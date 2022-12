Kilchberg erhält vom Kanton Baselland eingesetzte Gemeinderätin

Erfolglose Wahlen Kanton muss eingreifen: Kilchberg erhält Gemeinderätin, die nicht gewählt ist Nur zwei statt drei Mitglieder: Der Kilchberger Gemeinderat ist seit einem Jahr nur dank Ausnahmegenehmigungen beschlussfähig. Jetzt hat der Kanton entschieden, dass Christine Mangold als Statthalterin den Gemeinderat vervollständigen soll. Michel Ecklin Jetzt kommentieren 02.12.2022, 11.14 Uhr

Christine Mangold, neue Statthalterin, und Marcel Aeschbacher, Gemeindepräsident in Kilchberg Michel Ecklin

Der Kilchberger Gemeinderat ist wieder komplett - allerdings nicht dank einer Wahl. Die Baselbieter Regierung hat für den dritten, vakanten Sitz Christine Mangold als Statthalterin eingesetzt. Sie war bis 2020 Gemeinderätin in Gelterkinden.

Die 170-Personen-Gemeinde Kilchberg hatte seit einem Jahr nur noch zwei oder gar nur einen Gemeinderat. Das widerspricht einer Regelung im kantonalen Gemeindegesetz, wonach eine Behörde mindestens drei Mitglieder haben muss, um beschlussfähig zu sein.

Ausnahmegenehmigung bis Ende Jahr

Die Gemeinde hat dieses Jahr mehrere Wahlen angesetzt, um Gemeinderäte zu haben und führte mehrere Veranstaltungen durch, um Interessenten zu motivieren. Im Sommer musste der Kanton eine Ausnahmebewilligung erteilen, damit der Gemeinderat noch beschlussfähig bleiben konnte. Diese wurde bis Ende Jahr verlängert.

Trotz all dieser Massnahmen schaffte es die Gemeinde nicht, die Sitze zu besetzen, insbesondere auch, weil manche Gewählte gar nicht kandidiert hatten und eine Wahl ausschlugen. Nach der Wahl immerhin eines neuen Gemeinderats am 27. November fehlt immer noch ein Mitglied, neben dem bisherigen Gemeindepräsidenten Marcel Aeschbacher. Jetzt ist der Kanton zum Schluss gekommen, dass keine Aussicht auf eine Besserung der Situation besteht.

«Keine Zwangsverwaltung»

Deshalb hat die Regierung auf Anfang 2023 Christine Mangold als Statthalterin eingesetzt. Für sie habe man sich entschieden, weil sie im Oberbaselbiet fest verankert sei und viel Erfahrung in der Führung einer Gemeinde habe, sagte Regierungsrat Anton Lauber am Freitagmorgen vor den Medien. Er betonte, es handle sich nicht um eine Zwangsverwaltung.

«Es geht darum, dass der Kilchberger Gemeinderat wieder funktionieren kann.»

Weder der Gemeinderat noch der Gemeindepräsident würden entmachtet. «Anstatt dass jemand als Neumitglied gewählt wird, setzen wir einfach jemanden ein.»

Fusion bleibt ein Thema

Mangold habe kein inhaltliches Mandat, so Lauber. Sie habe die Aufgabe, in Kilchberg für Ruhe zu sorgen, damit der Gemeinderat wieder komplett werde. Sie hat aber auch den Auftrag, «für die Zukunft von Kilchberg eine tragbare und nachhaltige Lösung anzustreben», heisst es in der Medienmitteilung.

Mangold selber sagte vor den Medien, sie habe sich nicht lange überlegen müssen, den Auftrag anzunehmen. Auf die Frage, ob die Zukunft der Kleingemeinde in einer Fusion mit Nachbardörfern liege, antwortete sie:

«Ich bin offen für alles.»

