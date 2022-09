Bad Bubendorf: Hotel verrechnet Gästen den hohen Strompreis

Energiekosten «Das ist nur ehrlich»: Hotel Bad Bubendorf verrechnet seinen Gästen den hohen Strompreis Seit kurzem müssen die Hotelgäste einen Energiekostenbeitrag von fünf Prozent bezahlen. Folgen bald weitere Betriebe? Nicolas Blust Jetzt kommentieren 19.09.2022, 18.35 Uhr

Im Restaurant des Hotels Bad Bubendorf zahlen Gäste einen Energiekostenbeitrag von fünf Prozent. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Ein Gast staunte am vergangenen Wochenende nicht schlecht, als er nach dem Essen im Restaurant des Hotels Bad Bubendorf die Rechnung studierte. Dort war nämlich ein Energiekostenbeitrag von fünf Prozent aufgeführt. Bei einem Betrag von gut 140 Franken entsprach das 7.18 Franken, wie der Blick am Samstag berichtete.

«Ja, es stimmt, dass wir in unseren Betrieben einen Energiekostenbeitrag von fünf Prozent erheben», sagt Felix Suhner, Verwaltungsratspräsident der Balance Familie, die neben dem Hotel Bad Bubendorf vier weitere Hotels und ein Restaurant in der Deutschschweiz betreibt. Grund dafür sei der hohe Strompreis:

«Wir zahlen aktuell das Zehnfache für den Strom.»

Eine Kilowattstunde koste mittlerweile 50 Rappen, vergangenes Jahr betrug der Preis dafür lediglich fünf Rappen. Diese Mehrkosten werden nun auf die Kunden abgewälzt. Dabei handle es sich um einen temporären Aufschlag, wie Suhner mehrfach betont. Sollte der Strompreis wieder sinken, verschwindet auch der Energiekostenbeitrag.

Umstellung auf den Bezug zum Tagespreis ging schief

Doch warum erhöht Suhner in seinen Betrieben nicht einfach die Preise, sondern erhebt extra einen Zuschlag? «Wir stehen hin und zeigen die Situation auf. Das ist nur ehrlich», sagt Suhner. Das sorge zwar bei einzelnen Gästen für rote Köpfe, sei aber die richtige Entscheidung.

Bei vielen stosse der zusätzliche Kostenpunkt zudem auf Verständnis. Momentan sind vor allem grosse Gastrobetriebe betroffen, die den Strom zum Tagespreis beziehen. Die Balance Familie hat erst im vergangenen Jahr auf dieses Modell gewechselt. Ein kostspieliger Fehler, den Suhner mittlerweile bereut:

«Im Nachhinein war das zu risikoreich.»

Er wollte mit diesem Schritt auf den steigenden Strompreis reagieren und Geld sparen. Diese Rechnung ging nicht auf. Im Gegenteil. Die Gäste müssen nun den Preis für diese Fehleinschätzung zahlen. Doch das gilt nur kurzfristig. Denn auch für die Betriebe, die ihren Strom nicht zum Tagespreis beziehen, sondern jährlich bezahlen, dürfte die Stromrechnung ab dem kommenden Jahr teuer werden. Dann dürften weitere Restaurants und Hotels den Gästen einen Teil der hohen Strompreise verrechnen. In welcher Form, ist aber noch unklar.

«Ich glaube, viele Betriebe werden es in den Preisen verpacken», spekuliert Suhner. Einen separaten Betrag für die Energie würden wohl nur wenige auf die Rechnung schreiben. Doch wie sieht die Situation wirklich aus in der lokalen Gastronomie? Der Branchenverband Gastro Baselland hält sich bedeckt. «Wir sind in einer Situation, wo wir nicht wissen, in welche Richtung es geht», sagt Fabienne Ballmer, Co-Präsidentin von Gastro Baselland.

Allgemeine Aussagen zur Situation in der Region Basel könnten aber noch nicht gemacht werden. Zurzeit dürften aber nur wenige Betriebe betroffen sein. «Es betrifft eher die grossen Betriebe», sagt auch Ballmer.

Kommendes Jahr dürften weitere Betriebe folgen

Wie sollen die Betriebe mit der aktuellen Situation umgehen? «Wir empfehlen, die Preisthematik zu beobachten und zu handeln, wenn man nicht mehr kostendeckend wirtschaften kann», sagt Ballmer.

Felix Suhner hat bereits gehandelt und erhält dafür viele Rückmeldungen. Auf Social Media empören sich mehrere Gäste über den Zuschlag, doch es gibt auch positive Reaktionen. Und das nicht nur von Gästen: «Ich habe von einem Branchenkollegen Zuspruch erhalten.» Denn Suhner bringt mit seiner Aktion eine Debatte ins Rollen:

«Es gibt eine positive Diskussion, in der die unterschiedlichen Sichtweisen dargelegt werden können.»

Wie sich diese Diskussion entwickelt, ist momentan noch schwer abzuschätzen. Sollte der Strompreis aber weiter steigen, dürfte sich die Problematik verschärfen. Denn viele Betriebe, die dieses Jahr noch einen tiefen Strompreis zahlen, werden im kommenden Jahr mit deutlich höheren Energiepreisen konfrontiert sein. Ob diese dann auch einen Energiekostenbeitrag verrechnen, oder einfach das Essen teurer wird, wird sich zeigen.

