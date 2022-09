Was Sie über die Stromkosten in der Region Basel wissen müssen

Energiekrise Steigende Strompreise in beiden Basel: Das sind die wichtigsten Fragen und Antworten Die Stromrechnungen werden ansteigen. Wir erklären, wie der internationale Strommarkt sich direkt auf den einzelnen Haushalt auswirkt. Yann Schlegel und Kelly Spielmann Jetzt kommentieren 08.09.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Je nachhaltiger der Strom, desto teurer: Schweizer Wasserkraft, wie etwa vom Kraftwerk Birsfelden, kostet mehr als Strom aus dem Ausland. Kenneth Nars

Am Dienstag hat die Elektrizitätskommission Elcom die Strompreise für das kommende Jahr für alle Schweizer Gemeinden bekanntgegeben. In den beiden Basel steigen die Preise überall an, jedoch in unterschiedlichen Ausmassen. Doch was bedeutet das für die Verbraucherinnen und Verbraucher? Wir klären die wichtigsten Fragen.

Dass der Strom teurer wird, hat mehrere Gründe. Die Grosshandelspreise steigen europaweit seit Mitte 2021 an, wie die Elektrizitätskommission schreibt. Dafür verantwortlich sind unter anderem die hohen Gaspreise wegen des Kriegs in der Ukraine sowie die gestiegenen Kohle- und CO 2 -Preise. Ein ebenfalls wichtiger Grund, der jedoch nichts mit dem Krieg zu tun hat, ist die unterdurchschnittliche Stromproduktion der französischen Kernkraftwerke. Über die Hälfte der Werke wurden aufgrund Wartungs- und Reparaturarbeiten vorübergehend abgestellt.

Da die Schweiz eng mit dem europäischen Strommarkt verbunden ist und viele Elektrizitätswerke Strom aus Europa zukaufen müssen, wirken sich die Entwicklungen auch auf die hiesigen Preise aus. Neben der teureren Energie sind auch die Netzkosten beim Übertragungsnetzbetreiber Swissgrid aufgrund höherer Beschaffungskosten angestiegen, diese geben die Werke an die Kundschaft weiter.

Grundsätzlich besteht der Tarif aus drei Komponenten. Einerseits zahlen Kundinnen und Kunden für die Netznutzung, also für die Infrastruktur des Elektrizitätswerks. Die zweite Komponente ist die Energie, also der eigentliche Strom. Letztlich kosten noch die Abgaben – sie gehen an den Bund, unter anderem als Förderabgabe für erneuerbaren Strom, und die Gemeinden. Einige Energieversorger verrechnen zudem zusätzlich eine monatliche Grundgebühr.

Im Kanton Basel-Stadt ist im Tarif eine Lenkungsabgabe enthalten: Dabei zahlen Kundinnen und Kunden der IWB rund 5 Rappen pro Kilowattstunde mehr, erhalten jedoch pro Jahr rund 60 Franken pro Person zurückerstattet. Das soll zum Stromsparen anregen, denn: Wer weniger Energie braucht, kann die 5 Extrarappen mit den 60 Franken decken. Wer mehr Strom verwendet, dem wird mit den 60 Franken nicht der gesamte Betrag der Abgabe zurückerstattet.

In den beiden Basel steigen die Preise nächstes Jahr zwischen 1,2 und fast 46 Prozent an – eine riesige Spannweite. Doch diese gilt es zu relativieren: Die Preise steigen überproportional bei jenen Energieversorgern, die in den letzten Jahren günstigen Strom aus dem Ausland importierten. Sie spüren nun die hohen Preise an den internationalen Märkten. Versorgerinnen, die schon bisher vor allem auf inländische Wasserkraft oder Solarstrom setzten, profitieren nun und verzeichnen stabile Preise.

So zahlen Kundinnen und Kunden der BKW, die im Laufental aktiv ist, für die Energie keinen Aufpreis. Man gebe lediglich die Tariferhöhung der nationalen Netzbetreiberin Swissgrid weiter, schreiben die BKW auf Anfrage. Das liegt daran, dass die Kundschaft grösstenteils mit Strom aus den eigenen Kraftwerken beliefert wird.

Die IWB haben die Preise um rund 12 Prozent angehoben. Aufgrund einer starken Eigenproduktion – sie produzieren mehr erneuerbaren Strom als ihre Kunden brauchen – fallen die Anpassungen bei der Basler Energieversorgerin jedoch tiefer als im Markt aus. Jedoch höher als bei den BKW, weil die IWB zusätzlich ins Stromnetz investieren und für die Pumpspeicherkraftwerke derzeit mehr teuren Strom einkaufen müssen.

Die EBL muss die Tarife um rund 19 Prozent erhöhen, weil ein Teil des Stroms eingekauft wird. Ebenso die Primeo: Sie kauft 70 bis 80 Prozent des Stroms ein und muss die Preise deshalb um 46 Prozent erhöhen. Ebenfalls einen Unterschied macht, für welches Produkt eines Anbieters sich die Nutzerinnen und Nutzer entscheiden: Je nachhaltiger und erneuerbarer die Energie, desto mehr kostet sie.

Grünen Strom aus erneuerbaren Energiequellen bieten alle Anbieter in der Region an. Vielfach können die Kunden zwischen verschiedenen Strommix-Energiepaketen auswählen.

Nicht bei den IWB, die konsequent auf grüne Energie setzen: Sie verkaufen ausschliesslich 100 Prozent erneuerbaren Strom an private Haushalte. Selbst bei einer Strommangellage im Winter gehen die IWB davon aus, weiterhin ausschliesslich grünen Strom bieten zu können. Die eigene Produktion übersteige die Nachfrage der Kundschaft. Auch Primeo setzt voll auf Erneuerbare und hat für Privathaushalte ausschliesslich grünen Strom im Angebot. Neben den beiden grossen Versorgerinnen gehören kleine Anbieter wie etwa die Elektra Sissach oder jene in Itingen zu den Pionieren. Sie bieten für Private explizit eigenen Solarstrom oder Schweizer Wasserkraft an.

Im Kanton Basel-Stadt sind derzeit keine allgemeinen Unterstützungsmassnahmen geplant, heisst es auf Anfrage. Die Kosten steigen moderat an, pro Monat müssten die Haushalte mit Mehrkosten im einstelligen oder tiefen zweistelligen Bereich rechnen. Die Mehrkosten liessen sich ausserdem mit einem sparsamen Umgang reduzieren. Für Personen in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen werden aber die bedarfsabhängigen Sozialleistungen auf 2023 eine Anpassung an die Teuerung erfahren.

Was eine allfällige Mangellage im Winter angeht, da sei der Bund im Lead – die Kantone und Versorger würden jedoch intensiv bei den Vorbereitungen mitarbeiten. Der Regierungsrat etwa hat Ende August als erste Massnahme beschlossen, in der baselstädtischen Verwaltung die Heiztemperatur auf 19 Grad zu begrenzen.

Auch im Baselbiet sind aktuell keine Massnahmen geplant. Für den Winter hat die Regierung bereits im Juni den Kantonalen Führungsstab beauftragt, kantonsspezifische Einsatz- und Vorsorgeplanungen für eine mögliche Energiemangellage zu erstellen. Dieser verfolge die Lage und plane erforderliche Massnahmen. Ausserdem seien derzeit Energiesparmassnahmen für die Verwaltung in der Vernehmlassung, so etwa eine Reduktion der Raumtemperatur.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen