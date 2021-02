Die kantonalen Bestrebungen in beiden Basel, auf fossile Energien zu verzichten, orientieren sich an der Energiestrategie 2050 des Bundes. Das Massnahmenpaket war im Mai 2017 von der Schweizer Stimmbevölkerung an der Urne mit einem Ja-Anteil von gut 58 Prozent angenommen worden. Hauptziel der Strategie ist es, die Schweiz in Zukunft mit genügend elektrischer Energie zu versorgen und gleichzeitig den Atomausstieg voranzutreiben. Dabei sollen die CO 2 -Emissionen gesenkt und die erneuerbaren Energien gefördert werden. (hof)