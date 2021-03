ermittlungen Technischer Defekt führte zu Grossbrand in Laufen – Staatsanwaltschaft eröffnet kein Strafverfahren Die Baselbieter Polizei hat die Untersuchungen zum verheerenden Brand von letztem Sommer in einem Industriegebiet in Laufen abgeschlossen: Das Forensik-Team kommt zum Schluss, dass ein Akku für die Feuersbrunst verantwortlich war. Strafbare Handlungen wurden keine festgestellt, weshalb keine Anklage erhoben wird. Dimitri Hofer 04.03.2021, 18.37 Uhr

Drei Tage nach dem Brand glich das Industrieareal an der Laufner Wahlenstrasse einem Kriegsgebiet. Bild: Andreas Schwald

Es ist ein Fall, der in der Karriere einer Forensikerin oder eines Forensikers nicht häufig vorkommt: Im vergangenen Juli brannte an der Wahlenstrasse in Laufen ein grosser Teil eines Industriegebietes ab. Etwa ein Drittel aller 85 Mietparteien verlor beim Inferno die Räumlichkeiten. Noch Wochen nach dem Unglück glich das Areal einem Kriegsgebiet.