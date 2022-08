Esaf Pratteln: Betrunkene überschatten Eröffnung des Eventdorfes

ESAF Holpriger Start für das Eventdorf in Pratteln – Betrunkene verderben Mittelalter-Verein das Fest Am vergangenen Wochenende ist das Eventdorf der Gemeinde Pratteln auf dem Festgelände des Esaf feierlich eröffnet worden. Dabei kam es leider auch zu unfreundlichen Begegnungen und Anfeindungen. Nicolas Blust Jetzt kommentieren 05.08.2022, 05.00 Uhr

Das Eventdorf der Gemeinde Pratteln auf dem Esaf-Festgelände ist eröffnet. Bild: zvg

Es soll ein Ort der Begegnung sein. Das Eventdorf der Gemeinde Pratteln wurde am vergangenen Wochenende eröffnet und bietet einen ganzen Monat lang Unterhaltung und Spektakel. Am Eröffnungsabend am Samstag waren aber nicht alle Begegnungen erfreulich.

Zeitgleich fanden nämlich eine Beachparty sowie ein Mittelaltermarkt statt. Die beiden Veranstaltungen, die ein komplett unterschiedliches Publikum angesprochen hatten, kamen sich aber im Verlauf des Abends in die Quere.

Mittelalter-Verein spricht von Anfeindung und Bedrohung

Ein Verein, der am Mittelaltermarkt einen Stand betrieb, empfand die Situation als so störend, dass sie am kommenden Morgen Hals über Kopf ihren Stand abbauten. Zwei Tage früher als angedacht und noch vor dem Ende des Mittelaltermarktes, der noch bis am Montagabend dauerte.

Alle weiteren Standbetreibenden des Mittelaltermarktes haben auch an den restlichen Tagen am Markt teilgenommen. Der fehlende Stand konnte sogar kurzfristig ersetzt werden.

Der besagte Verein, «Sonnwendlig 1480», liess seinem Unmut in der Folge auf Facebook freien Lauf. Die Gruppe, die das Leben im 15. Jahrhundert darstellt, spricht davon, von Betrunkenen der Beachparty angefeindet und bedroht worden zu sein. Auf Anfrage dieser Zeitung wollte sich der Verein aber nicht weiter zur Thematik äussern. Den Facebook-Post hat die Gruppe mittlerweile gelöscht.

Der Facebook-Post des Mittelalter-Vereins «Sonnwendlig 1480». Screenshot: Facebook (3. August 2022)

Marcel Schaub, der zuständige Gemeindemitarbeiter für die Sicherheit am Eventdorf, relativiert: «Ich habe mit den Securitas gesprochen. Die haben erklärt, dass ein paar in der Nähe des Mittelaltermarktes urinieren wollten. Dabei gab es das eine oder andere laute Wort. Mehr sei nicht vorgefallen.»

Hatte es zu wenig Sicherheitspersonal?

Einen weiteren Vorwurf, den Mitglieder des Mittelalter-Vereins in den Kommentaren des Facebook-Post äussern, ist, dass angeblich zu wenig Sicherheitspersonal vor Ort war. Diesem Vorwurf widerspricht Schaub auf Anfrage der bz entschieden: «Für die Beachparty wurde zusätzliches Personal aufgeboten. Wir haben mit fünf Sicherheitspersonen sicher genug Security auf dem Gelände gehabt.»

Zudem sei es auch zu keinem Polizeieinsatz gekommen. Diese würde bei ernsten Zwischenfällen schnell vorbeikommen. «Die Gemeindepolizei und Kantonspolizei sind immer über die laufenden Veranstaltungen im Eventdorf informiert und mit Patrouillen in der Nähe unterwegs», sagt Schaub.

Bleibt die Frage, wieso zwei so unterschiedliche Veranstaltungen am gleichen Abend nebeneinander stattfanden? Marcel Schaub erklärt: «Zur Eröffnung des Eventdorf wollten wir etwas mehr bieten und darum die Beachparty und den Mittelaltermarkt auf dem Gelände geplant.» Ein Fehlentscheid, denn man nicht noch einmal so treffen würde.

«Die Ausgangslage mit zwei parallel laufenden Veranstaltungen war vielleicht nicht optimal. Nachträglich hätten wir einen grösseren Abstand zwischen den beiden Veranstaltungen eingeplant», sagt Schaub. Eine Anpassung des Sicherheitskonzeptes im Eventdorf sei deswegen aber kein Thema.

Denn in den kommenden Tagen und Wochen finden keine parallelen Veranstaltungen mehr statt. Zu Begegnungen soll es aber weiterhin kommen. Hoffentlich zu erfreulicheren, als jenen am Eröffnungswochenende.

