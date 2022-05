Energie Primeo-Chef kündigt massiv höhere Strompreise an: «Ich rechne mit einem Anstieg von 20 bis 25 Prozent» Conrad Ammann, Chef des Baselbieter Energieversorgers Primeo Energie, spricht über steigende Stromrechnungen und die Zukunft der Atomenergie. Er plädiert für längere Laufzeiten von AKW und eine Offenheit gegenüber dem Bau neuer Kraftwerke. Interview: Andreas Möckli Jetzt kommentieren 09.05.2022, 05.00 Uhr

«Eine derartige Verknappung der Stromproduktion gab es das letzte Mal während des Zweiten Weltkriegs»: Primeo-Chef Conrad Ammann. Kenneth Nars

Herr Ammann, schon vor dem Krieg in der Ukraine war Europa nahe an einem Versorgungsengpass. In der Folge steigt der Strompreis stark. Was heisst das für Ihre Kunden?

Conrad Ammann: Wir rechnen mit deutlichen Strompreiserhöhungen. Unsere Grosskunden – in ihrer Wahl des Versorgers frei – sind teils bereits jetzt mit höheren Preisen konfrontiert. Das hängt von der Laufzeit und dem Zeitpunkt des Vertragsabschlusses ab. Deren Tarife sind an die Marktpreise gekoppelt.

Und für die Privatkunden?

In der sogenannten regulierten Grundversorgung wird einmal jährlich der Preis für das nächste Jahr festgelegt und bekanntgegeben. Das ist jeweils im August für das folgende Jahr der Fall. Für das nächste Jahr gehen wir von einer Preiserhöhung von 20 bis 25 Prozent aus. Die Berechnungen laufen.

Der landläufige Vorwurf an die Energieversorger lautet, sobald die Preise international steigen, werden sie sofort den Kunden weitergegeben. Sinken sie, passiert nichts.

Bei jenen Kunden, die ihren Versorger frei wählen können, spielt der Wettbewerb ohnehin. Vielmehr stellte sich die Frage, ob die Energieversorger genügend Einnahmen generieren konnten, um Investitionen in neue Kraftwerke zu investieren.

Und bei den Privatkunden?

Hier gibt es klare Vorgaben vom Regulator und auch seitens des Bundesgerichts. Die Kunden haben dadurch von den günstigen Strompreisen auf den internationalen Märkten profitiert. Nun werden sich die steigenden Preise zeitverzögert auch auf die Privatkunden auswirken. Eine derartige Verknappung der Stromproduktion gab es das letzte Mal während des Zweiten Weltkriegs.

Wird sich die Situation sogar noch zuspitzen, sollte im Winter erneut ein Versorgungsengpass drohen?

Vergangenen Winter war ein Drittel der französischen Atomkraftwerke in Folge Überprüfungen von Sicherheitssystemen nicht am Netz. Dadurch haben im Winterhalbjahr in Europa 30 Milliarden Kilowattstunden Strom gefehlt. Im Vergleich zur Schweiz, die einen Jahresbedarf von rund 65 Milliarden Kilowattstunden Strom hat, entspricht der Ausfall in etwa einem hiesigen Winterhalbjahrsbedarf. Wir gehen davon aus, dass sich das im kommenden Winter wiederholen wird. Nun kam mit dem Krieg in der Ukraine ein weiterer Preisschub hinzu.

Das betrifft vor allem die ­Gaslieferungen aus Russland?

Genau. Zwar laufen diese derzeit vertragsgemäss noch weiter. Dennoch reichen die Mengen nicht, um die Gasspeicher in Europa aufzufüllen. Das Flüssigerdgas, das zur Auffüllung zurzeit auf dem Schiffsweg hierher transportiert wird, ist viel teurer als das russische Gas. Mit dem Flüssiggas will man einem Versorgungsengpass zuvorkommen.

Aber Russland liefert ja immer noch Gas?

Ohne den Krieg wäre es denkbar gewesen, mehr vom günstigeren, russischen Gas zu beziehen. Das will man nun nicht mehr. Gleichzeitig gibt es Stimmen, die den russischen Gashahn ganz zu drehen wollen.

Alles was der Energieeffizienz und dem Ausbau der erneuerbaren Energien diene, sei sinnvoll, sagt der 63-jährige Conrad Ammann. Kenneth Nars

Mittelfristig will der Bundesrat neue Gaskraftwerke bauen, um gewisse Engpässe zu überbrücken. Mit Blick auf den Ukraine-Krieg erscheint das nicht mehr die beste Idee.

