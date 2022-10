Fernwärme im Baselbiet: Energiekrise sorgt für Umdenken

Energiekrise Fernwärme auf dem Vormarsch: Viele suchen im Baselbiet nach neuen Lösungen für die Heizung Noch dominiert das Gas. Die aktuelle Energiekrise und die hohen Preise verleihen aber erneuerbaren Fernwärmenetzen neuen Schub. Auch Wärmepumpen sind im Kanton Baselland hoch im Kurs. Yann Schlegel Jetzt kommentieren 04.10.2022, 05.00 Uhr

Einbau der Holzheizkessel für die neue Heizzentrale des Grosswärmeverbunds Liestal. zvg

Vielerorts kamen in den letzten beiden Wochen die Heizungen ein erstes Mal zum Einsatz. Dass die Wärme in die gute Stube kommt, war für uns bislang ein Selbstverständnis. «In der Regel wollen sich die Leute möglichst nicht mit der Heizung beschäftigen müssen», sagt Tobias Andrist, CEO der Elektra Baselland (EBL).

In diesem Jahr ist dies anders: Die hohen Gaspreise wirken sich direkt auf die Haushalte aus und treffen die Bevölkerung. Erst letzte Woche erhöhten etwa die Industriellen Werke Basel (IWB) den Gaspreis um 44 Prozent. Der Leidensdruck für Privatpersonen erhöht sich. Neuen Schub könnten dadurch die Fernwärmeverbünde erhalten. Über sie werden Haushalte dezentral durch eine Heizzentrale oder durch Abwärme aus der Industrie mit Wärme versorgt.

Grosses Potenzial: Noch dominiert das Gas

Vor allem im unteren Baselbiet macht der Anteil an Gasheizungen in vielen Gemeinden noch immer mehr als die Hälfte aus. Der Kanton Baselland hat dies erkannt und will die Fernwärmeprojekte in den nächsten Jahren fördern. Hierfür hat der Kanton eine Übersichtskarte fürs gesamte Baselbiet ausgearbeitet, die aufzeigt, wo bereits Fernwärmenetze verfügbar sind. Sowohl Energieversorger wie auch Hauseigentümer sollen von diesem Tool profitieren.

Der Kanton schreibt in der im Frühling veröffentlichten Energieplanung bezüglich Fernwärme:

«Hier ist indes ein rascher Ausbau wichtig, damit Anschlussmöglichkeiten geschaffen werden. Ansonsten werden Einzellösungen realisiert und – wenn dem vorgesehenen Wärmeverbund dadurch wichtige Ankerkunden entgehen – ein Ausbau des Wärmenetzes erschwert.»

Damit ein Wärmeverbund sich wirtschaftlich rechnet, müssen genügend Haushalte an einem Anschluss interessiert sein. Ähnlich wie beim Gasnetz ist der Ausbau der Netzinfrastruktur kostspielig und aufwendig. Entsprechend lohnt es sich für Energieversorgerinnen, nur in dicht besiedelten Gebieten mit hohem Wärmebedarf solche Verbünde zu installieren. In Einfamilienhausquartieren sind daher beispielsweise Wärmepumpen die sinnvollere Lösung. Und diese sind hoch im Kurs, wie die Daten des Kantons zeigen.

Gleiches gilt für die Fernwärmenetz-Anschlüsse: Die Fördergesuche sind in den letzten Jahren markant gestiegen (siehe Grafik). Auch Tobias Andrist bestätigt, das Interesse habe zugenommen. «Das Potenzial an wirtschaftlichen Gebieten für Fernwärme ist praktisch erschlossen», so Andrist. In den meisten Verbünden bestehe jedoch noch Verdichtungspotenzial. Sprich: Die Heizzentralen können aufgerüstet, die Hauptleitungen ausgebaut werden. Die Wärmeverbünde der EBL werden heute grösstenteils über Holzschnitzelfeuerungen und Abwärme gespeist. Um den Höchstbedarf abzudecken, greifen die Verbünde notfalls auf Gas oder Öl zurück, wobei 85 Prozent der Wärme aus erneuerbaren Energien erzeugt wird.

Die grosse Verantwortung der Gemeinden

Die schweizweit tätige EBL treibt derzeit gleich mehrere Fernwärmeprojekte in ihrem Stammgebiet voran. Erst letztes Jahr beschloss der Verwaltungsrat, in Frenkendorf in ein grosses Fernwärmeprojekt zu investieren. Der Ausbau erfolgt jeweils in Zusammenarbeit mit der Gemeinde, die für das Wärmenetz eine Konzession erteilen muss.

Der neue Verbund wird mit den bestehenden Netzen in Pratteln und Liestal verknüpft: Im Kantonshauptort rüstet die EBL deshalb derzeit das Fernheizwerk mit einer neuen Holzfeuerung aus. Zudem will die Energieversorgerin dereinst das Prattler Aussenquartier Längi an das Fernwärmenetz anschliessen. Eine Verbindungsleitung ist geplant, an welche dereinst auch das Entwicklungsgebiet Salina Raurica angeschlossen werden soll.

Eine zentrale Rolle bei der Wärmetransformation – weg vom Gas, hin zu Wärmeverbünden – kommt den Gemeinden zu. Sie müssen mithelfen, das Netto-Null-CO 2 -Ziel des Kantons bis 2050 zu erreichen. Nach Auffassung des Kantons ist es primär deren Aufgabe, gemeinsam mit den Energieversorgern, die oftmals das Gasnetz betreiben, die Strategie fürs Gemeindegebiet festzulegen und zu definieren, wo das Gasnetz stillgelegt werden soll.

