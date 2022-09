Solarstrom: Reinach lanciert neues Projekt auf Schulhausdach

Energiewende Strom made in Reinach: Gemeinschaftliche Solarprojekte erhalten neue Dynamik Energieversorger wittern in der aktuellen Stromdebatte eine Chance und pushen Fotovoltaikanlagen. Wer mitinvestiert, erhält längerfristig eine Gutschrift auf der eigenen Stromrechnung. Yann Schlegel Jetzt kommentieren 09.09.2022, 05.00 Uhr

Solarstrom boomt in diesem Jahr wie nie zuvor. Auch in der Region entstehen neue Bürgerbeteiligungen. Zvg / BLZ

Neue Solarstromprojekte haben Hochkonjunktur. Das neuste Beispiel entsteht in Reinach: Die Baselbieter Gemeinde will gemeinsam mit der Energieversorgerin Primeo Energie eine Fotovoltaikanlage auf dem Dach des sich im Bau befindlichen Schulhauses Surbaum installieren.

Nicht in Eigenregie, sondern gemeinsam mit der breiten Bevölkerung. Solarsharing nennt sich das Modell, bei welchem Menschen, die zur Miete wohnen oder keine geeignete Dachfläche für Solarzellen zur Verfügung haben, dennoch lokal produzierten Solarstrom fördern können. Wer die Solarzellen mitfinanziert, erhält im Gegenzug während 25 Jahren eine fixe Menge an Solarstrom auf seiner Rechnung der Primeo Energie gutgeschrieben.

Auf dem neuen Schulhaus Surbaum sollen Solaranlagen installiert werden. Die Eröffnung des Neubaus ist im Sommer 2024 vorgesehen. Zvg / Masswerk Architekten

«Die Schmerzgrenze von einem Blackout ist so hoch, dass die Menschen die Energiewende plötzlich ernst nehmen», sagt Joachim Krebs, Pressesprecher der Primeo Energie am Telefon. Deshalb wolle die Primeo Energie dieses Modell im Baselbiet pushen. Mit Infoabenden in den drei Birsstadt-Gemeinden Reinach (21. September), Birsfelden (3. November) und Münchenstein (16. November) wendet sich Primeo direkt an die Bevölkerung.

Die verkannten Pioniere

Es sei nicht so, dass Primeo (vormals EBM) nun einfach auf den Zug aufspringe, sagt Krebs. «Wir versuchen dieses Solarsharing-Modell schon seit über dreissig Jahren an die Menschen zu bringen. Jetzt kommt uns der Markt entgegen.» Schon 1991 entstand die Solargenossenschaft Gugger-Sunne in Ettingen – die Elektra Birseck Münchenstein (EBM) war damals an der Bürgerinitiative mitbeteiligt.

Die Website über das Projekt Gugger-Sunne verkörpert bis heute den Idealismus hinter der Idee. «Die Sonne scheint für alle gratis», steht da. Vor rund zehn Jahren entstand die Genossenschaft Solardächer Muttenz, ein weiteres lokales Projekt, an dem Primeo Energie direkt beteiligt ist.

Nun soll das Solarsharing-Modell in der Region neu Fahrt aufnehmen. «Unsere Dächer sind alle schon mit Fotovoltaik verbaut», sagt Krebs, «darum sind wir auf die Gemeinden angewiesen.» Im direkten Gespräch mit den Behörden bewege sich derzeit vieles. Dächer auf Schulhäusern, Turnhallen oder Gemeindehäusern liegen oftmals noch brach und bieten sich für das Bürgerbeteiligungsmodell förmlich an.

«In erster Linie geht es darum, erneuerbare Stromproduktion zu fördern», sagt Krebs. «Wer mitinvestiert, sollte das Geld aber zumindest wieder reinholen.» Zudem würden die Menschen mithelfen, die Versorgungssicherheit mit einer lokalen Stromproduktion zu erhöhen. Krebs geht davon aus, dass innerhalb weniger Monate alle Beteiligungen für das Reinacher Schulhaus verkauft sein werden. Der Bau würde unmittelbar danach beginnen.

Auch die IWB bieten Beteiligungsmodelle für Private an - «Sonnenbox Crowd» heisst das Modell. Wer bei den IWB mitinvestiert, erhält während zwanzig Jahren eine Gutschrift für den produzierten Sonnenstrom. Für 320 Franken pro Quadratmeter erhält man jährlich 100 Kilowattstunden Strom gutgeschrieben.

Selfmade Solarstrom ist gerade lukrativ

Auch Solaranlagen auf dem Eigenheim sind derzeit lukrativ. Wer Fotovoltaikpanels installiert, profitiert derzeit von guten Rückvergütungspreisen. Viele haben die Tarife dieses Jahr stark erhöht. Primeo bezahlt seit Juli 14,65 Rappen - mehr als doppelt so viel wie bisher. Die BKW bietet mit 22 Rappen die höchsten Vergütungen in der Region.

Je höher der Preis für den eingespeisten Solarstrom, desto rascher lassen sich die Anlagekosten amortisieren. Allerdings sind die Lieferzeiten für Fotovoltaikanlagen aufgrund der hohen Nachfrage momentan unberechenbar. Die Rückvergütungen könnten wieder sinken, sollten die Strompreise an den internationalen Märkten zurückgehen. Um der Unsicherheit entgegenzuwirken, bieten die IWB im Auftrag des Kantons Basel-Stadt eine für zwölf Jahre garantierte Vergütung von 14 Rappen pro Kilowattstunde an.