Das wurde in einer Zeit geboren, als schwergewichtig der Ersatz der Atomkraft diskutiert wurde.

Würden Sie sich an einem solchen Projekt beteiligen?

Wir befinden uns in der Region in Gesprächen. Wenn es um die elektrische Anbindung eines solchen Kraftwerks geht, wären wir ohnehin Ansprechpartner. Wir würden selber ein solches Projekt nicht anstossen. Aber für die Region Basel wäre es wichtig, dass ein solches Reservekraftwerk bereitgestellt wird. Die Region ist namhaft auf eine gute Energieversorgung angewiesen.

Und eine direkte Investition?

Wir besitzen keine eigenen Grosskraftwerke, wir sind mit unserer Beteiligung an der Alpiq an ihrem Kraftwerkpark beteiligt. Wir würden nicht selber bauen. Aber wenn es darum ginge, sich mit einer kleinen Summe zu beteiligen, würde ich dies nicht ausschliessen.

Langfristig stellt sich die Frage, woher der Strom kommen soll, wenn die Atomkraftwerke (AKW) abgestellt werden.

Alles was der Energieeffizienz und dem Ausbau der erneuerbaren Energien dient, ist sinnvoll. Wie schon erwähnt, hat die Schweiz einen jährlichen Energiebedarf von 60 bis 65 Milliarden Kilowattstunden an Strom. Mit der Ablösung fossiler Brennstoffe dürfte der Strombedarf in 20 Jahren auf 80 bis 85 Milliarden Kilowattstunden steigen.

Die AKW alleine produzieren rund 20 Milliarden Kilowattstunden.

Richtig. Gingen diese vom Netz, so fehlten in 20 Jahren rund 20 Milliarden Kilowattstunden Nuklearstrom. Hinzu kommt der Zubaubedarf für den Ersatz fossiler Brennstoffe mit Strom. Damit sind wir bei 40 Milliarden Kilowattstunden. Mit der Fotovoltaik könnten in der Schweiz laut Studien rund 50 Milliarden Kilowattstunden produziert werden. Vorausgesetzt, Dächer, Fassaden etc. würden grosszügig bespielt und Anlagen im alpinen Raum gebaut. Das löst aber das Speicherproblem nicht.

Erklären Sie.

Mit der Zunahme des Solarstroms steigt der Bedarf an Winterstrom. Daher würden die geplanten Wasserkraftwerke im Grimselgebiet oder das Projekt Gorner im Wallis enorm helfen. Dann kommt die spannende Frage, wie unabhängig die Schweiz vom Ausland sein will.

Ihre Antwort?

In Chile, Argentinien oder Island sind grosse Projekte geplant, um grüne Brenn- und Treibstoffe zu produzieren. Daher müsste sich die Schweiz darauf einstellen, auf dem Schiffsweg flüssige Gas- oder Treibstoffe zu importieren. In Europa werden solche Terminals bereits ausgebaut. Der Vorteil wäre, dass man diese Energie lagern könnte.

Zur Person Der 63-jährige Conrad Ammann ist seit zehn Jahren Chef der Primeo Energie. Zudem sitzt er im Verwaltungsrat des Stromkonzerns Alpiq, an dem Primeo mit knapp 20 Prozent beteiligt ist. Zuvor war er Direktor des Elektrizitätswerkes der Stadt Zürich und damit verbunden Verwaltungsrat von grossen Kraftwerksgesellschaften, etwa des AKW Gösgen. Ammann hat an der ETH Zürich Elektrotechnik studiert und ein Nachdiplomstudium in technischen Betriebswissenschaften abgeschlossen. Wie dem Blog von Primeo zu entnehmen ist, pendelt er in seinem Elektroauto der Marke VW täglich zwischen Birsfelden und Münchenstein. Zusätzlich fährt er am Wochenende jeweils zu seiner Familie nach Zürich. (mka)

Um die drohende Stromlücke zu verhindern, müssen die Laufzeiten der AKW verlängert werden. Das stösst aber auf grossen Widerstand.

