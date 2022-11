Liestal: Neue Heizzentrale bedient 7000 Haushalte mit Fernwärme

Energiewende Zwei Holzöfen für 7000 Haushalte: Fernwärme Liestal nimmt neue Heizzentrale in Betrieb Das neue Herzstück des Liestaler Fernwärmeverbunds begründet den Umbruch zu erneuerbaren Energien. Zu 90 Prozent durch Holzenergie aufgeheizt, fliesst das 120 Grad heisse Wasser ab 2030 von Frenkendorf bis Lausen. Yann Schlegel Jetzt kommentieren 22.11.2022, 05.00 Uhr

Blick durch die Lukarne auf ein meterhohes Feuer: Im rund 15 Meter hohen Heizkessel wird das angebrachte Altholz und Schnitzel abgebrannt. Roland Schmid

Ganz schön viel Technik auf engstem Raum kommt auf dem Areal der Heizzentrale Liestal zusammen. Zwischen überdimensionalen Boilern und Holzsilos winden sich Förderbänder. Urs Gerhard stehen ein paar Sorgenfalten ins Gesicht geschrieben. Der Projektleiter der Elektra Baselland (EBL) sagt:

«Dieser Umbau auf so engem Raum war für uns unglaublich fordernd.»

Noch läuft nicht alles reibungslos im neuen Fernwärmebetrieb. Im Frühling waren die neuen Heizkessel funktionstüchtig und wurden schrittweise hochgefahren, bevor es nun im Winter ernst gilt.

Die äusserlich unscheinbare Energiewende

Holz ist in der Heizzentrale an der Spitalstrasse in Liestal zum wichtigsten Energieträger geworden. Als Gerhard auf das Areal führt, bringt gerade ein Lastwagen Holzschnitzel auf die Anlage. Über die Abladestation gelangen die Schnitzel auf die Förderbänder, die das Brennmaterial in die hohen Silos transportieren.

Die Hülle der gigantischen Behälter lässt nicht erkennen, dass hier die Energiewende stattgefunden hat: Wo zuvor zwei Heizöltanks mit einem Fassungsvermögen von fünf Millionen Litern standen, sind nun Holzreserven gelagert.

Um die Anlage zu betreiben, liefern in einem kalten Winter bei Volllast jeden Tag zehn Lastwagen das Holz an, erzählt Gerhard. Aufs Jahr hinaus verbrennt die Heizzentrale rund 115'000 Kubikmeter Holz. Die Hälfte machen Schnitzel aus minderwertigem Holz aus, der Rest ist Altholz von Baustellen, Möbeln oder der Industrie. Zum Vergleich: Im Baselbiet wachsen jährlich rund 175’000 Kubikmeter Holz nach.

Urs Gerhard, Projektleiter der Elektra Baselland, auf dem Dach der neuen Heizzentrale. Roland Schmid

Fast nichts mehr erinnert an die ehemalige Fernwärme-Heizzentrale, welche der Kanton 1959 für sein Kantonsspital in Betrieb nahm. 2016 kaufte die EBL die Anlage für 24,5 Millionen Franken. Die Baselbieter Regierung stellte beim Verkauf die Auflage, dass die Energieversorgerin den Betrieb auf erneuerbare Energien umstellt.

Ganz ohne fossile Energien geht's nicht

Mit einer Investitionsstrategie von 72 Millionen Franken hat die EBL den Umbruch eingeleitet. Bis ins Jahr 2030 werden sieben Wärmeverbünde zusammengeschlossen – sämtliche Wärme wird in der Heizzentrale in Liestal erzeugt. Derzeit baut die EBL ein Fernwärmeverteilnetz in Frenkendorf aus. In einer weiteren Bauphase werden die dicht besiedelten Gebiete in Lausen erschlossen.

Urs Gerhard zeigt auf den Kubus, in welchem das Herzstück der Anlage liegt: die beiden Holzheizkessel mit einer Gesamtleistung von 19 Megawatt. «Wir mussten das bestehende Gebäude fast doppelt so hoch bauen, damit die Holzheizkessel darin Platz fanden», sagt Gerhard. Die Fassade ist passend zur Energiewende gestaltet, am Betonbau sind täuschend echt Holzbretter simuliert.

Ganz ohne fossile Energieträger funktioniert der Fernwärmeverbund gleichwohl nicht. Im Hangar nebenan stehen zwei Fossilkessel, die sowohl mit Gas wie auch mit Heizöl betrieben werden können. Sie kommen zum Zug, wenn Spitzenleistungen gefragt sind. Also etwa, wenn die Aussentemperaturen weit unter dem Gefrierpunkt liegen. Für diese Fälle stehen zudem noch zwei grosse Wasserspeicher bereit, in welchen das Heizwasser zwischengelagert werden kann.

Wasserspeicher helfen, die Spitzenlast in besonders kalten Wintern abzudecken. Roland Schmid

Stabile Preise als lukratives Argument in der Energiekrise

Urs Gerhard führt aufs Dach der Anlage, wo die Förderbänder das Holz aus den Silos in die Heizkessel einspeisen. Das Panorama gibt den Blick auf die goldbraun gefärbten Wälder frei. Ein Mitarbeiter reinigt soeben eine verschmutzte Sonde, die den reibungslosen Transport bremst. Gerhard erklärt:

«Das ist eine der vielen kleinen Kinderkrankheiten, die noch bestehen.»

Im Gebäudeinnern steigt die Temperatur auf rund vierzig Grad. Wärme, welche von den unten liegenden Heizkesseln abgestrahlt wird. Nachdem die holzerzeugte Wärme das Wasser aufgeheizt hat, werden die Abgase in dicken Rohren abgeführt. Zuunterst geben zwei kleine Lukarnen einen Blick auf das mehrere Meter hohe Feuer frei. Auf einer Treppe brennt das zugeführte Holz ab. Genug Energie, um künftig Wasser für 7000 Durchschnittshaushalte auf 120 Grad aufzuheizen und auf die Reise zu schicken.

Mit dem einheimischen Holz als Energieträger profitiert die EBL künftig von stabileren Preisen. Das drückt sich auch in der Nachfrage aus. «Seit dem Ukraine-Krieg wollen alle Fernwärme. Überall fehlt es derzeit an Fachkräften und Material, um der Nachfrage gerecht zu werden», sagt Urs Gerhard.

