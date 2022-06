Ersatzwahl Vanessa Duss kandidiert wieder für einen Sitz in der Seltisberger Exekutive Die frühere Gemeinderätin versucht es nochmals. 2016 wurde sie wegen der «Eigenheim-Affäre» abgewählt. Simon Tschopp 13.06.2022, 15.31 Uhr

Vanessa Duss vor dem Seltisberger Gemeindezentrum. Martin Töngi (Seltisberg, 22. Juni 2016)

Für die Gemeinderatsersatzwahl in Seltisberg vom 19. Juni ist kurzfristig eine offizielle Bewerbung bekannt geworden: Vanessa Duss.

Die promovierte Juristin gehörte schon früher während vier Jahren der Seltisberger Exekutive an. Duss verpasste bei der Gesamterneuerungswahl 2016 das absolute Mehr. In der Nachwahl wurde sie nicht mehr bestätigt und abgewählt. Hintergrund war eine Affäre um den Bau ihres Eigenheims, in die auch ihr Mann Oliver Jacobi, der damalige Kantonsingenieur, involviert war.

Mit einem Flugblatt werben nun unter anderem der einstige Gemeinderat Reto Gantner und der amtierende Bürgerratspräsident Christoph Weibel für Vanessa Duss' Kandidatur.