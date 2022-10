In Liestal wird es eine Weihnachtsbeleuchtung geben

Energiekrise «Liestal wird im Dezember leuchten und strahlen»: Im Stedtli wird es eine Weihnachtsbeleuchtung geben KMU Liestal hat sich nach längeren Überlegungen dafür entschieden, die Weihnachtsbeleuchtung dieses Jahr aufzuhängen. Auf die aktuell nötigen Energiesparmassnahmen werde aber Rücksicht genommen. Lea Meister 20.10.2022, 07.59 Uhr

Einschalten der Weihnachtsbeleuchtung im Liestaler Stedtli vor vier Jahren. Juri Junkov

Nach verschiedenen Gesprächen mit dem Stadtrat und anderen Vorständen der Region in welchen verschiedene Ideen und Varianten besprochen wurden, fasste KMU Liestal den Entscheid, die Weihnachtsbeleuchtung im Stedtli aufzuhängen.

«Gerade in dieser für uns alle speziellen Zeit will der Verein ein Ambiente von Helligkeit, Wärme und Sicherheit im Stedtli schaffen», heisst es in der Medienmitteilung vom Donnerstag. Die Weihnachtsbeleuchtung werde aber, aus Rücksicht auf die aktuellen Diskussionen betreffend Energiesparmassnahmen, reduziert aufgehängt und die Betriebsdauer werde verkürzt.

LED-Lampen

Die Beleuchtung, die seit Jahren mit energiesparenden LED-Lampen betrieben wird, diene zudem auch als Ersatz der ordentlichen Strassenbeleuchtung. «Liestal wird im Dezember leuchten und strahlen und ganz im Sinne von Friede und Einigkeit auftreten», so der Wortlaut von KMU Liestal.