Kraftwerk Augst: Kanton verdient bedingt an hohen Strompreisen

Energie Trotz hoher Strompreise: Der Kanton Baselland profitiert nur bedingt vom Kraftwerk Augst Im Jahr 2021 warf das Wasserkraftwerk in Augst erstmals einen Gewinn für den Kanton Baselland ab. Doch die nun massiv höheren Strompreise spülen nicht auf Anhieb mehr Geld in den Staatshaushalt. 29.09.2022, 05.00 Uhr

Die aus dem Kraftwerk in Augst geschöpfte Energie ist begehrter denn je. Emanuel Per Freudiger / AGR

Erstmals überhaupt verdiente der Kanton Baselland 2021 Geld mit dem Kraftwerk Augst. Wie «Bajour» berichtete, flossen dank einer Beteiligung am Kraftwerk 1,8 Millionen Franken in den Staatshaushalt.

Die Geschichte dahinter erscheint aus heutiger Perspektive durchaus kurios: Nachdem das Nutzungsrecht Ende der 80er-Jahre ausgelaufen war, kam es zum sogenannten Heimfall.

Das Kraftwerk fiel an die Kantone Baselland (20 Prozent) und Aargau (80 Prozent) zurück, war damals jedoch wenig lukrativ. Strom gab es im Überfluss, der Verbrauch sank, zu viele Kraftwerke waren gebaut worden. Der Kanton Baselland aber wollte das Kraftwerk unbedingt behalten, wie der damalige Baselbieter Regierungsrat Eduard Belser gegenüber dem Onlinemedium «Bajour» sagt.

Eine langfristige Investition

Nach langen Jahren, in welchen der Stromverkauf des Kraftwerks dazu diente, die Kraftwerksschulden und Gestehungskosten abzubauen, hat der Kanton letztes Jahr erstmals vom Gewinnkuchen profitiert. Aufgrund eines ausgehandelten Vertrags erhält der Kanton für den Mitbesitz am Kraftwerk eine Abgeltung. Diese leisten die beiden Energieversorgerinnen Primeo Energie und Elektra Baselland: Sie nehmen die Stromanteile ab, die dem Kanton zustünden.

Vor diesem Hintergrund drängt sich die Frage auf: Könnte der Kanton Baselland durch die explodierenden Strompreise unmittelbar zum Profiteur werden? Zumal die Produktionskosten des Wasserstroms in Augst günstig sind.

Der Kanton dämpft die Erwartungen auf Anfrage: Die Mehrkosten für den eigenen Strombezug des Kantons würden deutlich überwiegen, so Andrea Bürki von der Bau- und Umweltschutzdirektion. Und: «Die hohen Strompreise dürften eher die Gewinne der Unternehmen im Kanton und somit indirekt die Steuereinnahmen drücken.»

Jährlich kauft der Kanton für fünf bis sechs Millionen Franken Strom. 80 Prozent ihres Stroms bezieht die kantonale Verwaltung über die regionalen Energieversorger. Bei Verbrauchsstätten mit einem höheren Verbrauch von über 100 Megawattstunden kauft der Kanton den Strom über grosse Lieferverträge.

Konzession am Kraftwerk Augst läuft bis 2068

Diese laufen 2022 aus und wurden neulich um ein Jahr verlängert. Aufgrund der aktuellen Strommarktsituation zu noch nicht definierbaren Mehrkosten. Erfreulich sei, dass immer mehr kantonale Grossverbraucher einen Teil des Bedarfs durch Eigenstromproduktion decken.

Langfristig wird sich die Beteiligung am Kraftwerk Augst für den Kanton Baselland gleichwohl ausbezahlen. Die Konzession läuft bis 2068 weiter. Beim Kraftwerk Birsfelden läuft sie bereits in elf Jahren aus. Dann möchte der Kanton für seine 25 Prozent, die er am Kraftwerk hält, eine bessere Gewinnbeteiligung erreichen.

Birsfelden: Nachwehen der langen Trockenheit

Zur Hälfte ist das Birsfelder Kraftwerk im Besitz der Industriellen Werke Basel (IWB). Doch auch sie profitieren von den aktuellen Strompreisen nicht, wie der Kanton Basel-Stadt auf Anfrage schreibt.

Im Gegenteil: Die Trockenheit des Sommers führte zu geringeren Produktionsmengen als erwartet. Und weil die IWB den Strom des Jahres 2022 grösstenteils bereits 2020 bis 2021 zu noch tieferen Preisen am Markt verkauften, mussten sie zu hohen Preisen Strom einkaufen, um die Versorgung der Stadt Basel zu gewährleisten. Mit ihrer Absicherungsstrategie schützen die IWB ihre Endkunden vor zu starken Preisschwankungen, wie der moderate Strompreisanstieg für das kommende Jahr zeigt.

