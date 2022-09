So teuer wird der Strom in beiden Basel

Energie So viel kostet der Strom nächstes Jahr in der Region Basel: Das sind die teuersten und günstigsten Gemeinden Die Strompreise steigen schweizweit an – auch in den beiden Basel müssen Einwohnerinnen und Einwohner nächstes Jahr mehr bezahlen. Die Unterschiede zwischen den Gemeinden sind gross. Kelly Spielmann Jetzt kommentieren 06.09.2022, 18.13 Uhr

Die Strompreise steigen auch in beiden Basel an – wenn auch unterschiedlich stark. Stefan Kaiser

27 Prozent mehr wird ein typischer Haushalt im Jahr 2023 für Strom zahlen. Das schreibt die Elektrizitätskommission (Elcom) in einer Medienmitteilung zur Übersicht der Stromtarife aller Schweizer Gemeinden. Sie rechnet dabei mit einem Haushalt, der pro Jahr rund 4500 Kilowattstunden Strom benötigt – das entspricht ungefähr dem Verbrauch einer 5-Zimmer-Wohnung mit Elektroherd und Tumbler, aber ohne Elektroboiler. In den beiden Basel gibt es zwar einige Gemeinden, auf welche diese Durchschnittswerte zutreffen. Doch die Unterschiede sind enorm: Zwischen 1,2 und 45,9 Prozent mehr zahlen Baselbieterinnen und Baselbieter nächstes Jahr.

Am teuersten wird der Strom nächstes Jahr im Kanton Basel-Stadt bei den Industriellen Werken Basel. Ein typischer Haushalt zahlt rund 1428 statt wie dieses Jahr 1278 Franken. Die Kosten nehmen um 12 Prozent zu, neu zahlt man im Stadtkanton 31.73 Rappen pro Kilowattstunde. Dieses Jahr beträgt der Preis pro Kilowattstunde noch 28.41 Rappen.

Fast so teuer wird es 2023 im gesamten Bezirk Arlesheim, aber auch einigen Gemeinden in den Bezirken Laufen (Duggingen, Grellingen, Brislach, Burg im Leimental) und Waldenburg (Lauwil und Bretzwil) sowie in Lupsingen: Mit der grössten Zunahme im Kanton von rund 46 Prozent zahlt ein Haushalt 2023 rund 1408 Franken für Strom, dieses Jahr sind es nur 965 Franken. Pro Kilowattstunde ist der Preis in den Gemeinden, die alle von Primeo Energie beliefert werden, von 21.46 auf 31.31 Rappen angestiegen.

Am günstigsten ist der Strom in Itingen

Mehr Glück haben die Einwohnerinnen und Einwohner von Itingen: Sie zahlen 2023 mit 929 Franken (2022: 824) am wenigsten. Die Elektra Itingen hat die Preise von 18,3 auf 20,64 Rappen pro Kilowattstunde angehoben. An zweiter Stelle steht die Elektra Maisprach: Für einen Haushalt bedeutet das kommendes Jahr Stromkosten von rund 1024 Franken, dieses Jahr liegen sie bei 850 Franken. Mit einer Zunahme von 3.87 Rappen ist der Preis für eine Kilowattstunde Strom lediglich auf 22.76 Rappen angestiegen.

Im Mittelfeld befinden sich die meisten anderen Baselbieter Gemeinden. Die Bevölkerung Sissachs (Elektra Sissach) zahlt kommendes Jahr rund 1071 statt wie 2022 871 Franken. Sie zahlt 23.8 Rappen (2022: 19.36) pro kWh und damit rund 23 Prozent mehr. In Augst und Reigoldswil, die von der Elektra Baselland (EBL) Strom beziehen, kostet der Strom 2023 pro Haushalt ungefähr 1139 Franken und damit rund 19 Prozent mehr. Dieses Jahr beträgt der Preis rund 955 Franken. Pro Kilowattstunde werden nächstes 25.31 Rappen verrechnet (21.23 im Vorjahr).

Grossteil liegt im Mittelfeld

1148 statt wie dieses Jahr 1134 Franken zahlt ein typischer Haushalt in Röschenz, Dittingen, Blauen, Nenzlingen, Zwingen, Laufen und Wahlen (BKW Energie AG). Sie verzeichnen damit den niedrigsten Anstieg von 1,2 Prozent. Pro Kilowattstunde sind es nächstes Jahr 25.5 statt 25.2 Rappen.

In grossen Teilen der Bezirke Liestal, Waldenburg und Sissach, wo die meisten Gemeinden von der EBL beliefert werden, steigt der Preis im kommenden Jahr um 19 Prozent an. 1154 Franken kostet die Stromrechnung somit in einem typischen Haushalt. Dieses Jahr zahlen diese 49 Gemeinden für ein Jahr Strom rund 971 Franken. Das entspricht einem Anstieg von 21.57 Rappen auf 25.65 Rappen pro kWh. Ein Grossteil der Baselbieter Gemeinden liegt somit schweizweit im Mittelfeld – sowohl bei den neuen Preisen als auch beim prozentualen Anstieg im Vergleich zu diesem Jahr.

Ein Grund für die stark variierenden Zunahmen: Die Anbieter, die viele und grosse eigene Kraftwerke besitzen, müssen ihre Preise weniger stark erhöhen. Wer jedoch viel Strom einkaufen muss, ist abhängiger von der aktuell unsicheren internationalen Entwicklung.

