Energieversorgung Vorgehen des Gemeinderats stösst auf Kritik: Grellingen und der lange Weg zu einem Wärmeverbund Die Pläne der Gemeinde, eine Heizzentrale mit Holzschnitzeln zu bauen, stossen auf Widerstand. An einem Infoanlass wurden Alternativen vorgestellt. Die Bevölkerung bleibt kritisch und entscheidet im Dezember.

Grellingen wächst in den kommenden Jahren: Die Überbauungen Langimatt und Gehrenagger bringen rund 80 neue Wohnungen für die 1900-Einwohner-Ortschaft im Laufental. Die beiden Quartiere, die Schulanlage und der Werkhof sollen an einen neuen Wärmeverbund angeschlossen werden, der durch eine Schnitzelheizung vor der Mehrzweckhalle versorgt wird. Die Betreiberin des Verbunds, die 4 Energie AG aus Nunningen, hat mit den Abnehmern bereits Wärmelieferverträge abgeschlossen.

So leicht, wie ähnliche Projekte in anderen Gemeinden über die Bühne gingen, läuft es in Grellingen aber nicht: Der Gemeinderat stösst mit seinen Plänen auf Widerstand. An der Gemeindeversammlung im Juni hatten die Einwohnenden über eine Mutation des Zonenplans Siedlung zu befinden, die nötig ist, damit die Heizzentrale bei der Mehrzweckhalle gebaut werden kann. Die Stimmberechtigten wiesen das Geschäft zurück und beauftragten die Gemeinde, an einer öffentlichen Veranstaltung Alternativen zum Energiekonzept zu präsentieren.

Als Alternativen seien nur Grundwasser und Pellets tauglich

Rund fünf Monate später lud der Gemeinderat am Donnerstagabend die Bevölkerung zum Infoanlass ein. Das Interesse der Grellingerinnen und Grellinger war mit rund 80 Anwesenden gross. Der Rat hatte die Energie Zukunft Schweiz AG beauftragt, alternative Energieträger zu prüfen. In seiner Einschätzung kam das Büro aus Basel zu folgendem Schluss:

«Es zeigt sich, dass die Variante Holzschnitzel im Ganzen gesehen am besten abschneidet. Die Variante weist die tiefsten Jahreskosten und Emissionen auf und die Kapital- und Energiekosten halten sich in Grenzen.»

Neben Holzschnitzeln böten sich für den geplanten Wärmeverbund nur Grundwasser und Pellets an. «Da jedoch die Holzschnitzel am meisten Vorteile mit sich bringen, empfehlen wir, die ursprüngliche Variante weiterzuverfolgen», erklärte Dieter Schmidlin von der Energie Zukunft Schweiz AG vor Ort in Grellingen. Sein Unternehmen hat in der Vergangenheit bereits Schnitzelheizungen in umliegenden Gemeinden wie Duggingen, Dittingen und Laufen verantwortet.

So heiss wie an der Gemeindeversammlung, als es immer wieder zu Zwischenrufen gekommen war, ging es in der Mehrzweckhalle nicht zu. Dennoch: Mehrere Einwohnende äusserten sich kritisch zur geplanten Schnitzelheizung. Ein Grellinger sagte:

«Ich will wissen, wie die Lastwagen zur Heizzentrale fahren werden.»

Bei seiner Aussage dachte er vor allem an die Kinder, die nebenan die Primarschule besuchen. Eine Antwort auf die Frage hatten die Gemeindevertreter nicht parat. Für die Anlieferung der Holzschnitzel rechnet die Gemeinde mit 15 Lastwagenfahrten pro Jahr.

Geschäft kommt im Dezember wieder vor die Gemeindeversammlung

Ein anderer Einwohner fragte, ob bei der Vergabe des Auftrags an die 4 Energie AG eine Submission gemacht worden sei. Gemeinderat Stephan Pabst entgegnete, dass man keine Submission, aber ein Evaluationsverfahren durchgeführt habe. Wie sich zeigte, ist das Misstrauen gegenüber der Exekutive bei gewissen Personen in Grellingen gross.

Immer wieder wetterte Hans Raithofer gegen seine ehemaligen Kolleginnen und Kollegen. Bis vor rund einem Jahr hatte er selber dem Gemeinderat angehört und war dort für den künftigen Wärmeverbund zuständig gewesen. Aufgrund eines Streits um den Verbund hatte ihm Gemeindepräsident Alex Hein das Dossier entzogen. In seiner Antwort auf eine aufsichtsrechtliche Anzeige von Raithofer wies der Baselbieter Regierungsrat daraufhin den Gemeindepräsidenten zurecht: Mit dem Entzug des Dossiers hatte er seine Kompetenzen überschritten.

Ob sich die Kritikerinnen und und Kritiker erneut durchsetzen werden, zeigt sich in zwei Wochen. An der Gemeindeversammlung am 7. Dezember entscheiden die Stimmberechtigten ein zweites Mal über die Mutation des Zonenplans Siedlung. Kommt das Geschäft durch, soll der Wärmeverbund in den kommenden zwei Jahren entstehen.

