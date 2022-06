ESAF 2022: Basler Spitzenschwinger wird Platz-Speaker

ESAF 2022 Vom Spitzenschwinger zum einzigen Basler Speaker: «Noldi» plaudert am Schwingfest Arnold Schumacher begibt sich aus dem Sagmehl ans Mikrofon. Der ehemalige Spitzenschwinger wird am Eidgenössischen in Pratteln einer von drei Platz-Speakern. Darauf bereitet er sich akribisch vor. Tobias Gfeller Jetzt kommentieren 24.06.2022, 05.00 Uhr

Arnold Schumacher übt bereits für seine Tätigkeit als Platz-Speaker am Eidgenössischen. Kenneth Nars

Da mal ein lockerer Spruch, hier mal ein Witz und dort eine Anekdote von früher – all das hätte Arnold Schumacher – in der Schwingszene natürlich Noldi genannt – locker drauf. Doch das hat für ihn als Speaker am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest (ESAF) in Pratteln keinen Platz. «Ich bin nicht dort, um Witze zu machen», stellt er klar. Die Aufgabe als einer von drei Platz-Speakern ist durchaus ernst und seriös. Klar könnte es mal eine Situation oder eine nötige Information geben, die Platz für etwas Humor oder Schalk bietet, aber im Zentrum stehe die reine Information.

Arnold Schumacher teilt sich die Aufgabe mit einer Bernerin und einem Aargauer. Dem ESAF-Organisationskomitee war es ein Anliegen, dass auch ein Speaker «einen hiesigen Dialekt» spricht. Als Basler, der in Oberwil aufgewachsen ist, bringt der 55-Jährige dies zweifelsohne mit. Doch Freude zeigen, wenn ein Einheimischer unerwartet einen Favoriten auf den Rücken legt, darf er am Mikrofon nicht. Neutralität und Zurückhaltung sind oberstes Gebot.

Das ist einer der Unterschiede zu einem Speaker in einem Fussballstadion, der anders reagiert, wenn das Heim- oder das Auswärtsteam ein Tor schiesst.

«Natürlich darf ich meine Stimme erheben und damit zeigen, wenn etwas Besonderes auf dem Platz passiert ist. Das Publikum reagiert ja dann auch entsprechend. Es wäre ja komisch, würde ich jedes Resultat wie ein Roboter identisch verkünden.»

Professionelles Auswahlverfahren

Arnold Schumacher hat als Aktiver, danach als Funktionär beim Schwingklub Oberwil und beim Basellandschaftlichen Kantonal-Schwingerverband und später auch als Platz-Speaker an diversen Festen für Furore gesorgt. Vier Teilnahmen an Eidgenössischen sprechen sportlich für sich. Der heute noch kräftige Noldi erinnert sich schmunzelnd zurück:

«Ich war ein Defensivschwinger, der auch mal einen Favoriten aus einem anderen Verband ausbremste.»

Der Schalk steht ihm ins Gesicht geschrieben: Arnold Schumacher ist einer von drei Platz-Speakern am Esaf und der einzige aus der Region. Kenneth Nars

Platz-Speaker wurde er erstmals am Predigerhofschwinget in Oberwil, das er während Jahren wie einst sein Vater mitorganisierte. Er brachte Stimme und Sprache mit, die es dafür braucht. Einst sagte ein Kollege zu ihm, er solle doch zum Fernsehen. Der Traum des Sportreporters war beim jungen Arnold Schumacher wirklich da.

Doch zu diesem Zeitpunkt fehlten noch ein wenig Mut und Selbstvertrauen, um sich selber im Fernsehen vorstellen zu können. Das Amt des Speakers liess ihn aber nicht mehr los. Es machte ihm nicht nur Spass, sondern stellte auch die Organisatoren und das Publikum zufrieden. Schon bald führte er auch am Baselbieter Kantonalen am Mikrofon durch den Tag. Das Speakern wurde immer mehr zur Routine.

