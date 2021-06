ESAF 2022: Pratteln fällt Entscheid über Durchführung im Juli

ESAF 2022 Baselland in Pratteln Findet das «Eidgenössische» 2022 statt? In einem Monat fällt der Entscheid Die lokalen Organisatoren des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfests 2022 Baselland (Esaf) korrigieren die erwartete Zuschauerzahl nach oben. Bojan Stula 10.06.2021, 05.00 Uhr

Das «Eidgenössische» in Zug lockte die Rekordkulisse von 420'000 Schwingsport-Fans an. Im Baselbiet budgetiert man eine Spur zurückhaltender. Ennio Leanza/Keystone

Kann das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest 2022 in Pratteln stattfinden? Wann fällt der definitive Entscheid?

Wer sich zu dieser Frage umhört, erhält momentan unterschiedliche Signale: In Pratteln wird herumgeboten, dass das Organisationskomitee noch in diesem Monat den Durchführungsentscheid fällen muss, damit man den ursprünglichen Zeitplan einhalten kann. Dagegen hiess es im vergangenen Dezember von offizieller Seite, es bestehe Spielraum für einen Verschiebungsentscheid bis in den August hinein. Dies entspreche auch der Absprache mit dem Eidgenössischen Schwingerverband. Was stimmt nun?

Auf Nachfrage will sich Esaf-Geschäftsführer Matthias Hubeli nicht eindeutig festlegen: «Im Juli wollen wir die Situation nochmals vertieft betrachten, denn im Herbst müssen die grösseren Bauarbeiten beginnen.» In Monatsfrist erhoffen sich die lokalen Organisatoren noch deutlichere Hinweise auf das Abebben der Pandemie bei gleichzeitiger Durchimpfung der Bevölkerung. Entsprechend warten sie den Juni ab. Beraten über die Lageentwicklung werden sie vom Baselbieter Krisenstab, wobei dessen pensionierter früherer Leiter Marcus Müller als Esaf-Sicherheitschef das ideale Bindeglied zu den Behörden darstellt. Unter diesen Vorzeichen könnte dann endgültig grünes Licht für den Grossanlass vom 26. bis 28. August 2022 gegeben werden.

«Wir sind absolut optimistisch, dass das ‹Eidgenössische› wie geplant und in vorgesehener Grösse stattfinden kann»,

beteuert der Esaf-Geschäftsführer angesichts der überall sinkenden Infektionszahlen. Irgendwelche Kompromisse in Bezug auf die Anzahl Zuschauer will man nicht machen; das Fest findet 2022 entweder ganz oder gar nicht statt. Eine Verschiebung des vollen Programms um ein Jahr auf August 2023 wäre die Alternative. «Eine Einschränkung der Zuschauerkapazität, etwa mit leeren Plätzen zwischen den Sitzen, könnten wir uns schon aus rein wirtschaftlichen Gründen nicht leisten», sagt Hubeli.

Das grösste Temporär-Stadion der Welt mit 50'900 Plätzen

Die Schwingerarena in Pratteln, laut Eigenwerbung «das grösste temporäre Stadion» der Welt, wird 50'900 Plätze umfassen, insgesamt sind an den drei Festtagen 400'000 Besucherinnen und Besucher budgetiert, was um 20'000 unter der Marke in Zug vor zwei Jahren liegt, aber deutlich über jener von Estavayer-le-Lac 2016 mit 280'000. In ihrem ursprünglichen Bewerbungsdossier waren die Baselbieter noch von 300'000 Gästen ausgegangen, In Zug betrug die Zuschauerkapazität des Stadions 56'500 Personen, in Estavayer-le-Lac 52'000.

Welchen genauen Anteil die Zuschauereinnahmen im Prattler 30-Millionen-Budget ausmachen werden, ist aber noch offen. Laut Hubeli sind die Verhandlungen mit dem Eidgenössischen Schwingerverband über die Höhe der Eintrittspreise gerade am Laufen. Am Esaf 2019 kostete ein gedeckter Sitzplatz für zwei Wettkampftage 245 Franken, der ungedeckte 180, ein Sitzplatz auf dem Rasen 150 und ein Stehplatz 100 Franken. Der Zutritt zum Festgelände mit dem Schwingerdorf wird dagegen gratis sein.

Helfende Hände und Vereine gesucht

Was den Stand der Vorbereitung betrifft, so ist das Organisationskomitee bereits auf der Stufe der Detailarbeit angelangt, nachdem «die grossen Pflöcke» laut Hubeli alle eingeschlagen worden sind. Zu den Detailaufgaben zählt etwa die Vermarktung der Promotionsflächen oder die Helferorganisation. Auf der Website des Anlasses werden Helferinnen und Helfer für alle erdenklichen Aufgaben gesucht, die an so einem Grossanlass anfallen: also vom Einweisen der Autos bis zum Abräumen der Festbänke.

Von der Einzelperson bis zu Gruppen und Vereinen seien alle Bewerbungen willkommen, betont Hubeli, und keineswegs nur solche aus Pratteln. Der Geschäftsführer betont, dass es sich dabei nicht um Gratisarbeit handeln wird wie teilweise an anderen Festen üblich: Gemäss jetzigem Stand wird eine neunstündige Helferschicht am «Eidgenössischen» mit 6 Franken pro Stunde vergütet.