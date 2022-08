Der Kanton Baselland will die Lesefähigkeiten der Kinder stärken.

Erster Schultag in Liesberg Baselbieter Schulkinder lesen schlechter als Kinder aus anderen Kantonen – das soll sich ab dem neuen Schuljahr ändern Die Grundkompetenzen in Deutsch liegen im Baselbiet unter dem Schweizer Durchschnitt. Deshalb startet die Bildungsdirektion ein Pilotprojekt, das die Lesefähigkeiten fördern will. Eine der Pilotschulen: die Primarschule in Liesberg. Rahel Zimmermann 15.08.2022, 15.20 Uhr

Die Regierungsrätin Monica Gschwind besucht die Kinder in Liesberg an ihrem ersten Schultag. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Im Jahr 2019 publizierte die nationale Überprüfung der Grundkompetenzen (ÜGK), die Fähigkeiten von Kindern in Deutsch Lesen. Die Studie hat gezeigt, dass nicht alle Baselbieter Schülerinnen und Schüler die Grundkompetenzen in Deutsch Lesen erreichen – lediglich 85 Prozent erzielten die gefragten Fertigkeiten. Mit diesem Wert bewegt sich das Baselbiet leicht unter dem nationalen Durchschnitt. Dieser liegt bei 88 Prozent. Abgesehen von den Schwierigkeiten beim Lesen fielen auch die Ergebnisse in den Kernfächern Französisch und Mathematik unbefriedigend aus.

Für den Kanton wurde klar, dass er handeln muss. Die Bildungsdirektion startete das Programm «Zukunft Volksschule». Dieses umfasst verschiedene Massnahmen, die ab dem neuen Schuljahr 2022/2023 umgesetzt werden. Eines davon: die Leseförderung.

Sieben Pilotschulen arbeiten an der Umsetzung des Teilprojekts

Lesen ist unabdingbar. Um Texte zu verstehen, sie zu nutzen, darüber zu diskutieren. Darum will der Kanton die Lesefähigkeiten fördern. Das Ziel der Leseförderung: Die Kinder sollen die minimalen Grundkompetenzen im Lesen erreichen. Um dieses Ziel zu erreichen, wurden sieben Pilotschulen ausgewählt. Sieben Schulen an unterschiedlichen Orten, mit verschiedenen Stufen und andere Schüleranzahl. Eine davon ist die Schule in Liesberg. Am Montagmorgen, dem ersten Schultag, stellte die Bildungsdirektion in der Primarschule in Liesberg das neue Teilprojekt Leseförderung vor.

Die Pilotschule Liesberg arbeitet zusammen mit den Organisatoren des Teilprojekts Leseförderung an verschiedenen Methoden, um die Lesefähigkeiten der Kinder zu steigern. Die Lehrpersonen können an Weiterbildungen teilnehmen, ab Herbst 2023 wird es alle zwei Jahre eine Leseförderungstagung geben. Zudem werden die Bibliotheken gestärkt: Der Bücherbestand soll an die Bedürfnisse der heutigen Schülerinnen und Schüler angepasst werden. Die Bibliotheken bauen ihre digitalen Formate aus und fokussieren sich vermehrt auf schwache Leserinnen und Leser.

Das Projekt kostet 1,8 Millionen Franken

Die Pilotschulen sammeln ihre Erfahrungen und erarbeiteten Unterlagen in einer digitalen Toolbox. Die Box wird ab 2023 allen Schulen des Kantons zur Verfügung stehen. Jede Schule kann sich daraus nehmen, was am besten zu ihrer Schule passt.

Alle Baselbieter Volksschulen haben den Auftrag, das Teilprojekt bis 2028 in ihrem Unterricht zu verankern. Der Kanton investiert in den nächsten sieben Jahren rund 1,8 Millionen Franken in das Projekt.

Schülerzahlen nehmen in den meisten Stufen zu Die Schülerzahlen vom Kindergarten bis ins Gymnasium steigen. Im letzten Schuljahr 2021/2022 besuchten 312 Kinder den Kindergarten. Im neuen Schuljahr sind es 320. In den Regelklassen sind es im neuen Schuljahr sieben Schülerinnen und Schüler mehr, 880 insgesamt. Auch auf der Sekundarstufe nehmen die Schülerzahlen zu. Waren es im letzten Jahr noch 449 Schülerinnen und Schüler in allen Sek-Stufen, sind es in diesem Jahr 467. Das Gymnasium besuchen dieses Jahr 214 Schülerinnen und Schüler. Das sind vier mehr als im letzten Jahr. Bei den Berufsfachschulen ist das Gegenteil der Fall. Die Zahlen nehmen ab. Im letzten Jahr gab es in der ersten Klasse 2381 Lernende. Im neuen Schuljahr sind es lediglich 2251. Also 130 weniger Berufsschülerinnen und -schüler.