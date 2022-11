Die eigene Photovoltaikanlage wird im Baselbiet noch attraktiver

Energiewende Photovoltaik wird im Baselbiet noch attraktiver: Primeo erhöht Vergütungen für Solarstrom schon wieder Von sechs auf 20 Rappen pro Kilowattstunde innert Jahresfrist: Primeo Energie hat die Vergütung für Solaranlagenbesitzer fast verdreifacht. Ein Zentralschweizer Elektrizitätswerk erhöht schweizweit den Druck. Die Industriellen Werke Basel (IWB) halten mit langfristiger Investitionssicherheit dagegen. Yann Schlegel Jetzt kommentieren 30.11.2022, 05.00 Uhr

Auf dem BLT-Depot in Oberwil wird tüchtig Solarstrom produziert. Mit der erzeugten Energie können vier BLT-Trams ein Jahr lang gespeist werden. Kenneth Nars

Die Preise am internationalen Strommarkt bewegen sich nach wie vor auf hohem Niveau. Konnten die Energieversorger vor der diesjährigen Energiekrise eine Megawattstunde noch unter 50 Euro einkaufen, kostet sie gegenwärtig nach wie vor zwischen 500 und 600 Euro. Dies, nachdem sie im August kurzweilig den Höhepunkt mit rund 1000 Euro erreicht hatte.

Entsprechend lukrativ bleibt der einheimisch produzierte Solarstrom, den die lokalen Energieversorger wesentlich günstiger beziehen können. Einen Teil geben sie an die privaten Solaranlagenbesitzenden weiter, indem sie die Einspeisevergütungen für Solarstrom anpassen. Primeo Energie erhöht die Vergütung zum zweiten Mal innerhalb eines Jahres.

«Es war unumgänglich, nun diesen Schritt zu machen, da sich die Rückliefervergütungen an die steigenden, aber auch sinkenden Marktpreise anpassen», sagt Joachim Krebs, Kommunikationsleiter der Energieversorgerin Primeo mit Sitz in Münchenstein.

Steter Zankapfel: Die Investitionssicherheit

Die Einspeisevergütungen sind derzeit auf vielen Ebenen ein Politikum. SVP-Landrat Hanspeter Weibel sorgte kürzlich mit einem Vorstoss im Parlament für Aufsehen. Sein Ziel: Die Baselbieter Regierung solle analog zu Basel-Stadt die Solarstrompreise festlegen und somit die Investitionssicherheit für private Solaranlagenbauten erhöhen. Für seinen Vorstoss erntete Weibel jedoch auch viel Kritik. Die Baselbieter Energieversorger sind anders als die Industriellen Werke Basel (IWB) nicht Betriebe im Eigentum des Kantons, sondern als private Genossenschaften organisiert.

Es gibt allerdings derzeit politische Bestrebungen, die Vergütungen schweizweit im Energiegesetz zu harmonisieren – der Verband Swissolar fordert Einheitspreise zwischen zehn und 20 Rappen pro Kilowattstunde. Aber noch bestimmt der private Markt den Preis. Primeo Energie könne daher auch nicht langfristig stabile Preise versprechen, sagt Joachim Krebs. Er sagt:

«Bei den Solarstrom-Rückvergütungen verhält es sich ähnlich wie mit den Aktienkursen oder variablen Hypothekarzinsen. Auch sie orientieren sich am Markt und werden nicht Monate voraus garantiert.»

Bis 2017 schloss Primeo mit Solarstromproduzenten Verträge zwischen fünf und 25 Jahren ab, die jeweils an fixe Konditionen gebunden waren. Seither aber richten sich die Vergütungspreise an den zuletzt stetig ändernden Preisen am Markt. Trotzdem sei die Sicherheit für Investitionen heute wesentlich höher, so Krebs.

Die Infrastrukturkosten sind im Vergleich zu vor zehn Jahren wesentlich tiefer – die Effizienz der Photovoltaik-Anlagen deutlich verbessert. Dadurch lassen sich Investitionen für Solaranlagen wesentlich schneller amortisieren. Damit eine Anlage kostendeckend ist, brauchen die Produzenten heute rund zehn bis 15 Rappen pro Kilowattstunde, wie der Verband unabhängiger Energieerzeuger (Vese) vorgerechnet hat.

Basel-Stadt: Vom freien Markt abgekapselt

Die aktuelle Dynamik am Markt sorgt bisweilen dafür, dass Solaranlagen zu lukrativen Investitionsobjekten werden. In diesem Herbst drängten die Centralschweizerischen Kraftwerke (CKW) mit einem Angebot auf den Markt. Für satte 32 Rappen pro Kilowattstunde will die Luzerner Energieversorgerin schweizweit Solarstrom zukaufen. Primeo habe die Preise nicht deswegen erhöht, betont Krebs, sondern sich am Strommarkt orientiert. «Es ist ein beachtlicher Beitrag, den sie vergüten», sagt er.

Primeo hatte 2009 eine ähnliche Strategie gefahren und damals mit hohen Vergütungspreisen sein Solarstrom-Portfolio ausgeweitet. Im Versorgungsgebiet des Baselbieter Unternehmens sind heute rund 4800 Solaranlagen angeschlossen. Damit ist es in der Region führend.

Auch die IWB schrauben aufgrund von lukrativen Angeboten wie jenem der CKW nicht an der Strategie. Die vom Regierungsrat verordneten Vergütungspreise für Solarstrom dürften auch 2023 bei 14 Rappen pro Kilowattstunde bleiben. Auch wenn der Preis derzeit vergleichsweise tief ist, bleiben die IWB konkurrenzfähig. Denn wer in Basel-Stadt eine Solaranlage baut, erhält über zwölf Jahre einen stabilen Preis, ohne dem Markt ausgesetzt zu sein.