Ich denke, eine Laufzeit von 60 Jahren ist mehr oder weniger unbestritten. In Frankreich gibt es Bestrebungen, darüber hinauszugehen. Dazu sind Investitionen nötig, um sicherheitsrelevante Systeme auszuwechseln. Zudem braucht es Prüfungen, um die Sicherheit zu gewährleisten. So gesehen sind auch Laufzeiten über 60 Jahre möglich.

Das würde dann definitiv auf ­Widerstand stossen.

Das Beispiel Frankreich mit strengen Auflagen der Behörden zeigt, dass die Aufsicht funktioniert. In der Schweiz haben wir das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat, das ebenfalls sehr streng ist. Und auch die Betreiber haben ein ureigenes Interesse an einem sicheren Betrieb.

Frankreich zeigt aber auch, dass alte AKW hohe Investitionen für Revisionen nach sich ziehen.

Frankreich baut auch neue Atomkraftwerke. Mit der Erfahrung des AKW in Flamanville hat das Land Know-how gewonnen, das es für den Bau von Werken des gleichen Typs nutzen kann. In den nächsten zehn Jahren werden auch kleinere und damit günstigere AKW machbar sein.

In der Schweiz gibt es ein Verbot für den Bau neuer AKW.

Das ist so. Die Gesetzgebung ist klar. Das müsste man anpassen.

Dann haben Sie also Sympathien für die Vorstösse von SVP und FDP.

Der Klimawandel stellt uns vor eine grosse Herausforderung. Daher ist aus meiner Sicht eine Offenheit gegenüber dieser Technologie angezeigt. Es ist ein Abwägen. Wir realisieren, wie das tägliche Leben von der Energieversorgung abhängig ist. Denken Sie nur an die ganze Kommunikation. Wir sind enorm abhängig von einem funktionierenden Internet. In der Industrie sind viele Prozesse auf Gas angewiesen.

Sie haben in einem Interview gesagt, dass neue AKW in einer rein betriebswirtschaftlichen, ideologiefreien Sicht eine Option sind. Axpo-Chef Christoph Brand dagegen sagt, die Kernkraft sei schlicht zu teuer.

Wenn man 30 oder 50 Jahre zurückblickt, hatten die Stromversorger damals die Sicherheit, dass sie den produzierten Strom zu kostendeckenden Preisen verkaufen konnten. Heute stellt sich die Frage, ob der Versorger den zu Beginn teuren Strom, den Kunden verkaufen kann. Grossbritannien ist klar der Meinung, dass den neuen AKW ein Mindestpreis garantiert wird.

Das kommt einer Subvention gleich.

Ja. Damit gibt es eine Investitions­sicherheit.

Bleibt das grosse Thema Sicherheit, das mit dem Unfall in Fukushima eine neue Dimension angenommen hat. Das macht Ihnen keine Bauchschmerzen? Sie sind mit ihrem Anteil an Alpiq an AKW beteiligt.

Ich war viele Jahre Verwaltungsrat des Atomkraftwerks Gösgen. Bei allen Entscheiden stand die Sicherheit immer an erster Stelle. Sämtliche Investitionen für die Sicherheit wurden stets getätigt. Die ganzen Kontrollen und Überprüfungen wurden immer mit dem Ziel durchgeführt, die Sicherheit zu gewährleisten. Nach Fukushima wurden zusätzliche Investitionen getätigt, etwa mit Blick auf Hochwasser-Situationen.

Die hiesigen Aufsichtsbehörden seien sehr streng und die Betreiber hätten ein ureigenes Interesse an einem sicheren Betrieb, sagt Conrad Ammann zur Diskussion über längere Laufzeiten von AKW wie etwa jenes in Gösgen. Bruno Kissling

Unabhängig von dieser Diskussion ist der Zubau erneuerbarer Energien zwingend. Auch hier gibt es grossen Widerstand. Wie erklären Sie den Umstand, dass die grünen Parteien im Aufwind sind, aber dennoch so viele Einsprachen gibt?

Die Möglichkeiten der Einsprachen gerade bei Wind- oder Wasserkraftprojekten sind zahlreich. Sobald man ein Projekt um mehrere Jahre verzögern kann, wird es für einen Investor schwierig. Die Schweiz ist dicht überbaut, grosse Landschaftsreserven gibt es kaum. Auch der alpine Raum ist stark genutzt, zudem gibt es ein Abwägen mit Blick auf die touristische Nutzung. Gesunde Kompromisse sind dennoch zwingend.

