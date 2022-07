Für wenig Strassenlärm: Baselbiet wendet neue Methode an

Personalmangel Der Kellner fährt jetzt Tram oder: Wohin die Basler Gastroleute abwandern

Den Beizerinnen und Beizern fehlt es in allen Bereichen an Personal. Viele ihrer Angestellten sind während der Pandemie in andere Branchen abgewandert. Doch wohin? Unter anderem profitieren die Basler Verkehrsbetriebe (BVB).