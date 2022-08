Der Gabentempel am Esaf Pratteln ist herausragend

Esaf Wert von über einer Million: Innovativer Holz-Eventdom bildet den Rahmen für den Gabentempel am Esaf Pratteln Der Gabentempel, so wie er sich für die über 300 Aktiven des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfestes (Esaf) in Pratteln präsentiert, hinterlässt Eindruck. Willi Wenger 12.08.2022, 18.18 Uhr

Der Gabentempel des ESAF. zvg

Dies haben am Freitag die Gabenspenderinnen und Gabenspender, die «Offiziellen» aus Politik, dem OK um Präsident Thomas Weber, dem Eidgenössischen Schwingerverband und weiteren Kreisen aus dem Umfeld des Schwingsports unisono bestätigt. Sein Wert: Über eine Million Franken, ein «Betrag», welchen die Schwinger, Hornusser und Steinstösser in zwei Wochen, in Form von Naturalgaben, in Empfang nehmen dürfen. «Star» des Gabentempels ist Siegermuni Magnus vom Schönenberg. Neben den elf Lebendpreisen bilden über 60 Prozent der Gaben «traditionelle Werte» der Eidgenossenschaft ab.