Das von Ihnen geplante Windrad im Hardwald ist am Widerstand der Muttenzer Bevölkerung gescheitert. Was sind Ihre Lehren daraus?

Der Fall ist speziell und bei der Abstimmung ging es um eine Zonenplanrevision für erneuerbare Energie. An der Gemeindeversammlung hat sich nur ein kleiner Teil der Bevölkerung beteiligt. Die Zonenplanrevision und damit das Projekt wurde knapp abgelehnt, eine Möglichkeit für ein Referendum gab es nicht.

Hier hätten die Windräder im Muttenzer Hardwald gebaut werden sollen. zvg

Wieso haben Sie sich für den Hardwald entschieden?

Der Standort ist von den Verkehrsachsen her gesehen bereits stark belastet und genügend weit weg von Gebäuden. Wir hatten den Eindruck, wenn man irgendwo in der Region ein Windrad bauen kann, dann dort. Und sogar dort ist es gescheitert.

Gibt es andere Pläne in der Region?

Wir haben aktuell keine. Es gibt noch das Windparkprojekt Challhöchi der IWB bei Metzerlen. Und in Solothurn gibt es noch eines. Ob diese realisiert werden können, ist mir nicht bekannt. Generell kann man sagen, dass die Akzeptanz für Solaranlagen in Europa weit höher ist als für Windkraftwerke, es sei denn sie werden im Meer gebaut.

Ihr Kraftwerkpark an erneuerbaren Energien weist eine installierte Leistung von 682 Megawatt auf. Davon sind rund 23 Megawatt noch im Bau. Das ist nicht gerade viel.

Wir haben in den vergangenen Jahren sehr viel zugebaut. Wir haben auch ­weitere Ausbaupläne. Dazu gehören Kleinwasserkraftwerke oder grosse Fotovoltaikanlagen auf Dächern. Da arbeiten wir mit dem Unternehmen Hiag Immobilien zusammen, die grosse Areale besitzt, wo sich solche Projekte realisieren lassen. Zudem verfügen wir über Projekte im Ausland.

Was sind hier ihre Ziele?

Bis 2024 wollen wir 750 Megawatt an installierter Leistung erreichen. Mittelfristig ist das Ziel bei 1000 Megawatt installierter Leistung an erneuerbarer Energie.

Kürzlich wurde BLT-Chef Andreas Büttiker zum Präsidenten des Verwaltungsrats von Primeo Energie gewählt. Ist er der Richtige, da er ja vor allem grosses Know-how im Bereich des öffentlichen Verkehrs hat?

Es ist nicht meine Aufgabe, als Firmenchef den Verwaltungsratspräsidenten zu qualifizieren. Das ist Sache des Verwaltungsrats.

Sie kennen ihn aber gut?

Ich bin jetzt zehn Jahre Firmenchef, in dieser Zeit habe ich ihn kennen gelernt. Ich bin überzeugt, dass wir gut zusammenarbeiten werden.

Seit zehn Jahren an der Spitze des Unternehmens: Der 63-jährige Conrad Ammann ist seit 2012 Chef des Energieversorgers Primeo Energie. Kenneth Nars

Sie scheinen bei Primeo Energie ein Problem mit dem Thema Diversität zu haben. In der Geschäftsleitung befindet sich keine einzige Frau.

Das stört mich ebenso enorm. Wir versuchen bei jeder Besetzung, qualifizierte Frauen zu finden. Als privatrechtliche Genossenschaft haben wir den Vorteil, dass wir nicht politisch geführt werden. Im technischen Bereich ist es schwierig, da gibt es noch wenige Frauen. In Zukunft wird das ein Augenmerk der Geschäftsleitung und des Verwaltungsrats sein.

In der ganzen Belegschaft ist der Frauenanteil mit 20 Prozent ­gering. Was sind die Gründe?

Bei den Netzelektrikern haben wir ­erstmals eine Lehrfrau. Es sind schon Berufe, die mit Blick auf die Vergangenheit männerlastig sind. In der IT, den Finanzen, dem Personal, dem Recht und der Kommunikation haben wir qualifizierte Frauen, auch im Netz­bereich. Wir hoffen, dass wir das ­Berufsbild etwas ändern können. Unsere Berufsrichtungen in den Kerntätigkeiten sind männerdominiert. Aber es findet ein Wandel statt.

