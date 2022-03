Erneuerbare Energien Neue Wasserkraftwerke: Der Widerstand im Baselbiet ist gross Die Baselbieter Regierung schlägt im kantonalen Richtplan fünf Standorte für neue Wasserkraftwerke an Birs und Ergolz vor. Wer sich in der Energiebranche und in Naturschutz- und Fischereikreisen umhört, merkt aber: Es ist politisch so gut wie aussichtslos, an diesen Standorten Kraftwerke zu realisieren. Tomasz Sikora Jetzt kommentieren 31.03.2022, 05.00 Uhr

Waren ebenfalls erheblichem Widerstand ausgesetzt: der Neubau und die Rekonzessionierung des Birskraftwerks Obermatt in Zwingen. Kenneth Nars

Ob Wasser, Wind oder Sonne: Die erneuerbaren Energien sind in aller Munde. Mit dem Ukraine-Krieg und dessen Folgen gewinnt das Thema Versorgungssicherheit zusätzliche Bedeutung. Entsprechend folgerichtig scheint es, dass der Kanton Baselland im kantonalen Richtplan mehrere neue Standorte für Wasserkraftwerke an Birs und Ergolz ausgeschieden hat.

Konkret handelt es sich um die Standorte «Wehr Metallwerke» (Aesch), «Häuslerwehr» (Duggingen) und «Grossmatt» (Zwingen) an der Birs sowie die Standorte «Niederschönthal» (Füllinsdorf) und «Kessel» (Liestal) an der Ergolz.

So sinnvoll das wohl angesichts von Energiewende und Dekarbonisierung ist, so schwierig dürfte aber die Umsetzung dieser Pläne sein. Das zeigt sich am Beispiel des vorgeschlagenen Standorts Grossmatt in Zwingen. Bereits vor einigen Jahren war dort der Bau eines Wasserkraftwerks geplant. Der Widerstand aus Fischerei- und Naturschutzkreisen war aber derart gross, dass die Stromproduzentin Elektra Baselland (EBL), die das Kraftwerk bauen wollte, schliesslich von ihren Plänen abrückte.

Fischpachtvereinigung ist noch immer skeptisch

Der Widerstand hat bei den Beteiligten bleibenden Eindruck hinterlassen. Das zeigte sich im vergangenen Herbst an der Einweihung des neukonzessionierten Wasserkraftwerks Obermatt in Zwingen, das nur wenige hundert Meter vom Standort Grossmatt entfernt ist. Obwohl das Kraftwerk Grossmatt gar nicht Thema war, betonte EBL-CEO Tobias Andrist damals mehrfach, dass ein Kraftwerk Grossmatt für die EBL kein Thema mehr sei.

Aus gutem Grund: Die Nachfrage der bz bei der Fischpachtvereinigung Laufental (Fipal) zeigt, dass sich nichts an deren Skepsis gegenüber einem Kraftwerk am Standort Grossmatt geändert hat. Zwar sei es für eine detaillierte Einschätzung noch zu früh, sagt Fipal-Co-Präsident Ilyas Kirecci.

Er gibt aber dennoch zu verstehen, dass eine Wiederaufnahme des Projektes im Rahmen des aktualisierten Richtplans erneut mit grossem Widerstand rechnen müsste: «Dieser Vorstoss wird sicherlich noch für kontroverse Diskussionen unter den Beteiligten sorgen.»

Widerstand ist auch an der Ergolz programmiert

Auch der WWF hat seine Haltung nicht geändert, sagt Jost Müller Vernier, Geschäftsführer des WWF Region Basel. Weshalb diese Standorte im kantonalen Richtplan festgesetzt werden sollen, sei nicht nachvollziehbar. Birs und Ergolz hätten viel zu wenig Gefälle und Wasser für eine sinnvolle Nutzung, sagt Jost und betont:

«Die Energiewende findet nicht an Birs und Ergolz statt.»

An der Ergolz scheint Widerstand gegen Wasserkraftwerke ebenfalls programmiert zu sein. Genau wie Ilyas Kirecci äussert sich auch Niggi Weissen, Präsident des Fischereivereins Ergolz Liestal, nicht im Detail zu den Standorten. Dennoch findet auch er genau wie Jost Müller Vernier, dass die Ergolz ohnehin zu wenig Wasser führe und sagt darum: «Wir sind sehr skeptisch.»

Der Widerstand gegen neue Wasserkraftwerke ist also offensichtlich sowohl an der Birs als auch an der Ergolz gross. Wie will ihm der Kanton begegnen, um ein erneutes Fiasko wie in Zwingen zu verhindern? Catia Allemann, Mediensprecherin bei der Baselbieter Bau- und Umweltschutzdirektion, gibt sich zugeknöpft.

Energieversorger wollen nur planen, wenn Unterstützung von Gemeinden und Verbänden da ist

Eine abschliessende Beurteilung sei erst im Rahmen eines Baugesuches möglich. Ausserdem sei der Kanton der falsche Ansprechpartner für diese Frage: «Die Initiative für den Bau eines Wasserkraftwerks muss von Dritten ausgehen.»

Neben der EBL zeigen sich auch andere Anbieter erneuerbarer Energie wie die Münchensteiner Aventron vorsichtig. Aventron, die sich mehrheitlich im Besitz des Baselbieter Energieversorgers Primeo Energie befindet, sei bereit, sich ein Engagement an der Birs zu überlegen, sagt Aventron-CEO Antoine Millioud. «Wenn wir merken, dass Gemeinden und Verbände uns unterstützen.» Dass sich irgendein Energieversorger auf einen Spiessrutenlauf wie in Zwingen einlassen wird, scheint angesichts des Säbelrasselns der Gegner fraglich.

