahlen sind jedoch tiefer. Der Grund: Roche weist lediglich den Steuerwert der Aktienzuteilung aus, nicht aber wie üblich den Marktwert.

Alles scheint von den Roche-Fassaden abzuprallen

Doch weder diese Schummelei noch das höchste Managersalär in der Schweiz führen je zu übermässig starker Kritik. Kein Vergleich zu Novartis-Übervater Daniel Vasella, der mit dem gleichen Trick, aber noch weit höheren Salären, regelmässig einen Aufschrei der Empörung geerntet hat.

Der Umstand, dass nun Schwan wie sein Vorgänger Humer als Konzernchef auf den Posten des Präsidenten wechselt, dürfte zwar kritisch begleitet werden, jedoch kaum Nachhall finden. In der reinen Lehre wird es nicht gern gesehen, wenn der Konzernchef nahtlos das Präsidium übernimmt. Betriebsblindheit ist ein Stichwort dazu.

Irgendwie scheint das alles von den Roche-Fassaden abzuprallen. Trotz Millionensalären und 200-Meter-Türmen hat der Pharmakonzern das Image des vornehm zurückhaltenden, diskreten Unternehmens am Rheinknie aufrechterhalten können. Dazu hat auch Severin Schwan seinen Teil dazu beigetragen, wenn auch nicht mit seinem Lohn, sondern mit seinen Auftritten.

Stets zu einem Scherz aufgelegt: Roche-Chef Severin Schwan bei einem Interview. Chris Iseli

Er trifft meistens den richtigen Ton. Seine Kritik an der Politik im In- und Ausland ist wohl dosiert. Als er sich lautstark über fehlende Fachkräfte infolge der SVP-Masseneinwanderungs-Initiative ärgert, erhöht der Bundesrat das Kontingent für Angehörige aus Drittstaaten auch wegen ihm. Gleichzeitig hat er stets ein Lob für die guten Rahmenbedingungen in der Schweiz übrig, auch wenn ihm die mangelnde Digitalisierung des Gesundheitswesens ein Dorn im Auge ist.

Mit ruhiger Hand und nur wenigen Stolperern wird der gebürtige Österreicher nach 15 Jahren das operative Steuer abgeben und sich so in die Ahnenreihe der bisher sechs Konzernchefs von Roche verewigen. Die Hoffmanns und Oeris haben es derweil wieder einmal geschafft. Schnörkellos haben sie die Chefetage für die nächsten Jahre neu bestellt.