Als das ESAF-OK von Pratteln drei Speaker suchte, war für ihn sofort klar, dass er sich dafür bewirbt. In einem professionellen Auswahlverfahren, in dem er unter anderem seinen Werdegang und seinen Bezug zum Schwingsport aufzeigen musste, wurde er ausgewählt. Vorsprechen musste er zu seiner eigenen Überraschung aber nicht. Arnold Schumacher ist die Vorfreude und die Begeisterung anzumerken, ein aktiver Teil dieses Riesenevents in seinem Sport zu sein, der ihm von früh auf so viel gegeben hat.

Sämtliche 250 Schwinger auswendig kennen

Die Aufgabe als Speaker am ESAF ist aber eine ganz andere Nummer als an gewöhnlichen Schwingfesten in der Region. Der sonst selbstbewusste mehrfache Kranzgewinner gibt denn auch zu:

«50’000 Zuschauerinnen und Zuschauer hören mir zu. Das löst schon etwas in mir aus.»

Das ausgewählte Speaker-Trio bereitet sich seit drei Jahren minutiös vor. Sie müssen zwischenmenschlich, vor allem aber in ihrer Aufgabe harmonieren. Genaue Absprachen sind nötig, wer was wann sagt. Alles ist planbar, ausser der sportliche Ablauf. Uhrzeiten und Texte, wann Sponsoren ausgerufen werden, der Bundesrat spricht, Festakte stattfinden oder die Lebendpreise vorgestellt werden, sind exakt festgelegt. Bei heissen Temperaturen wird das Publikum auch immer mal wieder ans Trinken erinnert.

Das Gelände des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Pratteln. Hier wird Noldi seine Sprechkünste unter Beweis stellen. Sven Thomann/Freshfocus

Permanent sind zwei Speaker an der Arbeit. Die dritte Person hat Pause. Die zwei teilen sich die sieben Schwingplätze auf. Damit Arnold Schumacher mit Sicherheit alle 250 Schwinger kennt, hat er sich in diesem Jahr noch intensiver mit der Szene beschäftigt und nicht nur die Feste am Fernsehen verfolgt, sondern jeweils auch feinsäuberlich die Resultatlisten studiert, um die Namen präsent zu haben.

Um als Team optimal vorbereitet zu sein, speakert das Trio in diesem Jahr an mehreren Festen in der Region. «Es funktioniert», konstatiert Arnold Schumacher zufrieden. Nicht nur das Sprechen muss geübt werden, sondern auch das Zusammenspiel mit der Technik. Dank Bildschirmen sind die Speaker am ESAF jederzeit über das Geschehen im Bilde. Trotzdem richte sich ihr Blick primär auf die Plätze.

Als Lehrer mehr Einfluss auf den Inhalt

Der Plan ist, dass der Basler Speaker unter anderem einen Schlussgangteilnehmer ansagen wird. Das war der persönliche Wunsch von Arnold Schumacher. Dabei hat er für einmal eine gewisse Freiheit. Seine Idee ist, dass er der Bedeutung des Schlussgangs entsprechend in seine Ansage eine gewisse Spannung verpackt. Übertreiben will er damit aber auf keinen Fall. Das würde nicht zum Schwingen passen, findet Schumacher.

«Aber für den Schlussgang darf es inhaltlich und von der Stimmlage her schon etwas spezieller sein.»

Als Deutsch- und Geschichtslehrer an der FMS Basel ist es sich Arnold Schumacher gewohnt, mit seiner Stimme zu spielen und sie der Situation anzupassen. Das Unterrichten von 25 Schülerinnen und Schülern und das Speakern an einem Schwingfest mit 50’000 Zuschauerinnen und Zuschauern sei nur beschränkt miteinander vergleichbar. «Im Unterricht stehe ich als Lehrer viel mehr im Zentrum und kann mit der Methodik und Didaktik Einfluss auf die Schulstunde nehmen. Als Speaker habe ich eine rein informative Funktion und befinde mich im Hintergrund.»

Das langjährige Auftreten vor Schulklassen, die bekanntlich auch mal anstrengend sein können, hilft ihm für seine Aufgabe am Esaf aber dennoch. Als Regisseur von gegen 20 Schultheatern weiss Arnold «Noldi» Schumacher auch bestens, wie man seine Stimme einsetzen muss, um das Gewünschte zu erreichen. Und vielleicht liegt ja auch mal ein spontaner Spruch drin, wenn ein Auto mit einem Zürcher Kennzeichen falsch parkiert hat.

