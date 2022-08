Eptinger gegen Migros Experte zum Limonaden-Streit: «Pepita ist die deutlich stärkere Marke als Tuca» Die Baselbieter Getränkeproduzentin Eptinger wird von der Migros attackiert: Der Grossverteiler verkauft mit Tuca eine Grapefruit-Limo, die stark an Pepita erinnert. Der Marketingexperte und Kommunikationsberater Stefan Vogler ordnet die Situation ein. Dimitri Hofer Jetzt kommentieren 10.08.2022, 05.00 Uhr

Kennt sich mit Marken aus: Marketingexperte Stefan Vogler zum Streit zwischen Eptinger und der Migros. Bild: zvg

Die Baselbieter Grapefruit-Limonade Pepita hat Konkurrenz erhalten: Die Migros nahm kürzlich das Produkt Tuca ins Sortiment auf, das dem Getränk aus dem Oberbaselbiet stark ähnelt. Das Familienunternehmen Eptinger, welches hinter der traditionsreichen Marke steht, sieht dies als Angriff. Der Zürcher Marketingexperte und Kommunikationsberater Stefan Vogler schätzt die Situation ein.

Sie stammen aus dem Kanton Zürich. Ist Ihnen Pepita ein Begriff?

Stefan Vogler: Selbstverständlich. Ich bin mit Pepita aufgewachsen. Als Babyboomer kenne ich das Getränk und mochte es in meiner Kindheit sehr. Damals war es gesamtschweizerisch erhältlich. Für mich handelte es sich bei Pepita immer um ein nationales Produkt. Mit Eptinger habe ich es nicht in Verbindung gebracht.

Wie beurteilen Sie die Stellung von Pepita in der heutigen Zeit?

Noch immer hat Pepita für mich das Potenzial, eine wichtige nationale Marke zu sein. Etwas Vergleichbares ist mir nicht bekannt. Es ist das einzige Getränk mit Grapefruit-Geschmack, das man in der Schweiz kennt. Es ist jedoch auch klar, dass die Marketingmittel von Eptinger beschränkter sind als jene der Migros.

Seit einigen Wochen befindet sich in den Migros-Regalen in der Region Basel nicht nur Pepita, sondern auch das neue Migros-Getränk Tuca. Was fällt Ihnen auf, wenn Sie die Produkte miteinander vergleichen?

Die Flaschenform ist ähnlich, wobei die schlankere Form von Pepita eleganter ist. Der Flaschendeckel ist bei Pepita grün, bei Tuca ist er rosa. Auf Pepita ist ein Papagei abgebildet, bei Tuca ein Tukan. Ich denke, ein Papagei ist für die Menschen ein sympathischeres Tier als ein Tukan. Pepita ist die deutlich stärkere Marke als Tuca. Der Name Pepita klingt viel schöner als Tuca. Auch hier gilt: Die Nachahmung ist oft schlechter als das Original.

Pepita steht seit Jahren in den Migros-Regalen im Raum Basel, Tuca erst seit wenigen Wochen. Bild: Kenneth Nars

Bei der Migros heisst es, man habe mit Tuca nicht die Absicht, Pepita zu kopieren.

Eine Kopie ist es nicht. Tuca ist jedoch eine klare und sehr nahe Anlehnung an Pepita. Ich bin überzeugt: Wenn es Pepita nicht gäbe, gäbe es auch Tuca nicht. Die Migros hat aber die Möglichkeit, Tuca gesamtschweizerisch zu bewerben und zu verkaufen. Vielerorts steht deshalb nur Tuca in den Regalen, Pepita nicht. Die Anlehnung von Tuca an Pepita ist nahe, aber rechtlich erlaubt. Man kann markenrechtlich nichts unternehmen.

Weshalb nicht?

Die Marken sind weit voneinander entfernt. Die beiden Namen, die sogenannte Wortmarken, haben nichts miteinander zu tun. Wenn Tuca etwa Pepisa heissen würde, wäre es anders. Die beiden Logos auf den Flaschen, rechtlich spricht man von der Wort-Bild-Marke, sind zwar ähnlich, aber nicht gleich. Die Migros will erneut eine Eigenmarke positionieren, die einem Markenartikel ähnelt. Die Migros macht das, seit es sie gibt. Auch dadurch wurde das Unternehmen gross.

Wieso macht die Migros das?

Als die Migros gegründet wurde, verkaufte das Unternehmen bewusst keine Markenartikel. Sie bot den Konsumierenden günstigere Eigenmarken an. Die Strategie war, eigene Produkte herzustellen. Oft lehnten sich diese schon damals an bekannte Marken an. Mivella war die Migros-Konkurrenz zu Rivella. Und Migros hat einige Marken, die es geschafft haben, zum Markenartikel zu werden, wie zum Beispiel Chocolat Frey.

Mittlerweile verkauft die Migros aber auch viele Markenprodukte.

Mit der Zeit merkte das Unternehmen, dass die Kundschaft populäre Produkte wie Coca-Cola oder Zweifel Chips auch in der Migros kaufen möchte. Deshalb wurden sie auch ins Sortiment aufgenommen. Dieses Vorgehen der Migros ist legitim und gehört zum Geschäft. Die Konsumierenden können sich für die in der Regel günstigere Eigenmarke oder den Markenartikel im selben Laden entscheiden. Die Migros hofft sicher auch darauf, dass die Pepita-Konsumenten auch Tuca probieren und vielleicht umsteigen.

Bei Eptinger ist man nicht erfreut über die neue Konkurrenz. Haben Sie einen Ratschlag für das Baselbieter Unternehmen?

Das Marketingbudget für Pepita erhöhen und versuchen, das Getränk wieder stärker national zu positionieren. Ich empfehle, die Marke durch mehr Werbung zu stärken. Dass die Migros beide Produkte verkauft, sollte Eptinger erdulden. Ich bin der Ansicht, dass sich Pepita gegen Tuca in denjenigen Filialen, in denen beide Getränke angeboten werden, durchsetzen wird.

