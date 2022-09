So gehen zwei Baselbieter Firmen mit den hohen Strompreisen um

Energiekrise Salz und Aluminium: Wie zwei regionale Betriebe mit den hohen Strompreisen umgehen und was ihnen drohen könnte Betriebe mit hohem Energieverbrauch steuern auf einen schwierigen Winter zu. Zwei Baselbieter Firmen, die jedes Jahr so viel Strom verbrauchen wie mehrere tausend Haushalte, erzählen, wie sie der Energiekrise entgegenwirken. Yann Schlegel Jetzt kommentieren 16.09.2022, 05.00 Uhr

In der Aluminium Laufen AG. Roland Schmid

Das richtige Timing kann am freien Strommarkt entscheidend sein. Wie die NZZ in diesen Tagen berichtete, bezahlten Firmen, die an den europäischen Börsen Strom für das erste Quartal 2023 kaufen wollten, zwischen 5 bis 15 Mal mehr als noch 2021.

Der Preisanstieg ist um Vielfaches höher als auf dem derzeit noch geregelten Strommarkt für Privatkunden, wo die Preise durchschnittlich um 27 Prozent ansteigen. Die exorbitanten Preisanstiege am freien Markt können Firmen existenziell gefährden. Die Betriebe versuchen derzeit beispielsweise mit langfristigen Verträgen die Preise zu glätten. Die Politik berät, das derzeit preistreibende Gas vom Strompreis zu entkoppeln. Wie gehen regional verankerte Firmen mit der Situation um? Die bz hat sich umgehört.

Aluminium Laufen versprüht Zuversicht

Im tiefen Laufental ist eine der Baselbieter Firmen mit grossem Stromverbrauch angesiedelt. Die Aluminium-Laufen AG gehört mit ihrer 95-jährigen Geschichte zu den Spezialisten in der Fertigung des Leichtmetalls und beliefert verschiedenste Branchen: Energieversorgung, Elektrotechnik, Automobilzulieferer, Medizintechnik und viele mehr.

Auto, Flugzeug, Kaffeekapsel, Joghurt-Deckel: Aluminium steckt überall drin, gilt auch als «Gold des 21. Jahrhunderts», ist aber wegen des aufwendigen Abbaus und der energieintensiven Herstellung und trotz endloser Recyclingsmöglichkeiten nicht unumstritten. «Die Elektrifizierung der Mobilität ist ohne Aluminium nicht denkbar», streicht Patrick Villiger, Geschäftsführer der Aluminium Laufen einen der vielen Vorteile des Leichtmetalls hervor.

Mit moderner Infrastruktur sei man das führende Unternehmen der Schweizer Aluminiumindustrie, so Villiger. Das Geschäft floriert trotz derzeitiger Energiekrise. Im Tag- und Schichtbetrieb beschäftigt die Firma 250 Mitarbeitende.

Energie in der Grössenordnung von mehreren tausend Haushalten

Obwohl die Laufentaler Firma ihr Aluminium nicht über das stromintensive Elektrolyseverfahren selbst herstellt, ist der Energiebedarf für den Produktionsprozess hoch. «Der jährliche Energieverbrauch wird einerseits durch Strom und andererseits durch Propangas abgedeckt, in einer Grössenordnung von einigen tausend Haushalten», schreibt Villiger auf Anfrage.

Wie viele Firmen, nutzte die Aluminium Laufen die Stromliberalisierung und sie kauft heute als Grossverbraucherin direkt an der Strombörse in Deutschland ein. In gewissen Werken erfolge die Aluminium-Produktion wegen des hohen Strompreises reduziert, so Villiger. Davon sei der Betrieb in Liesberg aber nicht betroffen, «da wir auf langfristige und verlässliche Partner zählen können.» Bei einer Strommangellage käme jedoch auch die Aluminium Laufen in Nöten: Eine eingeschränkte Produktion und Umsatzausfälle würden drohen.

Sparen, wo nur immer möglich

Beim Propangas fürchtet das Unternehmen keine Engpässe. Die Versorgung sei im Gegensatz zum Erdgas sichergestellt. Das aus Erdgas und Erdöl abgetrennte Propangas wird in Tanks gelagert und weist einen drei Mal höheren Heizwert als Erdgas aus – wodurch mehr Wärme freigesetzt wird.

Unabhängig der aktuellen Energiekrise investiere die Aluminium Laufen AG stets in Stromsparmassnahmen, so Villiger. Dieses und nächstes Jahr beläuft sich der Betrag im sechsstelligen Bereich. Bereits jetzt nutzt der Betrieb die Abwärme der Anlagen, die Beleuchtung ist auf LED umgerüstet, stromsparende Anlagen setzt er ein.

Den weltweit hohen Aluminiumbedarf spürt auch die Aluminium Laufen durch die hohe Nachfrage. Rohstoff-Engpässe beklagt die Firma hingegen nicht. Sie produziert zu rund 80 Prozent aus recyceltem Aluminium aus der Industrie und kauft den Rest auf dem internationalen Markt ein. Villiger schreibt hierzu, die Firma habe frühzeitig reagiert und verfüge deshalb über genügend Vormaterial.

Salinen: Immer vorausschauend unterwegs

Zu den absoluten Grossverbraucherinnen der Region zählen auch die Schweizer Salinen. Pro Jahr benötigt die Salzmonopolistin für die Förderung und Lagerung von Salz rund 90 Gigawattstunden Strom. Das entspricht umgerechnet dem Bedarf von 22'500 Haushalten (4 Personen). Das Monopol der Salinen ist auch verpflichtend: Im Besitz der Kantone haben sie einen Versorgungsauftrag zu erfüllen. Entsprechend gut ist der in Pratteln angesiedelte Betrieb auch vorbereitet. In den Lagerhallen liegen bereits über 200'000 Tonnen Auftausalz für den kommenden Winter bereit, wie die Salinen auf Anfrage schreiben.

Salzberge in den Lagerhallen der Schweizer Salinen in Rheinfelden. Kilian J. Kessler Zurich

Eine Strommangellage hätte für die Schweizer Salinen keine unmittelbaren Folgen. Der Strom wird tranchenweise über mehrere Jahre im Voraus am Markt beschafft – zu bereits fixierten Preisen. Der von den Salinen gekaufte Strom stammt aus Schweizer Wasserkraft. Von den aktuell hohen Preisen ist der Betrieb daher kaum betroffen. Für den kommenden Winter gehen die Salinen von unveränderten Preisen aus.

Die vorausschauende Lagerhaltung sei auch ein Dienst an die Schweiz: Die Medienstelle schreibt:

«Durch die bereits im Sommer vorproduzierten grossen Mengen Auftausalz für den Winterbedarf, leisten die Schweizer Salinen im Falle einer Strommangellage einen wichtigen Beitrag zur Reduktion der Stromverbrauchsspitzen im Winter.»

Mit Weitsicht verfolgen auch die Schweizer Salinen das Ziel, klimaneutral tätig zu sein. Ein erster Schritt dorthin tut der Betrieb derzeit in Bex (Kanton Waadt), wo er in ein eigenes Wasserkraftwerk investiert. Dadurch steigt der Anteil an produziertem Eigenstrom.

